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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 985986987988
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  crumd написав:
  Успіх написав:Нє, ну реально - вас би на передок, пацани...

Интересно, а где сейчас депутаты 8-го созыва от НФ и БПП. Их же там человек под 300. Хоть один из них есть на передке?

Нажаль, не помічаю тут депутатів :roll:
у районі с. Новопокровка Запорізької області під час артилерійського вогню біля блокпоста окупантів загинув екс-нардеп Давид Жванія

Відомо, що Жванія мав російське громадянство та був неофіційним представником "Росатому".

Про це повідомив радник голови МВС. Офіційного підтвердження наразі немає.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

mephala написав:
  crumd написав:
  Успіх написав:Нє, ну реально - вас би на передок, пацани...

Интересно, а где сейчас депутаты 8-го созыва от НФ и БПП. Их же там человек под 300. Хоть один из них есть на передке?


а че вас не интересует где депутаты остальных созывов? че такая избирательность?
Мабуть тому, що вони підлягають мобілізації
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:26

  Hotab написав:
  flyman написав:а долярчик навіть не шостий подающій а 8й

А ти який номер?

Він з глухого лісового села Житомирської області, язиком "воює". Типовий диванний стратех.

Флай, у воєнкоматі - зареєструвався хоча би, за місцем проживання???
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:29

вчора у вечорі орки зпалили великий ТЦ в Одесі

вони 2 місяця не чіпали взігалі місто
(Миколаїв руйнували регулярно, тепер дошла до нас черга)
це дуже болісно, звісно що болить за всі міста і села, а Одеса є перлиною
сподіваюсь на ПРО і ППО
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 10 тра, 2022 08:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:34

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Несколько дней назад чуть не записали во враги vitalian, который несколько раньше примерно так же высказывался обо мне
а нифига, я вас врагом никогда не считал, и критиковал не вас а скорее ваши источники информации и миролюбие (вы тогда говорили, что с рф надо договариваться). Увы в войну миролюбие выглядит как слабость. Пересмотрите своё отношение к моей критике. По прежнему ценю вас за высокий интеллект и попытку находить взвешенные позиции.
  ЛАД написав:Написал несколько сумбурно
вы слишком близко к сердцу всё принимаете. Война радикализирует взгляды, потому что к здравому смыслу добавляется ненависть.

Інтелехтуали, які під час війни з диким ворогом, з середньовічними варварами, з нелюдами, які масово грабують, гвалтують, мародерять, вбивають українське населення - шукають серед цих покидьків "хароших" русскіх - не можуть бути розумними людьми. Або ватніки, які ще не побували під російськими бомбами і снарядами, або ж заслані московитські казачки. До речі, обоє персонажів не знають української мови!
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:40

  Hotab написав:
  flyman написав:а долярчик навіть не шостий подающій а 8й

А ти який номер?


flyman з палати No 6

Fly, зебра, investor вам що по 10 років?

не має значення що робить Успіх на війні,
він робить свою роботу (тобто те що приказано)

він там -а ви тут,
ще раз почую таке-буду вважати
кепкуванням ні над Успіхом особисто, а над ЗСУ
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