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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 тра, 2022 08:00
Успіх написав: crumd написав: Успіх написав:
Нє, ну реально - вас би на передок, пацани...
Интересно, а где сейчас депутаты 8-го созыва от НФ и БПП. Их же там человек под 300. Хоть один из них есть на передке?
Нажаль, не помічаю тут депутатів
у районі с. Новопокровка Запорізької області під час артилерійського вогню біля блокпоста окупантів загинув екс-нардеп Давид Жванія
Відомо, що Жванія мав російське громадянство та був неофіційним представником "Росатому".
Про це повідомив радник голови МВС. Офіційного підтвердження наразі немає.
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Додано: Вів 10 тра, 2022 08:09
mephala написав: crumd написав: Успіх написав:
Нє, ну реально - вас би на передок, пацани...
Интересно, а где сейчас депутаты 8-го созыва от НФ и БПП. Их же там человек под 300. Хоть один из них есть на передке?
а че вас не интересует где депутаты остальных созывов? че такая избирательность?
Мабуть тому, що вони підлягають мобілізації
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Додано: Вів 10 тра, 2022 08:26
Hotab написав: flyman написав:
а долярчик навіть не шостий подающій а 8й
А ти який номер?
Він з глухого лісового села Житомирської області, язиком "воює". Типовий диванний стратех.
Флай, у воєнкоматі - зареєструвався хоча би, за місцем проживання???
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Додано: Вів 10 тра, 2022 08:29
вчора у вечорі орки зпалили великий ТЦ в Одесі
вони 2 місяця не чіпали взагалі місто
(Миколаїв руйнували регулярно, тепер дійшла черга до нас)
це дуже болісно, звісно що болить за всі міста і села, але Одеса є перлиною
сподіваюсь на ПРО і ППО
Востаннє редагувалось prodigy
в Вів 10 тра, 2022 08:57, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 10 тра, 2022 08:34
vitaliian написав: ЛАД написав:
Несколько дней назад чуть не записали во враги vitalian, который несколько раньше примерно так же высказывался обо мне
а нифига, я вас врагом никогда не считал, и критиковал не вас а скорее ваши источники информации и миролюбие (вы тогда говорили, что с рф надо договариваться). Увы в войну миролюбие выглядит как слабость. Пересмотрите своё отношение к моей критике. По прежнему ценю вас за высокий интеллект и попытку находить взвешенные позиции.
ЛАД написав:
Написал несколько сумбурно
вы слишком близко к сердцу всё принимаете. Война радикализирует взгляды, потому что к здравому смыслу добавляется ненависть.
Інтелехтуали, які під час війни з диким ворогом, з середньовічними варварами, з нелюдами, які масово грабують, гвалтують, мародерять, вбивають українське населення - шукають серед цих покидьків "хароших" русскіх - не можуть бути розумними людьми. Або ватніки, які ще не побували під російськими бомбами і снарядами, або ж заслані московитські казачки. До речі, обоє персонажів не знають української мови!
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Додано: Вів 10 тра, 2022 08:40
Hotab написав: flyman написав:
а долярчик навіть не шостий подающій а 8й
А ти який номер?
flyman з палати No 6
Fly, зебра, investor вам що по 10 років?
не має значення що робить Успіх на війні,
він робить свою роботу (тобто те що приказано)
він там -а ви тут,
ще раз почую таке-буду вважати
кепкуванням ні над Успіхом особисто, а над ЗСУ
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Додано: Вів 10 тра, 2022 08:56
Frant написав:
Інтелехтуали, які під час війни з диким ворогом, з середньовічними варварами, з нелюдами, які масово грабують, гвалтують, мародерять, вбивають українське населення - шукають серед цих покидьків "хароших" русскіх - не можуть бути розумними людьми. Або ватніки, які ще не побували під російськими бомбами і снарядами, або ж заслані московитські казачки. До речі, обоє персонажів не знають української мови!
Це дійсно так і є. Один мій "друг дитинства" привітав картинкою 41-45 ("з солдатом з Трептов парка") мого брата, до мене вже не пише з березня (я назвав його прибічником російских фашистів) , людина родилась в Одесі(вчилась, отримала освіту, працює 2механіком), тобто бачить світ, але залишилась ватою навіть після обстрілів твого міста
ми бачимо, що на цих упоротих ніщо не може вплинути
(ЛАДа я відношу до категорії совка)
ЛАД не вата про россійська, він має позицію іншу (не всі вбивці і не всі погані)
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Додано: Вів 10 тра, 2022 09:03
crumd написав: Василь-Рівне написав:
А такі депутати тебе не цікавлять які на рашистському передку
Такие не интересуют. Интересуют депутаты, затиравшие вышиванки до дыр и натиравшие мозоли во рту от рассказов какие они патриоты. А когда началась война - их днём с огнём не сыщешь.
а тебе глаза мозолят те кто носят вышиванки? и вышиванки носили только депутаты одного созыва? зеленые не носят? предыдущие созывы тоже не носят?
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Додано: Вів 10 тра, 2022 09:06
GALeon написав: mephala написав: crumd написав:
Интересно, а где сейчас депутаты 8-го созыва от НФ и БПП. Их же там человек под 300. Хоть один из них есть на передке?
а че вас не интересует где депутаты остальных созывов? че такая избирательность?
Мабуть тому, що вони підлягають мобілізації
только 8й созыв подлежит мобилизации? откуда дровишки про такую избирательность?
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Додано: Вів 10 тра, 2022 09:21
mephala написав: GALeon написав:
mephala написав:[quote="5431393:crumd"]
Интересно, а где сейчас депутаты 8-го созыва от НФ и БПП. Их же там человек под 300. Хоть один из них есть на передке?
а че вас не интересует где депутаты остальных созывов? че такая избирательность?
Мабуть тому, що вони підлягають мобілізації
только 8й созыв подлежит мобилизации? откуда дровишки про такую избирательность?[/quote]Мова з початку йшла про депутатів усіх попередніх
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