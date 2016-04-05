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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 987988989990>
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:53

  _hunter написав:-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили :lol:

Вы вообще статью читали ? В Днепре (думаю и в других городах) так же, военкомы часто в оживлённых местах раздают повестки, мне вручали, другу вручали - ездил, освежили данные и всё. На фронт голым, босым, немотивированным не отправили, но вопросы хочешь или нет, занят делом или нет - задавали. Это ревизия данных о мобилизационном резерве, не более.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 10 тра, 2022 09:56, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:54

[/quote]
Еще раз: про некоторые случаи я от прямых знакомых знаю -- "меня загребли на фронт". Про некоторые -- знакомые знакомых.
Вон вам из последнего:
https://zahid.espreso.tv/u-tsentri-fran ... viyskkomat
-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили :lol:[/quote]
Там ж в заголовку - "На вихідних в Івано-Франківську працівники військкомату шукали необлікованих переселенців і вручали їм повістки в армію." Тобто усі чоловіки мали стати на облік, але не всі це зробили. Тому підуть ставати по повістці. Тільки й всього
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:00

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили :lol:

Вы вообще статью читали ? ///

А вы? :wink:
Эту бригаду отправили на фронт отправили абсолютно неподготовленной. 90% там именно такие. Люди толком с автоматом не умеют обращаться, а их погнали сразу в окопы. Двое суток после получения повестки и вы уже на Донбассе. Я знаю именно такие случаи в этой бригаде.

Знаю людей у которых на содержании инвалиды, а им вручили повестки там же. Больше всего бесит отношение людям, как к скотине. Бойцы бригады кормятся и экипируются за свои деньги. Это касается не только 101-й бригады. Я знаю ещё несколько бригад ТРО, где такое же быдлячество процветает.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:03

  kotyk222 написав:

Еще раз: про некоторые случаи я от прямых знакомых знаю -- "меня загребли на фронт". Про некоторые -- знакомые знакомых.
Вон вам из последнего:
https://zahid.espreso.tv/u-tsentri-fran ... viyskkomat
-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили :lol:[/quote]
Там ж в заголовку - "На вихідних в Івано-Франківську працівники військкомату шукали необлікованих переселенців і вручали їм повістки в армію." Тобто усі чоловіки мали стати на облік, але не всі це зробили. Тому підуть ставати по повістці. Тільки й всього
[/quote]

Зачем? -- если "Наразі, потрібні мотивованні і боєздатні воїни. Крапка."? :roll:
Смысл учитывать (если призывать не планируется) не сильно мотивированных (а скорее наоборот) и не особо боеспособных штатских?..
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 10 тра, 2022 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:04

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили :lol:

Вы вообще статью читали ? В Днепре (думаю и в других городах) так же, военкомы часто в оживлённых местах раздают повестки, мне вручали, другу вручали - ездил, освежили данные и всё. На фронт голым, босым, немотивированным не отправили, но вопросы хочешь или нет, занят делом или нет - задавали. Это ревизия данных о мобилизационном резерве, не более.

Власне повістка це ще не мобілізація. Хоча якраз багато виїхали якраз, щоб не знайшли, а тут таке. Також спостерігав маси доста кондиційних молодиків нічим не зайнятих по кафе та з песиками. З другого боку знаю випадки, коли цілком законослухняні ставали на облік, а їх незважаючи на реальні проблеми зі здоров'м, вік під 60 мобілізовували. Але через якийсь час відправляли геть з учебки чи вже і з частини. Нема чітких критеріїв.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:07

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили :lol:

Вы вообще статью читали ? В Днепре (думаю и в других городах) так же, военкомы часто в оживлённых местах раздают повестки, мне вручали, другу вручали - ездил, освежили данные и всё. На фронт голым, босым, немотивированным не отправили, но вопросы хочешь или нет, занят делом или нет - задавали. Это ревизия данных о мобилизационном резерве, не более.

Всё так и есть. Получить повестку и пойти в армию это не одно и тоже. Я вижу тут у некоторые очень боятся не то что получить а просто слово ПОВЕСТКА.
Если ты служил и у тебя очень ценная ВУС то да могут забрать и без желания но это не массово.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:11

  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили :lol:

Вы вообще статью читали ? ///

А вы? :wink:
Эту бригаду отправили на фронт отправили абсолютно неподготовленной. 90% там именно такие. Люди толком с автоматом не умеют обращаться, а их погнали сразу в окопы. Двое суток после получения повестки и вы уже на Донбассе. Я знаю именно такие случаи в этой бригаде.

Знаю людей у которых на содержании инвалиды, а им вручили повестки там же. Больше всего бесит отношение людям, как к скотине. Бойцы бригады кормятся и экипируются за свои деньги. Это касается не только 101-й бригады. Я знаю ещё несколько бригад ТРО, где такое же быдлячество процветает.

Этого нет в статье, откуда этот опус ?
P.S. Загуглил по тезисам - почти все ссылки на какие то ру-помойки. СХоди как за русским военным кораблём.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:42

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:Знаю людей у которых на содержании инвалиды, а им вручили повестки там же. Больше всего бесит отношение людям, как к скотине. Бойцы бригады кормятся и экипируются за свои деньги. Это касается не только 101-й бригады. Я знаю ещё несколько бригад ТРО, где такое же быдлячество процветает.

Этого нет в статье, откуда этот опус ?
P.S. Загуглил по тезисам - почти все ссылки на какие то ру-помойки. СХоди как за русским военным кораблём.[/quote]

Є трохи інфо з місця подій:
в ТРО Закарпаття було записано дуже багато людей без досвіду по причині:
а) регіональний патріотизм (виявляти ДРГ, патрулювання та інше)
б) бажання уникнути мобілізації на передову
в) через виплати ТРОшникам (по чуткам 30-40 тис в місяць)
ще додам що місцеві воєнкоми бездарі і корупціонери, які саботують всю роботу. Плюс з подачі місцевих злодіїв полюють на активістів, журналістів (знаю конкретні прізвища показово мобілізованих), в той же час багато людей які повернулися із за кордону щоб воювати, сидять дома бо неберуть
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 11:11

  Letusrock написав:в) через виплати ТРОшникам (по чуткам 30-40 тис в місяць)

Это явно лишнее, по родному городу должно быть на добровольных началах, максимум снаряга и кормёжка.
Если город не в зоне БД ясное дело.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 11:12

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:Вы вообще статью читали ? ///

А вы? :wink:
Эту бригаду отправили на фронт отправили абсолютно неподготовленной. 90% там именно такие. Люди толком с автоматом не умеют обращаться, а их погнали сразу в окопы. Двое суток после получения повестки и вы уже на Донбассе. Я знаю именно такие случаи в этой бригаде.

Знаю людей у которых на содержании инвалиды, а им вручили повестки там же. Больше всего бесит отношение людям, как к скотине. Бойцы бригады кормятся и экипируются за свои деньги. Это касается не только 101-й бригады. Я знаю ещё несколько бригад ТРО, где такое же быдлячество процветает.

Этого нет в статье, откуда этот опус ?
\\\

Ровно все это есть _в статье_ которую мы с утра обсуждаем...
Пост Igneus
viewtopic.php?p=5431463#p5431463
_hunter
 
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