Додано: Вів 10 тра, 2022 05:28

ЛАД написав: Igneus написав: Юрий Романенко: 101-я бригада ТРО как лакмус безответственности



https://www.facebook.com/yuriy.romanenk ... 0197283001



https://hvylya.net/analytics/252180-ukr ... t3e7V5HrhM



https://www.youtube.com/watch?v=a26MeWiWwXM&t=107s Юрий Романенко: 101-я бригада ТРО как лакмус безответственности

Честно говоря, не очень понимаю положение и смысл ТрО. Особенно после недавнего решения о возможности их использования за пределами их территории. Чем они отличаются от обычных частей ВСУ.

Если не сложно, пожалуйста, разъясните. Честно говоря, не очень понимаю положение и смысл ТрО. Особенно после недавнего решения о возможности их использования за пределами их территории. Чем они отличаются от обычных частей ВСУ.Если не сложно, пожалуйста, разъясните.

Кстати, в статье сказано, что в Закарпатье гребут всех без разбора. Когда мне это говорили люди из западных регионов я не верил, но вот в статье тоже самое указано. То есть я не вижу поголовной мобилизации в других регионах, исключительно выборочная. Но вот как только речь заходит о западной Украине оказывается гребут всех подряд. Не могу понять, это либо пиздеж, либо зрада, так как неумелому человеку ехать на передок = мешать профессионалам. Кстати по киевским ТРО были сначала такие же проблемы. Пластины для броников искали сами, с автоматами сначала была проблема - острая нехватка, сейчас все решили (и в то же время в ментовке автоматы раздавалм всем желающим, некоторым по три, даже без записи).