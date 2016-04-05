Эту бригаду отправили на фронт отправили абсолютно неподготовленной. 90% там именно такие. Люди толком с автоматом не умеют обращаться, а их погнали сразу в окопы. Двое суток после получения повестки и вы уже на Донбассе. Я знаю именно такие случаи в этой бригаде.



Знаю людей у которых на содержании инвалиды, а им вручили повестки там же. Больше всего бесит отношение людям, как к скотине. Бойцы бригады кормятся и экипируются за свои деньги. Это касается не только 101-й бригады. Я знаю ещё несколько бригад ТРО, где такое же быдлячество процветает.