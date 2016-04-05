Честно говоря, не очень понимаю положение и смысл ТрО. Особенно после недавнего решения о возможности их использования за пределами их территории. Чем они отличаются от обычных частей ВСУ. Если не сложно, пожалуйста, разъясните.
Кстати, в статье сказано, что в Закарпатье гребут всех без разбора. Когда мне это говорили люди из западных регионов я не верил, но вот в статье тоже самое указано. То есть я не вижу поголовной мобилизации в других регионах, исключительно выборочная. Но вот как только речь заходит о западной Украине оказывается гребут всех подряд. Не могу понять, это либо пиздеж, либо зрада, так как неумелому человеку ехать на передок = мешать профессионалам. Кстати по киевским ТРО были сначала такие же проблемы. Пластины для броников искали сами, с автоматами сначала была проблема - острая нехватка, сейчас все решили (и в то же время в ментовке автоматы раздавалм всем желающим, некоторым по три, даже без записи).
hume написав:То есть я не вижу поголовной мобилизации в других регионах, исключительно выборочная. Но вот как только речь заходит о западной Украине оказывается гребут всех подряд. Не могу понять, это либо пиздеж, либо зрада, так как неумелому человеку ехать на передок = мешать профессионалам.
у меня двоюродный брат на ЗУ 40 лет, без опыта боевых действий, пошел в военкомат - не взяли, им нужны опытные и здоровые (у брата зрение плохое без очков вообще не видит). Кроме того не очень понятно каким боком мобилизация к тро, если тро = добровольцы. Я сейчас живу в Ирпене, тут по прежнему мало жителей и мало что работает, на улицах, в супермаркетах и др.местах 90% мужчины, кто то тро другие завалы разгребают. Блокпостов в городе нет, я не видел ни одного.