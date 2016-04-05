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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 тра, 2022 10:07
alex_dvornichenko написав: _hunter написав:
-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили
Вы вообще статью читали ? В Днепре (думаю и в других городах) так же, военкомы часто в оживлённых местах раздают повестки, мне вручали, другу вручали - ездил, освежили данные и всё. На фронт голым, босым, немотивированным не отправили, но вопросы хочешь или нет, занят делом или нет - задавали. Это ревизия данных о мобилизационном резерве, не более.
Всё так и есть. Получить повестку и пойти в армию это не одно и тоже. Я вижу тут у некоторые очень боятся не то что получить а просто слово ПОВЕСТКА.
Если ты служил и у тебя очень ценная ВУС то да могут забрать и без желания но это не массово.
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Додано: Вів 10 тра, 2022 10:11
_hunter написав: alex_dvornichenko написав: _hunter написав:
-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили
Вы вообще статью читали ? ///
А вы?
Эту бригаду отправили на фронт отправили абсолютно неподготовленной. 90% там именно такие. Люди толком с автоматом не умеют обращаться, а их погнали сразу в окопы. Двое суток после получения повестки и вы уже на Донбассе. Я знаю именно такие случаи в этой бригаде.
Знаю людей у которых на содержании инвалиды, а им вручили повестки там же. Больше всего бесит отношение людям, как к скотине. Бойцы бригады кормятся и экипируются за свои деньги. Это касается не только 101-й бригады. Я знаю ещё несколько бригад ТРО, где такое же быдлячество процветает.
Этого нет в статье, откуда этот опус ?
P.S. Загуглил по тезисам - почти все ссылки на какие то ру-помойки. СХоди как за русским военным кораблём.
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