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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 984985986987>
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 00:39

Юрий Романенко: 101-я бригада ТРО как лакмус безответственности

https://www.facebook.com/yuriy.romanenk ... 0197283001

https://hvylya.net/analytics/252180-ukr ... t3e7V5HrhM

https://www.youtube.com/watch?v=a26MeWiWwXM&t=107s
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 10 тра, 2022 01:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 01:01

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Да, сегодня для нас это, вроде, не важно.
Это важно для нашего будущего, для того, какой будет Украина после победы.
А може знову народна мудрість підкаже?
А вона каже
Не лізь поперед батька в пекло...

Перевожу
Проблеми краще не допускати...але коли вже вони є- то варто їх вирішувати по мірі важливості для нас , а не по ворожих пропогандиських лекалах.

"Проблеми краще не допускати" и предотвращать их.
Когда Путина поставили к власти 22 года назад, тоже никто не предполагал, что это приведёт к сегодняшней ситуации.

P.s. Будивельник, это тоже "не важно"?
А якого милого , цивільний повинен пертись в район бойових дій?
Може звичайно...але офіційної інформації про звільнення від Харківської військової адміністрації - не було...

То в чому проблема?
В тому що форумчанин виставив неперевірену інформацію?
А що таке - повністю вільна? ваше трактування? чи повністю вільна по заяві Харківської ВА ?
Так вільна могла бути на момент показу карти
А Харківська ВА - заявила що вільні Циркуни ...після того як стала вважати це необхідним...

1. Вы во Львове в своей тёплой хате не понимаете, что человек совсем не рад своему положению "временно перемещённого лица" и хочет быстрее попасть к себе домой?.
2. Заявлено об освобождении было не от харьковской ВА, а в сводке Генштаба.
И ещё раз - Циркуны находятся всего в 4 км от окружной, т.е. практически в Харькове. Там покупали участки и строились многие харьковчане. И не как дачи, а как основное жильё. Когда-то мы с товарищем ездили смотреть там участки и тоже думали там строиться.
И проблема именно в публикации недостоверной информации без ссылки на источник.
И администрация Президента, и Генштаб постоянно призывают не делать этого.

Так же, кстати, как и обвинения в срыве ракетных программ и др. до войны. Или в разминировании перешейка перед началом войны.
Почему-то об этом Вы не говорите "не на часі", не протестуете и не требуете забанить.

Тут писали, в частности, об ОТРК Гром. Если сегодня не забанят, постараюсь написать об этом. Сейчас уже поздно, спать хочется, а там писать относительно много.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 10 тра, 2022 01:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 01:27

  Igneus написав:Юрий Романенко: 101-я бригада ТРО как лакмус безответственности

https://www.facebook.com/yuriy.romanenk ... 0197283001

https://hvylya.net/analytics/252180-ukr ... t3e7V5HrhM

https://www.youtube.com/watch?v=a26MeWiWwXM&t=107s

Честно говоря, не очень понимаю положение и смысл ТрО. Особенно после недавнего решения о возможности их использования за пределами их территории. Чем они отличаются от обычных частей ВСУ.
Если не сложно, пожалуйста, разъясните.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 01:52

  ЛАД написав:
  Igneus написав:Юрий Романенко: 101-я бригада ТРО как лакмус безответственности

https://www.facebook.com/yuriy.romanenk ... 0197283001

https://hvylya.net/analytics/252180-ukr ... t3e7V5HrhM

https://www.youtube.com/watch?v=a26MeWiWwXM&t=107s

Честно говоря, не очень понимаю положение и смысл ТрО. Особенно после недавнего решения о возможности их использования за пределами их территории. Чем они отличаются от обычных частей ВСУ.
Если не сложно, пожалуйста, разъясните.

С решением как раз все понятно. Некоторые в глубоком тылу окопались в ТРО, чтобы избежать призыва.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 02:01

budivelnik
Немного добавлю по поводу той "карты" и её достоверности.
Сейчас в телеге прочитал, что 227 батальон ТрО освободил Байрак - 5,3 км от окружной (не по прямой, а по дороге).
Также освобождены Верхний Салтов, Замуйловка и Рубежное (харьковское).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 02:15

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  Igneus написав:Юрий Романенко: 101-я бригада ТРО как лакмус безответственности

https://www.facebook.com/yuriy.romanenk ... 0197283001

https://hvylya.net/analytics/252180-ukr ... t3e7V5HrhM

https://www.youtube.com/watch?v=a26MeWiWwXM&t=107s

Честно говоря, не очень понимаю положение и смысл ТрО. Особенно после недавнего решения о возможности их использования за пределами их территории. Чем они отличаются от обычных частей ВСУ.
Если не сложно, пожалуйста, разъясните.

С решением как раз все понятно. Некоторые в глубоком тылу окопались в ТРО, чтобы избежать призыва.

Смысл решения понятен.
Не понятен смысл ТрО.

Кстати, непонятно почему вдруг вчера-сегодня начали появляться новые блок-посты в городе (не на окраинах-въездах) - только недалеко от меня появилось 4. Точнее, не блок-посты, а "змейки" из хороших бетонных блоков на дорогах. Их не было в самые тяжёлые дни в течение 2,5 месяцев. Зачем они сейчас, когда войска отодвинули врагов от города?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 03:05

  ЛАД написав:
  Igneus написав:Юрий Романенко: 101-я бригада ТРО как лакмус безответственности

https://www.facebook.com/yuriy.romanenk ... 0197283001

https://hvylya.net/analytics/252180-ukr ... t3e7V5HrhM

https://www.youtube.com/watch?v=a26MeWiWwXM&t=107s

Честно говоря, не очень понимаю положение и смысл ТрО. Особенно после недавнего решения о возможности их использования за пределами их территории. Чем они отличаются от обычных частей ВСУ.
Если не сложно, пожалуйста, разъясните.

Если под решением о возможности использования сил ТРО за пределами их территории Вы имеете ввиду законопроект № 6521, то он принят ВРУ 3 мая 2022 года, но еще не подписан президентом:
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=73590

По действующей редакции Закона силы ТРО состоят из военной составляющей (военнослужащие ВСУ со штатным вооружением) и военизированной составляющей (добровольцы, в том числе, с личным стрелковым и охотничьим оружием), которые вместе предназначены, в общих чертах, для обеспечения, с минимальными затратами времени, обороны определенной территории в соответствии с административно-территориальным делением и защиты проживающего на ней населения до развертывания основных сил ВСУ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170 ... 20219#Text

В случае вступления в силу законопроекта № 6521 суть территориальной обороны может потеряться и фактически речь будет идти об увеличении численности ВСУ.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 04:32

Пакет допомоги для України у розмірі 39,8 млрд доларів у нижній палаті парламенту США можуть проголосувати вже 10 травня.

У Палаті представників Конгресу США демократи пропонують проголосувати за пакет допомоги Україні на 39,8 млрд доларів у вівторок, 10 травня. Раніше президент Джо Байден попросив законодавців якнайшвидше погодити допомогу на суму 33 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, законодавці збільшили попередній запит президента, передбачивши додатково 3,4 мільярда доларів на військову допомогу і ще 3,4 мільярда доларів на гуманітарну допомогу.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 05:05

  crumd написав:
  Успіх написав:Нє, ну реально - вас би на передок, пацани...

Интересно, а где сейчас депутаты 8-го созыва от НФ и БПП. Их же там человек под 300. Хоть один из них есть на передке?


а че вас не интересует где депутаты остальных созывов? че такая избирательность?
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 05:25

  ЛАД написав:Несколько дней назад чуть не записали во враги vitalian, который несколько раньше примерно так же высказывался обо мне
а нифига, я вас врагом никогда не считал, и критиковал не вас а скорее ваши источники информации и миролюбие (вы тогда говорили, что с рф надо договариваться). Увы в войну миролюбие выглядит как слабость. Пересмотрите своё отношение к моей критике. По прежнему ценю вас за высокий интеллект и попытку находить взвешенные позиции.
  ЛАД написав:Написал несколько сумбурно
вы слишком близко к сердцу всё принимаете. Война радикализирует взгляды, потому что к здравому смыслу добавляется ненависть. Таких людей надо делить на 2.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 10 тра, 2022 05:31, всього редагувалось 1 раз.
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