antey1969 написав:С решением как раз все понятно. Некоторые в глубоком тылу окопались в ТРО, чтобы избежать призыва.
Деякі окопались набагато далі. І до цього рішення деякі ТРО задіювали далеко від місця проживання. І гинули там також регулярно. Інше питання, що вони частіше виконували охоронні функції, а не, наприклад, штурмові. Приймають присягу а далі як складеться. Не плутати ТРо з ДНД.
Frant написав:Інтелехтуали, які під час війни з диким ворогом, з середньовічними варварами, з нелюдами, які масово грабують, гвалтують, мародерять, вбивають українське населення - шукають серед цих покидьків "хароших" русскіх - не можуть бути розумними людьми. Або ватніки, які ще не побували під російськими бомбами і снарядами, або ж заслані московитські казачки. До речі, обоє персонажів не знають української мови!
Це дійсно так і є. Один мій "друг дитинства" привітав картинкою 41-45 ("з солдатом з Трептов парка") мого брата, до мене вже не пише з березня (я назвав його прибічником російских фашистів) , людина родилась в Одесі(вчилась, отримала освіту, працює 2механіком), тобто бачить світ, але залишилась ватою навіть після обстрілів твого міста ми бачимо, що на цих упоротих ніщо не може вплинути (ЛАДа я відношу до категорії совка) ЛАД не вата про россійська, він має позицію іншу (не всі вбивці і не всі погані)
За ЛАДом я спостерігаю на форумах вже 5 років. Типовий ватнік-русофіл. "А как же мы проживем без Рассеии? Народ там хароший, только вот Путин плохой!". Він не розуміє, що російський президент є породженням російського народа. І українських громадян вбиває не путін, а звичайні пересічні росіяни. Хороших росіян в Росії немає! Хороший росіянин = мертвий росіянин. ЛАД, ти це зрозумів, нарешті?
_hunter написав:-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили
Вы вообще статью читали ? В Днепре (думаю и в других городах) так же, военкомы часто в оживлённых местах раздают повестки, мне вручали, другу вручали - ездил, освежили данные и всё. На фронт голым, босым, немотивированным не отправили, но вопросы хочешь или нет, занят делом или нет - задавали. Это ревизия данных о мобилизационном резерве, не более.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 10 тра, 2022 09:56, всього редагувалось 1 раз.
[/quote] Еще раз: про некоторые случаи я от прямых знакомых знаю -- "меня загребли на фронт". Про некоторые -- знакомые знакомых. Вон вам из последнего: https://zahid.espreso.tv/u-tsentri-fran ... viyskkomat -- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили [/quote] Там ж в заголовку - "На вихідних в Івано-Франківську працівники військкомату шукали необлікованих переселенців і вручали їм повістки в армію." Тобто усі чоловіки мали стати на облік, але не всі це зробили. Тому підуть ставати по повістці. Тільки й всього
_hunter написав:-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили
Вы вообще статью читали ? ///
А вы?
Эту бригаду отправили на фронт отправили абсолютно неподготовленной. 90% там именно такие. Люди толком с автоматом не умеют обращаться, а их погнали сразу в окопы. Двое суток после получения повестки и вы уже на Донбассе. Я знаю именно такие случаи в этой бригаде.
Знаю людей у которых на содержании инвалиды, а им вручили повестки там же. Больше всего бесит отношение людям, как к скотине. Бойцы бригады кормятся и экипируются за свои деньги. Это касается не только 101-й бригады. Я знаю ещё несколько бригад ТРО, где такое же быдлячество процветает.
Еще раз: про некоторые случаи я от прямых знакомых знаю -- "меня загребли на фронт". Про некоторые -- знакомые знакомых. Вон вам из последнего: https://zahid.espreso.tv/u-tsentri-fran ... viyskkomat -- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили [/quote] Там ж в заголовку - "На вихідних в Івано-Франківську працівники військкомату шукали необлікованих переселенців і вручали їм повістки в армію." Тобто усі чоловіки мали стати на облік, але не всі це зробили. Тому підуть ставати по повістці. Тільки й всього [/quote]
Зачем? -- если "Наразі, потрібні мотивованні і боєздатні воїни. Крапка."? Смысл учитывать (если призывать не планируется) не сильно мотивированных (а скорее наоборот) и не особо боеспособных штатских?..
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 10 тра, 2022 10:05, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили
Вы вообще статью читали ? В Днепре (думаю и в других городах) так же, военкомы часто в оживлённых местах раздают повестки, мне вручали, другу вручали - ездил, освежили данные и всё. На фронт голым, босым, немотивированным не отправили, но вопросы хочешь или нет, занят делом или нет - задавали. Это ревизия данных о мобилизационном резерве, не более.
Власне повістка це ще не мобілізація. Хоча якраз багато виїхали якраз, щоб не знайшли, а тут таке. Також спостерігав маси доста кондиційних молодиків нічим не зайнятих по кафе та з песиками. З другого боку знаю випадки, коли цілком законослухняні ставали на облік, а їх незважаючи на реальні проблеми зі здоров'м, вік під 60 мобілізовували. Але через якийсь час відправляли геть з учебки чи вже і з частини. Нема чітких критеріїв.