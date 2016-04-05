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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 987988989990
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 11:24

  _hunter написав:Ровно все это есть _в статье_ которую мы с утра обсуждаем...
Пост Igneus
viewtopic.php?p=5431463#p5431463

Г-н Романенко... нет спасибо. Хотя ваше право верить ему, а его право быть зрадофилом. Всё таки у нас демократия.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 11:24

  konstantin kirovograd написав:
  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили :lol:

Вы вообще статью читали ? В Днепре (думаю и в других городах) так же, военкомы часто в оживлённых местах раздают повестки, мне вручали, другу вручали - ездил, освежили данные и всё. На фронт голым, босым, немотивированным не отправили, но вопросы хочешь или нет, занят делом или нет - задавали. Это ревизия данных о мобилизационном резерве, не более.

Всё так и есть. Получить повестку и пойти в армию это не одно и тоже. Я вижу тут у некоторые очень боятся не то что получить а просто слово ПОВЕСТКА.
Если ты служил и у тебя очень ценная ВУС то да могут забрать и без желания но это не массово.

Все немного не "так и есть": да -- есть разные типы повесток. И повестка "на фронт" -- одна из них. НО, у меня муж коллеги после регистрации в военкомате на ЗУ получил именно такую повестку. И он не служил и никакой ВУС у него нет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 11:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:И встречный вопрос, сколько депутатов от СН сейчас на передке ?

На депутатов 9-го (действующий) созыва распространяется бронь. А патриоты 8-го вполне могут идти на передок защищать Украину. Про депутатов 7-го и более ранних созывов говорить бессмысленно - там много рыгов, бютовцев, коммунистов, социалистов и прочих неблагонадежных элементов.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 11:28

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:Ровно все это есть _в статье_ которую мы с утра обсуждаем...
Пост Igneus
viewtopic.php?p=5431463#p5431463

Г-н Романенко... нет спасибо. Хотя ваше право верить ему, а его право быть зрадофилом. Всё таки у нас демократия.

Я уже там выше раз писал: о нескольких случаях отправки "кого попало" на фронт я знаю через прямых знакомых. О некоторых -- через знакомых знакомых.

А Антон Шульга и обращение 101-й бригады:
https://www.youtube.com/watch?v=a26MeWiWwXM
-- это тоже Романенко? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 11:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вот еще до кучи:
https://hromadske.ua/ru/posts/1-200-muz ... atskoj-oga
wadimk
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