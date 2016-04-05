_hunter написав:-- мотивованних і боєздатних воїнів прямо в центре города ловили
Вы вообще статью читали ? В Днепре (думаю и в других городах) так же, военкомы часто в оживлённых местах раздают повестки, мне вручали, другу вручали - ездил, освежили данные и всё. На фронт голым, босым, немотивированным не отправили, но вопросы хочешь или нет, занят делом или нет - задавали. Это ревизия данных о мобилизационном резерве, не более.
Всё так и есть. Получить повестку и пойти в армию это не одно и тоже. Я вижу тут у некоторые очень боятся не то что получить а просто слово ПОВЕСТКА. Если ты служил и у тебя очень ценная ВУС то да могут забрать и без желания но это не массово.
Все немного не "так и есть": да -- есть разные типы повесток. И повестка "на фронт" -- одна из них. НО, у меня муж коллеги после регистрации в военкомате на ЗУ получил именно такую повестку. И он не служил и никакой ВУС у него нет.
pesikot написав:И встречный вопрос, сколько депутатов от СН сейчас на передке ?
На депутатов 9-го (действующий) созыва распространяется бронь. А патриоты 8-го вполне могут идти на передок защищать Украину. Про депутатов 7-го и более ранних созывов говорить бессмысленно - там много рыгов, бютовцев, коммунистов, социалистов и прочих неблагонадежных элементов.
ЛАД написав:budivelnik Немного добавлю по поводу той "карты" и её достоверности. Сейчас в телеге прочитал, что 227 батальон ТрО освободил Байрак - 5,3 км от окружной (не по прямой, а по дороге). Также освобождены Верхний Салтов, Замуйловка и Рубежное (харьковское).
Вам не надоело эту картинку пережевывать? По занудству вы даже Кудрявого опережаете.
На deepstate на 7.00 10.05 перечисленные Вами пункты "под вопросом".