RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 984985986987
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 06:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:Интересно, а где сейчас депутаты 8-го созыва от НФ и БПП. Их же там человек под 300. Хоть один из них есть на передке?

А такі депутати тебе не цікавлять які на рашистському передку, пам'ятаю все наїжджав на Порошенко, по чиїй вказівці, промовчу, бо не на часі :
Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив про загибель екс-нардепа Давида Жванії. За його даними, той загинув від артобстрілу біля блок-поста російських військ у селі Новопокровка Запорізької області (район Орєхова, де зараз тривають бої).Геращенко також заявив, що Жванія мав російське громадянство та був неофіційним представником "Росатому".
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 10 тра, 2022 06:41, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5582
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6199 раз.
Подякували: 2764 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 06:41

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 10 тра, 2022 06:47, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12843
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1994 раз.
Подякували: 2842 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 06:42

  Ukrainian написав:
  hume написав:
  ЛАД написав:Честно говоря, не очень понимаю положение и смысл ТрО. Особенно после недавнего решения о возможности их использования за пределами их территории. Чем они отличаются от обычных частей ВСУ.
Если не сложно, пожалуйста, разъясните.

Кстати, в статье сказано, что в Закарпатье гребут всех без разбора. Когда мне это говорили люди из западных регионов я не верил, но вот в статье тоже самое указано. То есть я не вижу поголовной мобилизации в других регионах, исключительно выборочная. Но вот как только речь заходит о западной Украине оказывается гребут всех подряд. Не могу понять, это либо пиздеж, либо зрада, так как неумелому человеку ехать на передок = мешать профессионалам. Кстати по киевским ТРО были сначала такие же проблемы. Пластины для броников искали сами, с автоматами сначала была проблема - острая нехватка, сейчас все решили (и в то же время в ментовке автоматы раздавалм всем желающим, некоторым по три, даже без записи).

Нікого там не гребуть. Мобілізують тільки тих хто служив (і має потрібну військову спеціальність) і то до «учебки» ЗСУ спочатку а тільки потом на фронт.
ТРО Закарпаття хитро зробленні скоріш за все хотіли і рибку з’їсти і на х сісти.

К знакомому (не служил/в АТО не был/на военке не учился) в отель после регистрации пришли со словами "собирай вещи -- служить пойдешь". Мед-комис чисто формально прошел -- пол часа и заветное "годен". По озвученным ему планам -- «учебка» ЗСУ -- должна была занять аж две недели...
_hunter
 
Повідомлень: 6746
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 06:48

  vitaliian написав:
  _hunter написав:А речь о западной Украине
как пример что здесь куча мужчин и никого не гребут. Так что про Закарпатье либо деза, либо местные власти что то хитрое задумали.

Так статья-то не про "здесь" -- статья про конкретных военкомов ЗУ вообще (и Закарпатья в частности) :roll:
И Романенко и говорит "неплохо бы, что бы местные власти свое «что то хитрое» с Центром согласовали".
Потому как, когда Арестович о 6-ти автоматах и генералах, рвущихся бригадами командовать вещает, а в то же самое время зондер-команды по калыбам обыски устраивают -- у некоторой части населения вопрос "что за нафиг :?: " возникает...
_hunter
 
Повідомлень: 6746
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 07:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:К знакомому (не служил/в АТО не был/на военке не учился) в отель после регистрации пришли со словами "собирай вещи -- служить пойдешь".

Не вірю. Яка користь ЗСУ від нього в зоні бойових дій? Хіба буде в тилу завали розбирати.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10851
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 07:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а долярчик навіть не шостий подающій а 8й

А ти який номер?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7578
З нами з: 15.02.09
Подякував: 516 раз.
Подякували: 1801 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 984985986987
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 94803
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451178
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2899
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3107)
10.05.2022 08:05
Альфа-Банк (2652)
10.05.2022 07:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.