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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 987988989990>
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:С решением как раз все понятно. Некоторые в глубоком тылу окопались в ТРО, чтобы избежать призыва.

Деякі окопались набагато далі. І до цього рішення деякі ТРО задіювали далеко від місця проживання. І гинули там також регулярно. Інше питання, що вони частіше виконували охоронні функції, а не, наприклад, штурмові. Приймають присягу а далі як складеться. Не плутати ТРо з ДНД.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:33

  GALeon написав:
mephala написав:
  crumd написав: Интересно, а где сейчас депутаты 8-го созыва от НФ и БПП. Их же там человек под 300. Хоть один из них есть на передке?

только 8й созыв подлежит мобилизации? откуда дровишки про такую избирательность?

Мова з початку йшла про депутатів усіх попередніх

И как только вопрос о депутатах исключительно 8-го созыва и исключительно от НФ и БПП, трансформировался в вопрос о депутатх всех предыдущих созывов ?

То к чему такая избирательность ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:34

  prodigy написав:
  Frant написав:Інтелехтуали, які під час війни з диким ворогом, з середньовічними варварами, з нелюдами, які масово грабують, гвалтують, мародерять, вбивають українське населення - шукають серед цих покидьків "хароших" русскіх - не можуть бути розумними людьми. Або ватніки, які ще не побували під російськими бомбами і снарядами, або ж заслані московитські казачки. До речі, обоє персонажів не знають української мови!


Це дійсно так і є. Один мій "друг дитинства" привітав картинкою 41-45 ("з солдатом з Трептов парка") мого брата, до мене вже не пише з березня (я назвав його прибічником російских фашистів) , людина родилась в Одесі(вчилась, отримала освіту, працює 2механіком), тобто бачить світ, але залишилась ватою навіть після обстрілів твого міста
ми бачимо, що на цих упоротих ніщо не може вплинути
(ЛАДа я відношу до категорії совка)
ЛАД не вата про россійська, він має позицію іншу (не всі вбивці і не всі погані)

За ЛАДом я спостерігаю на форумах вже 5 років.
Типовий ватнік-русофіл.
"А как же мы проживем без Рассеии? Народ там хароший, только вот Путин плохой!".
Він не розуміє, що російський президент є породженням російського народа. І українських громадян вбиває не путін, а звичайні пересічні росіяни.
Хороших росіян в Росії немає!
Хороший росіянин = мертвий росіянин.
ЛАД, ти це зрозумів, нарешті?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:37

  Ukrainian написав:
  _hunter написав:К знакомому (не служил/в АТО не был/на военке не учился) в отель после регистрации пришли со словами "собирай вещи -- служить пойдешь".

Не вірю. Яка користь ЗСУ від нього в зоні бойових дій? Хіба буде в тилу завали розбирати.

Ваше право.
Какая польза? -- про это, собственно, и статья -- "в чем смысл такое делать?" -- и просят хотя бы после войны разобраться...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:41

  jay2004 написав:
  Ukrainian написав:
  _hunter написав:К знакомому (не служил/в АТО не был/на военке не учился) в отель после регистрации пришли со словами "собирай вещи -- служить пойдешь".

Не вірю. Яка користь ЗСУ від нього в зоні бойових дій? Хіба буде в тилу завали розбирати.


Це тільки баби на вулиці такі небелиці розказують. Наразі, потрібні мотивованні і боєздатні воїни. Крапка.

Еще раз: про некоторые случаи я от прямых знакомых знаю -- "меня загребли на фронт". Про некоторые -- знакомые знакомых.
Вон вам из последнего:
https://zahid.espreso.tv/u-tsentri-fran ... viyskkomat
-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:53

  _hunter написав:-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили :lol:

Вы вообще статью читали ? В Днепре (думаю и в других городах) так же, военкомы часто в оживлённых местах раздают повестки, мне вручали, другу вручали - ездил, освежили данные и всё. На фронт голым, босым, немотивированным не отправили, но вопросы хочешь или нет, занят делом или нет - задавали. Это ревизия данных о мобилизационном резерве, не более.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 10 тра, 2022 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:54

[/quote]
Еще раз: про некоторые случаи я от прямых знакомых знаю -- "меня загребли на фронт". Про некоторые -- знакомые знакомых.
Вон вам из последнего:
https://zahid.espreso.tv/u-tsentri-fran ... viyskkomat
-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили :lol:[/quote]
Там ж в заголовку - "На вихідних в Івано-Франківську працівники військкомату шукали необлікованих переселенців і вручали їм повістки в армію." Тобто усі чоловіки мали стати на облік, але не всі це зробили. Тому підуть ставати по повістці. Тільки й всього
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:00

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили :lol:

Вы вообще статью читали ? ///

А вы? :wink:
Эту бригаду отправили на фронт отправили абсолютно неподготовленной. 90% там именно такие. Люди толком с автоматом не умеют обращаться, а их погнали сразу в окопы. Двое суток после получения повестки и вы уже на Донбассе. Я знаю именно такие случаи в этой бригаде.

Знаю людей у которых на содержании инвалиды, а им вручили повестки там же. Больше всего бесит отношение людям, как к скотине. Бойцы бригады кормятся и экипируются за свои деньги. Это касается не только 101-й бригады. Я знаю ещё несколько бригад ТРО, где такое же быдлячество процветает.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:03

  kotyk222 написав:

Еще раз: про некоторые случаи я от прямых знакомых знаю -- "меня загребли на фронт". Про некоторые -- знакомые знакомых.
Вон вам из последнего:
https://zahid.espreso.tv/u-tsentri-fran ... viyskkomat
-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили :lol:[/quote]
Там ж в заголовку - "На вихідних в Івано-Франківську працівники військкомату шукали необлікованих переселенців і вручали їм повістки в армію." Тобто усі чоловіки мали стати на облік, але не всі це зробили. Тому підуть ставати по повістці. Тільки й всього
[/quote]

Зачем? -- если "Наразі, потрібні мотивованні і боєздатні воїни. Крапка."? :roll:
Смысл учитывать (если призывать не планируется) не сильно мотивированных (а скорее наоборот) и не особо боеспособных штатских?..
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 10 тра, 2022 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:04

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили :lol:

Вы вообще статью читали ? В Днепре (думаю и в других городах) так же, военкомы часто в оживлённых местах раздают повестки, мне вручали, другу вручали - ездил, освежили данные и всё. На фронт голым, босым, немотивированным не отправили, но вопросы хочешь или нет, занят делом или нет - задавали. Это ревизия данных о мобилизационном резерве, не более.

Власне повістка це ще не мобілізація. Хоча якраз багато виїхали якраз, щоб не знайшли, а тут таке. Також спостерігав маси доста кондиційних молодиків нічим не зайнятих по кафе та з песиками. З другого боку знаю випадки, коли цілком законослухняні ставали на облік, а їх незважаючи на реальні проблеми зі здоров'м, вік під 60 мобілізовували. Але через якийсь час відправляли геть з учебки чи вже і з частини. Нема чітких критеріїв.
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