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Додано: Вів 10 тра, 2022 00:39
Юрий Романенко: 101-я бригада ТРО как лакмус безответственности
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 10 тра, 2022 01:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 тра, 2022 01:01
"Проблеми краще не допускати" и предотвращать их.
Когда Путина поставили к власти 22 года назад, тоже никто не предполагал, что это приведёт к сегодняшней ситуации.
1. Вы во Львове в своей тёплой хате не понимаете, что человек совсем не рад своему положению "временно перемещённого лица" и хочет быстрее попасть к себе домой?.
2. Заявлено об освобождении было не от харьковской ВА, а в сводке Генштаба.
И ещё раз - Циркуны находятся всего в 4 км от окружной, т.е. практически в Харькове. Там покупали участки и строились многие харьковчане. И не как дачи, а как основное жильё. Когда-то мы с товарищем ездили смотреть там участки и тоже думали там строиться.
И проблема именно в публикации недостоверной информации без ссылки на источник.
И администрация Президента, и Генштаб постоянно призывают не делать этого.
Так же, кстати, как и обвинения в срыве ракетных программ и др. до войны. Или в разминировании перешейка перед началом войны.
Почему-то об этом Вы не говорите "не на часі", не протестуете и не требуете забанить.
Тут писали, в частности, об ОТРК Гром. Если сегодня не забанят, постараюсь написать об этом. Сейчас уже поздно, спать хочется, а там писать относительно много.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 10 тра, 2022 01:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 тра, 2022 01:27
Честно говоря, не очень понимаю положение и смысл ТрО. Особенно после недавнего решения о возможности их использования за пределами их территории. Чем они отличаются от обычных частей ВСУ.
Если не сложно, пожалуйста, разъясните.
Додано: Вів 10 тра, 2022 01:52
С решением как раз все понятно. Некоторые в глубоком тылу окопались в ТРО, чтобы избежать призыва.
Додано: Вів 10 тра, 2022 02:01
budivelnik
Немного добавлю по поводу той "карты" и её достоверности.
Сейчас в телеге прочитал, что 227 батальон ТрО освободил Байрак - 5,3 км от окружной (не по прямой, а по дороге).
Также освобождены Верхний Салтов, Замуйловка и Рубежное (харьковское).
Додано: Вів 10 тра, 2022 02:15
Смысл решения понятен.
Не понятен смысл ТрО.
Кстати, непонятно почему вдруг вчера-сегодня начали появляться новые блок-посты в городе (не на окраинах-въездах) - только недалеко от меня появилось 4. Точнее, не блок-посты, а "змейки" из хороших бетонных блоков на дорогах. Их не было в самые тяжёлые дни в течение 2,5 месяцев. Зачем они сейчас, когда войска отодвинули врагов от города?
Додано: Вів 10 тра, 2022 03:05
Если под решением о возможности использования сил ТРО за пределами их территории Вы имеете ввиду законопроект № 6521, то он принят ВРУ 3 мая 2022 года, но еще не подписан президентом:
По действующей редакции Закона силы ТРО состоят из военной составляющей (военнослужащие ВСУ со штатным вооружением) и военизированной составляющей (добровольцы, в том числе, с личным стрелковым и охотничьим оружием), которые вместе предназначены, в общих чертах, для обеспечения, с минимальными затратами времени, обороны определенной территории в соответствии с административно-территориальным делением и защиты проживающего на ней населения до развертывания основных сил ВСУ:
В случае вступления в силу законопроекта № 6521 суть территориальной обороны может потеряться и фактически речь будет идти об увеличении численности ВСУ.
Додано: Вів 10 тра, 2022 04:32
Пакет допомоги для України у розмірі 39,8 млрд доларів у нижній палаті парламенту США можуть проголосувати вже 10 травня.
У Палаті представників Конгресу США демократи пропонують проголосувати за пакет допомоги Україні на 39,8 млрд доларів у вівторок, 10 травня. Раніше президент Джо Байден попросив законодавців якнайшвидше погодити допомогу на суму 33 млрд доларів.
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією видання, законодавці збільшили попередній запит президента, передбачивши додатково 3,4 мільярда доларів на військову допомогу і ще 3,4 мільярда доларів на гуманітарну допомогу.
Додано: Вів 10 тра, 2022 05:05
Додано: Вів 10 тра, 2022 05:25
а нифига, я вас врагом никогда не считал, и критиковал не вас а скорее ваши источники информации и миролюбие (вы тогда говорили, что с рф надо договариваться). Увы в войну миролюбие выглядит как слабость. Пересмотрите своё отношение к моей критике. По прежнему ценю вас за высокий интеллект и попытку находить взвешенные позиции.
вы слишком близко к сердцу всё принимаете. Война радикализирует взгляды, потому что к здравому смыслу добавляется ненависть. Таких людей надо делить на 2.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 10 тра, 2022 05:31, всього редагувалось 1 раз.
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