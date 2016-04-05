_hunter написав:-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили
Вы вообще статью читали ? В Днепре (думаю и в других городах) так же, военкомы часто в оживлённых местах раздают повестки, мне вручали, другу вручали - ездил, освежили данные и всё. На фронт голым, босым, немотивированным не отправили, но вопросы хочешь или нет, занят делом или нет - задавали. Это ревизия данных о мобилизационном резерве, не более.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 10 тра, 2022 09:56, всього редагувалось 1 раз.
[/quote] Еще раз: про некоторые случаи я от прямых знакомых знаю -- "меня загребли на фронт". Про некоторые -- знакомые знакомых. Вон вам из последнего: https://zahid.espreso.tv/u-tsentri-fran ... viyskkomat -- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили [/quote] Там ж в заголовку - "На вихідних в Івано-Франківську працівники військкомату шукали необлікованих переселенців і вручали їм повістки в армію." Тобто усі чоловіки мали стати на облік, але не всі це зробили. Тому підуть ставати по повістці. Тільки й всього
_hunter написав:-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили
Вы вообще статью читали ? ///
А вы?
Эту бригаду отправили на фронт отправили абсолютно неподготовленной. 90% там именно такие. Люди толком с автоматом не умеют обращаться, а их погнали сразу в окопы. Двое суток после получения повестки и вы уже на Донбассе. Я знаю именно такие случаи в этой бригаде.
Знаю людей у которых на содержании инвалиды, а им вручили повестки там же. Больше всего бесит отношение людям, как к скотине. Бойцы бригады кормятся и экипируются за свои деньги. Это касается не только 101-й бригады. Я знаю ещё несколько бригад ТРО, где такое же быдлячество процветает.
Еще раз: про некоторые случаи я от прямых знакомых знаю -- "меня загребли на фронт". Про некоторые -- знакомые знакомых. Вон вам из последнего: https://zahid.espreso.tv/u-tsentri-fran ... viyskkomat -- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили [/quote] Там ж в заголовку - "На вихідних в Івано-Франківську працівники військкомату шукали необлікованих переселенців і вручали їм повістки в армію." Тобто усі чоловіки мали стати на облік, але не всі це зробили. Тому підуть ставати по повістці. Тільки й всього [/quote]
Зачем? -- если "Наразі, потрібні мотивованні і боєздатні воїни. Крапка."? Смысл учитывать (если призывать не планируется) не сильно мотивированных (а скорее наоборот) и не особо боеспособных штатских?..
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 10 тра, 2022 10:05, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили
Вы вообще статью читали ? В Днепре (думаю и в других городах) так же, военкомы часто в оживлённых местах раздают повестки, мне вручали, другу вручали - ездил, освежили данные и всё. На фронт голым, босым, немотивированным не отправили, но вопросы хочешь или нет, занят делом или нет - задавали. Это ревизия данных о мобилизационном резерве, не более.
Власне повістка це ще не мобілізація. Хоча якраз багато виїхали якраз, щоб не знайшли, а тут таке. Також спостерігав маси доста кондиційних молодиків нічим не зайнятих по кафе та з песиками. З другого боку знаю випадки, коли цілком законослухняні ставали на облік, а їх незважаючи на реальні проблеми зі здоров'м, вік під 60 мобілізовували. Але через якийсь час відправляли геть з учебки чи вже і з частини. Нема чітких критеріїв.
_hunter написав:-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили
Вы вообще статью читали ? В Днепре (думаю и в других городах) так же, военкомы часто в оживлённых местах раздают повестки, мне вручали, другу вручали - ездил, освежили данные и всё. На фронт голым, босым, немотивированным не отправили, но вопросы хочешь или нет, занят делом или нет - задавали. Это ревизия данных о мобилизационном резерве, не более.
Всё так и есть. Получить повестку и пойти в армию это не одно и тоже. Я вижу тут у некоторые очень боятся не то что получить а просто слово ПОВЕСТКА. Если ты служил и у тебя очень ценная ВУС то да могут забрать и без желания но это не массово.
_hunter написав:-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили
Вы вообще статью читали ? ///
А вы?
Эту бригаду отправили на фронт отправили абсолютно неподготовленной. 90% там именно такие. Люди толком с автоматом не умеют обращаться, а их погнали сразу в окопы. Двое суток после получения повестки и вы уже на Донбассе. Я знаю именно такие случаи в этой бригаде.
Знаю людей у которых на содержании инвалиды, а им вручили повестки там же. Больше всего бесит отношение людям, как к скотине. Бойцы бригады кормятся и экипируются за свои деньги. Это касается не только 101-й бригады. Я знаю ещё несколько бригад ТРО, где такое же быдлячество процветает.
Этого нет в статье, откуда этот опус ? P.S. Загуглил по тезисам - почти все ссылки на какие то ру-помойки. СХоди как за русским военным кораблём.
_hunter написав:Знаю людей у которых на содержании инвалиды, а им вручили повестки там же. Больше всего бесит отношение людям, как к скотине. Бойцы бригады кормятся и экипируются за свои деньги. Это касается не только 101-й бригады. Я знаю ещё несколько бригад ТРО, где такое же быдлячество процветает.
Этого нет в статье, откуда этот опус ? P.S. Загуглил по тезисам - почти все ссылки на какие то ру-помойки. СХоди как за русским военным кораблём.[/quote]
Є трохи інфо з місця подій: в ТРО Закарпаття було записано дуже багато людей без досвіду по причині: а) регіональний патріотизм (виявляти ДРГ, патрулювання та інше) б) бажання уникнути мобілізації на передову в) через виплати ТРОшникам (по чуткам 30-40 тис в місяць) ще додам що місцеві воєнкоми бездарі і корупціонери, які саботують всю роботу. Плюс з подачі місцевих злодіїв полюють на активістів, журналістів (знаю конкретні прізвища показово мобілізованих), в той же час багато людей які повернулися із за кордону щоб воювати, сидять дома бо неберуть
alex_dvornichenko написав:Вы вообще статью читали ? ///
А вы?
Эту бригаду отправили на фронт отправили абсолютно неподготовленной. 90% там именно такие. Люди толком с автоматом не умеют обращаться, а их погнали сразу в окопы. Двое суток после получения повестки и вы уже на Донбассе. Я знаю именно такие случаи в этой бригаде.
Знаю людей у которых на содержании инвалиды, а им вручили повестки там же. Больше всего бесит отношение людям, как к скотине. Бойцы бригады кормятся и экипируются за свои деньги. Это касается не только 101-й бригады. Я знаю ещё несколько бригад ТРО, где такое же быдлячество процветает.