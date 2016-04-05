_hunter написав:Ровно все это есть _в статье_ которую мы с утра обсуждаем...
Пост Igneus-а
viewtopic.php?p=5431463#p5431463
Г-н Романенко... нет спасибо. Хотя ваше право верить ему, а его право быть зрадофилом. Всё таки у нас демократия.
|
|
|
Додано: Вів 10 тра, 2022 11:24
Г-н Романенко... нет спасибо. Хотя ваше право верить ему, а его право быть зрадофилом. Всё таки у нас демократия.
Додано: Вів 10 тра, 2022 11:24
Все немного не "так и есть": да -- есть разные типы повесток. И повестка "на фронт" -- одна из них. НО, у меня муж коллеги после регистрации в военкомате на ЗУ получил именно такую повестку. И он не служил и никакой ВУС у него нет.
Додано: Вів 10 тра, 2022 11:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На депутатов 9-го (действующий) созыва распространяется бронь. А патриоты 8-го вполне могут идти на передок защищать Украину. Про депутатов 7-го и более ранних созывов говорить бессмысленно - там много рыгов, бютовцев, коммунистов, социалистов и прочих неблагонадежных элементов.
Додано: Вів 10 тра, 2022 11:28
Я уже там выше раз писал: о нескольких случаях отправки "кого попало" на фронт я знаю через прямых знакомых. О некоторых -- через знакомых знакомых.
А Антон Шульга и обращение 101-й бригады:
-- это тоже Романенко?
Додано: Вів 10 тра, 2022 11:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вот еще до кучи:
|