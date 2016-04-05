Додано: Вів 10 тра, 2022 01:01

budivelnik написав: ЛАД написав: Да, сегодня для нас это, вроде, не важно.

Это важно для нашего будущего, для того, какой будет Украина после победы. Да, сегодня для нас это, вроде, не важно.Это важно для нашего будущего, для того, какой будет Украина после победы. А може знову народна мудрість підкаже?

А вона каже

Не лізь поперед батька в пекло...



Перевожу

Проблеми краще не допускати...але коли вже вони є- то варто їх вирішувати по мірі важливості для нас , а не по ворожих пропогандиських лекалах. А може знову народна мудрість підкаже?А вона кажеПеревожуПроблеми краще не допускати...але коли вже вони є- то варто їх вирішувати по мірі важливості для нас , а не по ворожих пропогандиських лекалах.

P.s. Будивельник, это тоже "не важно"? А якого милого , цивільний повинен пертись в район бойових дій?

Може звичайно...але офіційної інформації про звільнення від Харківської військової адміністрації - не було...



То в чому проблема?

В тому що форумчанин виставив неперевірену інформацію?

А що таке - повністю вільна? ваше трактування? чи повністю вільна по заяві Харківської ВА ?

Так вільна могла бути на момент показу карти

А Харківська ВА - заявила що вільні Циркуни ...після того як стала вважати це необхідним... А якого милого , цивільний повинен пертись в район бойових дій?Може звичайно...але офіційної інформації про звільнення від Харківської військової адміністрації - не було...То в чому проблема?В тому що форумчанин виставив неперевірену інформацію?А що таке - повністю вільна? ваше трактування? чи повністю вільна по заяві Харківської ВА ?Так вільна могла бути на момент показу картиА Харківська ВА - заявила що вільні Циркуни ...після того як стала вважати це необхідним...

недостоверной информации без ссылки на источник

не делать

"Проблеми краще не допускати" и предотвращать их.Когда Путина поставили к власти 22 года назад, тоже никто не предполагал, что это приведёт к сегодняшней ситуации.1. Вы во Львове втёплой хате не понимаете, что человек совсем не рад своему положению "временно перемещённого лица" и хочет быстрее попасть к себе?.2. Заявлено об освобождении было не от харьковской ВА, а в сводке Генштаба.И ещё раз - Циркуны находятся всегоот окружной, т.е. практически в Харькове. Там покупали участки и строились многие харьковчане. И не как дачи, а как основное жильё. Когда-то мы с товарищем ездили смотреть там участки и тоже думали там строиться.И проблема именно в публикацииИ администрация Президента, и Генштаб постоянно призываютэтого.Так же, кстати, как и обвинения в срыве ракетных программ и др. до войны. Или в разминировании перешейка перед началом войны.Почему-то об этом Вы не говорите "не на часі", не протестуете и не требуете забанить.Тут писали, в частности, об ОТРК Гром. Если сегодня не забанят, постараюсь написать об этом. Сейчас уже поздно, спать хочется, а там писать относительно много.