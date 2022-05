Додано: Вів 10 тра, 2022 13:59

Очкарик написав: А що там на карті з Білогорівкою? А що там на карті з Білогорівкою?

Russian reconnaissance elements crossed Siverskyi Donets river and entered Bilohorivka. Ukrainian defenders managed to push them back in the afternoon and reportedly destroyed a nearby pontoon bridge.

Shelling: Velyka Komyshuvakha, Oleksandrivka, Lyman, Rubizhne, Sievierodonetsk, Lysychansk, Toshkivka, vicinity of PopasnaThe fighting continues in the vicinity of Oleksandrivka and Lyman.Russian forces attempted to capture Vojevodivka, but the attack was repulsed. However, the enemy has captured Nyzhnie in the east and advanced towards Toshkivka.