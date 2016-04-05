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Додано: Вів 10 тра, 2022 00:39
Юрий Романенко: 101-я бригада ТРО как лакмус безответственности
Додано: Вів 10 тра, 2022 01:01
"Проблеми краще не допускати" и предотвращать их.
Когда Путина поставили к власти 22 года назад, тоже никто не предполагал, что это приведёт к сегодняшней ситуации.
1. Вы во Львове в своей тёплой хате не понимаете, что человек совсем не рад своему положению "временно перемещённого лица" и хочет быстрее попасть к себе домой?.
2. Заявлено об освобождении было не от харьковской ВА, а в сводке Генштаба.
И ещё раз - Циркуны находятся всего в 4 км от окружной, т.е. практически в Харькове. Там покупали участки и строились многие харьковчане. И не как дачи, а как основное жильё. Когда-то мы с товарищем ездили смотреть там участки и тоже думали там строиться.
И проблема именно в публикации недостоверной информации без ссылки на источник.
И администрация Президента, и Генштаб постоянно призывают не делать этого.
Так же, кстати, как и обвинения в срыве ракетных программ и др. до войны. Или в разминировании перешейка перед началом войны.
Почему-то об этом Вы не говорите "не на часі", не протестуете и не требуете забанить.
Тут писали, в частности, об ОТРК Гром. Если сегодня не забанят, постараюсь написать об этом. Сейчас уже поздно, спать хочется, а там писать относительно много.
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