ЛАД написав:budivelnik Немного добавлю по поводу той "карты" и её достоверности. Сейчас в телеге прочитал, что 227 батальон ТрО освободил Байрак - 5,3 км от окружной (не по прямой, а по дороге). Также освобождены Верхний Салтов, Замуйловка и Рубежное (харьковское).
Вам не надоело эту картинку пережевывать? По занудству вы даже Кудрявого опережаете.
На deepstate на 7.00 10.05 перечисленные Вами пункты "под вопросом".
На рассмотрение депутатов Харьковского горсовета 11 мая будет вынесен вопрос о переименовании четырех топонимов в Харькове.
1) Проспект Московский - в проспект Героев Харькова; 2) Район Московский - в район Салтовский; 3) Шоссе Белгородское - в Харьковское шоссе; 4) Спуск Белгородский - в улицу Героев Спасателей.
Дмитрий Кулеба прокомментировал прогноз президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на вступление Украины в ЕС может уйти "несколько лет". "Три месяца назад у этой страны даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет", - сказал Кулеба. По его словам, сейчас самым важным для Украины будет обретение в июне статуса кандидата на членство в ЕС. "Тогда мы сядем с вами и решим остальные вопросы. Как, когда и все такое", - добавил Кулеба. Эммануэль Макрон и некоторые другие лидеры предложили формы ассоциированного членства для Украины, но Кулеба сказал, что подобная замена не может удовлетворить Киев. "Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно: что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это проглотить. Украина - единственное место в Европе, где люди умирают за ценности, на которых основывается ЕС. И я считаю, что это следует уважать", - заявил глава МИД Украины.
The fighting continues in the vicinity of Oleksandrivka and Lyman. Russian reconnaissance elements crossed Siverskyi Donets river and entered Bilohorivka. Ukrainian defenders managed to push them back in the afternoon and reportedly destroyed a nearby pontoon bridge.
Russian forces attempted to capture Vojevodivka, but the attack was repulsed. However, the enemy has captured Nyzhnie in the east and advanced towards Toshkivka.
The fighting continues in the vicinity of Oleksandrivka and Lyman. Russian reconnaissance elements crossed Siverskyi Donets river and entered Bilohorivka. Ukrainian defenders managed to push them back in the afternoon and reportedly destroyed a nearby pontoon bridge.
Russian forces attempted to capture Vojevodivka, but the attack was repulsed. However, the enemy has captured Nyzhnie in the east and advanced towards Toshkivka.
Русня форсировала Сиверский донец, даже навела переправу, пару дней были бои на это плацдарме, получила люлей, наши расхерачили все переправившееся, с переправой в том числе.
На "Первом канале" в России во время концерта ко Дню Победы показали Бонни и Клайда (видео) 09 мая 2022
Один из номеров сопровождался черно-белыми фотографиями людей, вероятно участвовавших во Второй мировой войне в составе "Красной армии". Однако среди фотографий внезапно появилось фото американских грабителей времен Великой депрессии — Бонни и Клайда.
Байден: «Треба негайно надати Україні допомогу у розмірі 39,8 мільярдів доларів». І це більше, ніж річний держбюджет України. До речі, це на 7 мільярдів доларів більше, ніж було заплановано раніше.
Демократи в Конгресі США погодилися надати Україні додаткову допомогу в розмірі $39,8 млрд, що майже на $7 млрд більше, ніж раніше просив президент Джо Байден. Нова пропозиція передбачає додаткові $3,4 млрд на військову допомогу та $3,4 млрд на гуманітарну допомогу. Голосування за цей пакет допомоги у Палаті представників може відбутися вже сьогодні.