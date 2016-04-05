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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 984985986987>
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 02:15

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  Igneus написав:Юрий Романенко: 101-я бригада ТРО как лакмус безответственности

https://www.facebook.com/yuriy.romanenk ... 0197283001

https://hvylya.net/analytics/252180-ukr ... t3e7V5HrhM

https://www.youtube.com/watch?v=a26MeWiWwXM&t=107s

Честно говоря, не очень понимаю положение и смысл ТрО. Особенно после недавнего решения о возможности их использования за пределами их территории. Чем они отличаются от обычных частей ВСУ.
Если не сложно, пожалуйста, разъясните.

С решением как раз все понятно. Некоторые в глубоком тылу окопались в ТРО, чтобы избежать призыва.

Смысл решения понятен.
Не понятен смысл ТрО.

Кстати, непонятно почему вдруг вчера-сегодня начали появляться новые блок-посты в городе (не на окраинах-въездах) - только недалеко от меня появилось 4. Точнее, не блок-посты, а "змейки" из хороших бетонных блоков на дорогах. Их не было в самые тяжёлые дни в течение 2,5 месяцев. Зачем они сейчас, когда войска отодвинули врагов от города?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 03:05

  ЛАД написав:
  Igneus написав:Юрий Романенко: 101-я бригада ТРО как лакмус безответственности

https://www.facebook.com/yuriy.romanenk ... 0197283001

https://hvylya.net/analytics/252180-ukr ... t3e7V5HrhM

https://www.youtube.com/watch?v=a26MeWiWwXM&t=107s

Честно говоря, не очень понимаю положение и смысл ТрО. Особенно после недавнего решения о возможности их использования за пределами их территории. Чем они отличаются от обычных частей ВСУ.
Если не сложно, пожалуйста, разъясните.

Если под решением о возможности использования сил ТРО за пределами их территории Вы имеете ввиду законопроект № 6521, то он принят ВРУ 3 мая 2022 года, но еще не подписан президентом:
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=73590

По действующей редакции Закона силы ТРО состоят из военной составляющей (военнослужащие ВСУ со штатным вооружением) и военизированной составляющей (добровольцы, в том числе, с личным стрелковым и охотничьим оружием), которые вместе предназначены, в общих чертах, для обеспечения, с минимальными затратами времени, обороны определенной территории в соответствии с административно-территориальным делением и защиты проживающего на ней населения до развертывания основных сил ВСУ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170 ... 20219#Text

В случае вступления в силу законопроекта № 6521 суть территориальной обороны может потеряться и фактически речь будет идти об увеличении численности ВСУ.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 04:32

Пакет допомоги для України у розмірі 39,8 млрд доларів у нижній палаті парламенту США можуть проголосувати вже 10 травня.

У Палаті представників Конгресу США демократи пропонують проголосувати за пакет допомоги Україні на 39,8 млрд доларів у вівторок, 10 травня. Раніше президент Джо Байден попросив законодавців якнайшвидше погодити допомогу на суму 33 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, законодавці збільшили попередній запит президента, передбачивши додатково 3,4 мільярда доларів на військову допомогу і ще 3,4 мільярда доларів на гуманітарну допомогу.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 05:05

  crumd написав:
  Успіх написав:Нє, ну реально - вас би на передок, пацани...

Интересно, а где сейчас депутаты 8-го созыва от НФ и БПП. Их же там человек под 300. Хоть один из них есть на передке?


а че вас не интересует где депутаты остальных созывов? че такая избирательность?
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 05:25

  ЛАД написав:Несколько дней назад чуть не записали во враги vitalian, который несколько раньше примерно так же высказывался обо мне
а нифига, я вас врагом никогда не считал, и критиковал не вас а скорее ваши источники информации и миролюбие (вы тогда говорили, что с рф надо договариваться). Увы в войну миролюбие выглядит как слабость. Пересмотрите своё отношение к моей критике. По прежнему ценю вас за высокий интеллект и попытку находить взвешенные позиции.
  ЛАД написав:Написал несколько сумбурно
вы слишком близко к сердцу всё принимаете. Война радикализирует взгляды, потому что к здравому смыслу добавляется ненависть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 10 тра, 2022 06:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 05:28

  ЛАД написав:
  Igneus написав:Юрий Романенко: 101-я бригада ТРО как лакмус безответственности

https://www.facebook.com/yuriy.romanenk ... 0197283001

https://hvylya.net/analytics/252180-ukr ... t3e7V5HrhM

https://www.youtube.com/watch?v=a26MeWiWwXM&t=107s

Честно говоря, не очень понимаю положение и смысл ТрО. Особенно после недавнего решения о возможности их использования за пределами их территории. Чем они отличаются от обычных частей ВСУ.
Если не сложно, пожалуйста, разъясните.

Кстати, в статье сказано, что в Закарпатье гребут всех без разбора. Когда мне это говорили люди из западных регионов я не верил, но вот в статье тоже самое указано. То есть я не вижу поголовной мобилизации в других регионах, исключительно выборочная. Но вот как только речь заходит о западной Украине оказывается гребут всех подряд. Не могу понять, это либо пиздеж, либо зрада, так как неумелому человеку ехать на передок = мешать профессионалам. Кстати по киевским ТРО были сначала такие же проблемы. Пластины для броников искали сами, с автоматами сначала была проблема - острая нехватка, сейчас все решили (и в то же время в ментовке автоматы раздавалм всем желающим, некоторым по три, даже без записи).
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 05:34

  hume написав:То есть я не вижу поголовной мобилизации в других регионах, исключительно выборочная. Но вот как только речь заходит о западной Украине оказывается гребут всех подряд. Не могу понять, это либо пиздеж, либо зрада, так как неумелому человеку ехать на передок = мешать профессионалам.
у меня двоюродный брат на ЗУ 40 лет, без опыта боевых действий, пошел в военкомат - не взяли, им нужны опытные и здоровые (у брата зрение плохое без очков вообще не видит). Кроме того не очень понятно каким боком мобилизация к тро, если тро = добровольцы. Я сейчас живу в Ирпене, тут по прежнему мало жителей и мало что работает, на улицах, в супермаркетах и др.местах 90% мужчины, кто то тро другие завалы разгребают. Блокпостов в городе нет, я не видел ни одного.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 05:42

  hume написав:
  ЛАД написав:
  Igneus написав:Юрий Романенко: 101-я бригада ТРО как лакмус безответственности

https://www.facebook.com/yuriy.romanenk ... 0197283001

https://hvylya.net/analytics/252180-ukr ... t3e7V5HrhM

https://www.youtube.com/watch?v=a26MeWiWwXM&t=107s

Честно говоря, не очень понимаю положение и смысл ТрО. Особенно после недавнего решения о возможности их использования за пределами их территории. Чем они отличаются от обычных частей ВСУ.
Если не сложно, пожалуйста, разъясните.

Кстати, в статье сказано, что в Закарпатье гребут всех без разбора. Когда мне это говорили люди из западных регионов я не верил, но вот в статье тоже самое указано. То есть я не вижу поголовной мобилизации в других регионах, исключительно выборочная. Но вот как только речь заходит о западной Украине оказывается гребут всех подряд. Не могу понять, это либо пиздеж, либо зрада, так как неумелому человеку ехать на передок = мешать профессионалам. Кстати по киевским ТРО были сначала такие же проблемы. Пластины для броников искали сами, с автоматами сначала была проблема - острая нехватка, сейчас все решили (и в то же время в ментовке автоматы раздавалм всем желающим, некоторым по три, даже без записи).

Нікого там не гребуть. Мобілізують тільки тих хто служив (і має потрібну військову спеціальність) і то до «учебки» ЗСУ спочатку а тільки потом на фронт.
ТРО Закарпаття хитро зробленні скоріш за все хотіли і рибку з’їсти і на х сісти.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 06:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:По этой картинке Циркуны уже явно наши. В действительности там в это время были враги и освободили их минимум через сутки.

Не БРЕШИ !!! :twisted:
Станом на 10.05. : Звільнено Верхній Салтів, Замуйлівка, Байрак, Рубіжне на Харківщині.
▪️Окупанти масово відходять із Борової у Харківській області.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 06:37

  vitaliian написав:
  hume написав:То есть я не вижу поголовной мобилизации в других регионах, исключительно выборочная. Но вот как только речь заходит о западной Украине оказывается гребут всех подряд. Не могу понять, это либо пиздеж, либо зрада, так как неумелому человеку ехать на передок = мешать профессионалам.
у меня двоюродный брат на ЗУ 40 лет, без опыта боевых действий, пошел в военкомат - не взяли, им нужны опытные и здоровые (у брата зрение плохое без очков вообще не видит). Кроме того не очень понятно каким боком мобилизация к тро, если тро = добровольцы. Я сейчас живу в Ирпене, тут по прежнему мало жителей и мало что работает, на улицах, в супермаркетах и др.местах 90% мужчины, кто то тро другие завалы разгребают. Блокпостов в городе нет, я не видел ни одного.

>>> Кроме того не очень понятно каким боком мобилизация к тро
Никаким: разговор не про ТРО а про военкоматы.

>>> Я сейчас живу в Ирпене, тут по прежнему мало жителей
А речь о западной Украине :wink:

И у меня тоже есть куча рассказов от "знакомых знакомых" из разряда "вышел человек во Львове в парк днем прогуляться -- патруль -- проверка документов -- выписали повестку “не отходя от кассы” ".
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