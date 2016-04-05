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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 тра, 2022 06:39
crumd написав:
Интересно, а где сейчас депутаты 8-го созыва от НФ и БПП. Их же там человек под 300. Хоть один из них есть на передке?
А такі депутати тебе не цікавлять які на рашистському передку, пам'ятаю все наїжджав на Порошенко, по чиїй вказівці, промовчу, бо не на часі :
Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив про загибель екс-нардепа Давида Жванії. За його даними, той загинув від артобстрілу біля блок-поста російських
військ у селі Новопокровка Запорізької області (район Орєхова, де зараз тривають бої).Геращенко також заявив, що Жванія мав російське громадянство та був неофіційним представником "Росатому".
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Вів 10 тра, 2022 06:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 тра, 2022 06:41
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 10 тра, 2022 06:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 тра, 2022 06:42
Ukrainian написав: hume написав: ЛАД написав:
Честно говоря, не очень понимаю положение и смысл ТрО. Особенно после недавнего решения о возможности их использования за пределами их территории. Чем они отличаются от обычных частей ВСУ.
Если не сложно, пожалуйста, разъясните.
Кстати, в статье сказано, что в Закарпатье гребут всех без разбора. Когда мне это говорили люди из западных регионов я не верил, но вот в статье тоже самое указано. То есть я не вижу поголовной мобилизации в других регионах, исключительно выборочная. Но вот как только речь заходит о западной Украине оказывается гребут всех подряд. Не могу понять, это либо пиздеж, либо зрада, так как неумелому человеку ехать на передок = мешать профессионалам. Кстати по киевским ТРО были сначала такие же проблемы. Пластины для броников искали сами, с автоматами сначала была проблема - острая нехватка, сейчас все решили (и в то же время в ментовке автоматы раздавалм всем желающим, некоторым по три, даже без записи).
Нікого там не гребуть. Мобілізують тільки тих хто служив (і має потрібну військову спеціальність) і то до «учебки» ЗСУ спочатку а тільки потом на фронт.
ТРО Закарпаття хитро зробленні скоріш за все хотіли і рибку з’їсти і на х сісти.
К знакомому (не служил/в АТО не был/на военке не учился) в отель после регистрации пришли со словами "собирай вещи -- служить пойдешь". Мед-комис чисто формально прошел -- пол часа и заветное "годен". По озвученным ему планам -- «учебка» ЗСУ -- должна была занять аж две недели...
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Додано: Вів 10 тра, 2022 06:48
vitaliian написав: _hunter написав:
А речь о западной Украине
как пример что здесь куча мужчин и никого не гребут. Так что про Закарпатье либо деза, либо местные власти что то хитрое задумали
.
Так статья-то не про "здесь" -- статья про конкретных военкомов ЗУ вообще (и Закарпатья в частности)
И Романенко и говорит "неплохо бы, что бы местные власти свое «что то хитрое» с Центром согласовали".
Потому как, когда Арестович о 6-ти автоматах и генералах, рвущихся бригадами командовать вещает, а в то же самое время зондер-команды по калыбам обыски устраивают -- у некоторой части населения вопрос "что за нафиг
" возникает...
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Додано: Вів 10 тра, 2022 07:07
_hunter написав:
К знакомому (не служил/в АТО не был/на военке не учился) в отель после регистрации пришли со словами "собирай вещи -- служить пойдешь".
Не вірю. Яка користь ЗСУ від нього в зоні бойових дій? Хіба буде в тилу завали розбирати.
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Додано: Вів 10 тра, 2022 07:11
flyman написав:
а долярчик навіть не шостий подающій а 8й
А ти який номер?
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