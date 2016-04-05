Когда Украина будет платить за ленд-лиз В законодательстве США по передаче вооружения в кредит существовала прямая норма, что срок займа имеет фиксированный срок - до пять лет. Но в отношении Украины ее специально исключили.
Эксперты говорят, что расплатиться за военную помощь после войны, разрушенной Украине будет крайне сложно. Поэтому многие надеются, что ее попросту простят после победы над Россией, как это было во время Второй мировой войны. Но есть и другие варианты – расходы на Ленд-лиз могут заставить оплатить Москву в качестве репараций или за счет замороженных резервов.
Однако, по умолчанию, во все что будет передано по ленд-лизу – необходимо будет вернуть. Если же переданный предмет был поврежден, то компенсируются расходы по его ремонту, если уничтожен - стоимость за вычетом амортизации. Несколько более абстрактные нормы содержались и в законе 1941 года, что все переданное должно быть оплачено потом любым путем.
На практике США после войны у западных союзников не просили возвращать или компенсировать уничтоженную военную технику, а на гражданскую выдали долгосрочные кредиты в обмен на интеграцию в торговое и международное сообщество.
Относительно СССР, то Кремль до 1972 года торговался с США за сумму компенсации гражданских товаров. В результате согласившись к 2021 году выплатить 722 млн. долларов с 2,6 млрд. долларов, которые в 1945 году попросило США за помощь в общем размере 10,8 млрд. долларов.
В любом случае, скорее всего, сейчас вопрос расчетов по ленд-лизу, как и в 1941 году, отошел на второй план на фоне тотальной угрозы для цивилизованного мира. В то же время, ответ на глобальный вопрос, чем после победы будет рассчитываться Украина, можно найти в опыте той же Великобритании.
Дело в том, что за год до закона о ленд-лизе Вашингтон передал Лондону 50 эсминцев за военно-морские базы. Вполне возможно, что рассчитаться с США по ленд-лизу будет возможно базой в украинском Севастополе.
Народ, что с вами происходит? Прочитал вчерашнее о(б)суждение моего поста. Это что, полная дебилизация? Ну, от некоторых мог ожидать, но когда вроде бы вполне адекватные люди... Вам недостаточно уничтожать/убивать фашистов? Обязательно назвать их нацистами? Если я говорю, что они не нацисты, а фашисты, то это защита российских агрессоров??? Вчера в телемарафоне прозвучала фраза-цитата - "убив дракона, нельзя самому превратиться в дракона". За(о)думайтесь. Вы повторяете методы росс. пропаганды. Они называют нацистами нас. Вы берёте с них пример? Мы хотим быть европейской демократической страной. И очень надеюсь, что у нас получится. Но это не означает быть антироссией. "Анти" - не в смысле противниками путинской России, а в смысле Россией с противоположным знаком - они называют нацистами нас, мы назовём их; они лепят фейки, мы тоже будем, только противоположные; они искажают историю, мы тоже будем так, как выгодно нам. Не знаю, как точнее изложить мысль, но, надеюсь, желающие понять поймут. А люди, считающие, что если я возразил против того, что россияне не нацисты, а "всего лишь" фашисты, то "сморід москальских 30 срібників", ничего не поймут. Вам кажется, что "фашисты" слабо, не передаёт вашу ненависть? Пользуйтесь определением "рашисты". Называть их нацистами просто девальвация термина. Аналогично тому, как Лавров рассказал об антисемитизме евреев, что вызвало резкую и справедливую реакцию Израиля. Мы говорим о единстве народа перед лицом наглой агрессии. Очень жаль, но на форуме этого не видно. Вижу попытки объявить врагом любого, кто хоть немного не согласен с вашим взглядом. Несколько дней назад чуть не записали во враги vitalian, который несколько раньше примерно так же высказывался обо мне. Примерно то же и относительно других людей. Вам некуда излить свой страх и ненависть? Вы не можете излить её на врага с оружием в руках? Гораздо проще проявлять свою ненависть и патриотизм, сидя в тепле и уюте далеко от фронта и обстрелов и обливая дерьмом форумчан?
Написал несколько сумбурно. Хотел написать больше и отредактировать написанное, но смысла не вижу. Думаю, утром Ирина удалит пост, а я пойду в очередную баню. Нет смысла тратить время.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 09 тра, 2022 23:44, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Хотел написать больше и отредактировать написанное
Є така приказка Застав дурня Богу молитись - він і голову побє... Так от В сьогоднішній ситуації ваша поведінка це якраз поведінка того дурня...з одним уточненням ви хочете щоб голови побили читачі...
Пояснюю 99% населення навіть не пробують вдуматись чим нацизм відрізняється від фашизма чи рашизма... так відмінності в цих термінах - присутні.... але вони настільки мізерні в порівнянні з згвалтованими дітьми і вбитими солдатами...що кожен , хто спробує заявити що ерефівці це не...і там починається на 95% а не на 100 - фашисти на 98% а не на 100 - нацисти на 99% а не на 100 - рашисти... Це хоч тобі зрозуміло.
ПС Я також здивований що тебе ще не забанили з формулюванням Бережемо форумчанина від його дурних і невчасних заяв і СБУ... А датою розблокування буде Третій день після Перемоги....
budivelnik написав:............. Пояснюю 99% населення навіть не пробують вдуматись чим нацизм відрізняється від фашизма чи рашизма... так відмінності в цих термінах - присутні.... але вони настільки мізерні в порівнянні з згвалтованими дітьми і вбитими солдатами...що кожен , хто спробує заявити що ерефівці це не...і там починається на 95% а не на 100 - фашисти на 98% а не на 100 - нацисти на 99% а не на 100 - рашисти... ..........
90, а, может, и 98% поверят Лаврову, что самые большие антисемиты - евреи и они сами организовали Холокост. Это мизер по сравнению с 6 млн. убитых нацистами евреев. 90% населения, возможно, вообще не привыкли задумываться, а повторяют то, что услышали по ТВ или от бабы Дуни. Если здесь и, тем более, на ТВ не будут говорить о нацистах, а называть их фашистами, то ничего плохого не случится. Да, сегодня для нас это, вроде, не важно. Это важно для нашего будущего, для того, какой будет Украина после победы.
Харківщина. На світлині показано як змінилися позиції військ рф. Наші воїни зробили багато роботи. І так скоро буде з Херсонською, Миколаївською, Запорізькою, Донецькою та Луганською областями.
vitalian К вопросу о публикации на форуме непроверенной/недостоверной информации без всяких оговорок. Я несколько раз просил ссылку на картинку. Не получил. По этой картинке Циркуны уже явно наши. В действительности там в это время были враги и освободили их минимум через сутки. А если бы житель Циркунов поверил этой картинке и поехал туда? Последствия, надеюсь, объяснять надо.
ЛАД написав:Да, сегодня для нас это, вроде, не важно. Это важно для нашего будущего, для того, какой будет Украина после победы.
А може знову народна мудрість підкаже? А вона каже Не лізь поперед батька в пекло...
Перевожу Проблеми краще не допускати...але коли вже вони є- то варто їх вирішувати по мірі важливості для нас , а не по ворожих пропогандиських лекалах.
P.s. Будивельник, это тоже "не важно"?
А якого милого , цивільний повинен пертись в район бойових дій? Може звичайно...але офіційної інформації про звільнення від Харківської військової адміністрації - не було...
То в чому проблема? В тому що форумчанин виставив неперевірену інформацію? А що таке - повністю вільна? ваше трактування? чи повністю вільна по заяві Харківської ВА ? Так вільна могла бути на момент показу карти А Харківська ВА - заявила що вільні Циркуни ...після того як стала вважати це необхідним...
Faceless написав:........... І про генетичну/етнічну вищість кацапи часто толочуть, і про винищення інших націй. То ж ознак нацизму в них більше ніж достатньо, і вони з'явилися не цього року, і навіть не в 2014.
Ссылки можно? Только не на какого-нибудь российского нацика (такие есть практически в любой стране, в т.ч. и у нас). Мы же говорим о государственной идеологии.
Хотя, должен заметить, что Путин и его окружение и насаждаемая ими идеология (хотя она и не нацистская) это мерзость.
І з Руандою і іншими подібними трагедіями не варто й порівнювати, бо непорівнювані масштаби небезпеки - у кацапів величезна армія, купа ресурсів і ядерна зброя.
масштаби небезпеки, дійсно, непорівнювані. А вот масштабы трагедии значительно больше. До 800 тыс. убитых нам, к счастью, очень далеко.
Для безпеки ВСЬОГО СВІТУ, буквально і без перебільшення, рф має бути знищено, якщо не тотально з населенням, то як мінімум, знищена як держава, позбавлена ядерного потенціалу і демілітаризована. Бо то є пошесть планети, виродки, цінності та світогляд яких несумісний з цивилізованим людством.
Об опасности путинской России вполне согласен. Да и вообще, страна слишком большая (по территории). О реальности Вашей идеи... Это может произойти путём внутреннего развала России. А, скорее, по методу Китая - территории в длительную аренду, а там... Уничтожение как державы путём военного разгрома практически нереально - грозит гибелью всего человечества в результате ядерной войны. Ну а "тотально з населенням", "пошесть планети, виродки, цінності та світогляд яких несумісний з цивилізованим людством"... Спишем на сегодняшнюю ситуацию с российской агрессией. Хочу только заметить, что в условиях страшной 4-летней войны, стихов "Убей немца" и человеконенавистнической нацистской идеологии никогда не ставился вопрос о тотальном уничтожении немцев и о том, что немцы (а не нацисты) "пошесть планети".