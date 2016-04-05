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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 989990991992>
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 13:40

  mephala написав:
  Starikan написав:
  ЛАД написав:budivelnik
Немного добавлю по поводу той "карты" и её достоверности.
Сейчас в телеге прочитал, что 227 батальон ТрО освободил Байрак - 5,3 км от окружной (не по прямой, а по дороге).
Также освобождены Верхний Салтов, Замуйловка и Рубежное (харьковское).

Вам не надоело эту картинку пережевывать?
По занудству вы даже Кудрявого опережаете.

На deepstate на 7.00 10.05 перечисленные Вами пункты "под вопросом".


я тут смотрю карту. не знаю достоверность но надеюсь дают проверенную инфу
https://militaryland.net/ukraine/invasion-day-75-summary/


А що там на карті з Білогорівкою?
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 13:42

Может кто-то не обратил внимания на "топ-ответы", поэтому сообщаю приятную новость - freeze жив. И не только жив, но и
сейчас уже полтора месяца в рядах ВСУ, добровольно, хотя и возраст уже

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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 13:43

На рассмотрение депутатов Харьковского горсовета 11 мая будет вынесен вопрос о переименовании четырех топонимов в Харькове.

1) Проспект Московский - в проспект Героев Харькова;
2) Район Московский - в район Салтовский;
3) Шоссе Белгородское - в Харьковское шоссе;
4) Спуск Белгородский - в улицу Героев Спасателей.


Дмитрий Кулеба прокомментировал прогноз президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на вступление Украины в ЕС может уйти "несколько лет".
"Три месяца назад у этой страны даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет", - сказал Кулеба.
По его словам, сейчас самым важным для Украины будет обретение в июне статуса кандидата на членство в ЕС. "Тогда мы сядем с вами и решим остальные вопросы. Как, когда и все такое", - добавил Кулеба.
Эммануэль Макрон и некоторые другие лидеры предложили формы ассоциированного членства для Украины, но Кулеба сказал, что подобная замена не может удовлетворить Киев.
"Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно: что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это проглотить. Украина - единственное место в Европе, где люди умирают за ценности, на которых основывается ЕС. И я считаю, что это следует уважать", - заявил глава МИД Украины.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/10/7345256/
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 13:59

  Очкарик написав:А що там на карті з Білогорівкою?


Shelling: Velyka Komyshuvakha, Oleksandrivka, Lyman, Rubizhne, Sievierodonetsk, Lysychansk, Toshkivka, vicinity of Popasna

The fighting continues in the vicinity of Oleksandrivka and Lyman. Russian reconnaissance elements crossed Siverskyi Donets river and entered Bilohorivka. Ukrainian defenders managed to push them back in the afternoon and reportedly destroyed a nearby pontoon bridge.

Russian forces attempted to capture Vojevodivka, but the attack was repulsed. However, the enemy has captured Nyzhnie in the east and advanced towards Toshkivka.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 14:09

  mephala написав:
  Очкарик написав:А що там на карті з Білогорівкою?


Shelling: Velyka Komyshuvakha, Oleksandrivka, Lyman, Rubizhne, Sievierodonetsk, Lysychansk, Toshkivka, vicinity of Popasna

The fighting continues in the vicinity of Oleksandrivka and Lyman. Russian reconnaissance elements crossed Siverskyi Donets river and entered Bilohorivka. Ukrainian defenders managed to push them back in the afternoon and reportedly destroyed a nearby pontoon bridge.

Russian forces attempted to capture Vojevodivka, but the attack was repulsed. However, the enemy has captured Nyzhnie in the east and advanced towards Toshkivka.

Русня форсировала Сиверский донец, даже навела переправу, пару дней были бои на это плацдарме, получила люлей, наши расхерачили все переправившееся, с переправой в том числе.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 14:22

Новые (???) герои расеи:

На "Первом канале" в России во время концерта ко Дню Победы показали Бонни и Клайда (видео)
09 мая 2022

Один из номеров сопровождался черно-белыми фотографиями людей, вероятно участвовавших во Второй мировой войне в составе "Красной армии". Однако среди фотографий внезапно появилось фото американских грабителей времен Великой депрессии — Бонни и Клайда.

https://focus.ua/world/514977-na-pervom ... ayda-video

Видео с этим фото - https://t.me/FastFocus/18272?single

Хотя, все логично, ведь видео последователей Бонни и Клайда 3 часа демонстрировал онлайн пункт приема посылок в беларусе еще в апреле.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 14:31

рф, в лице лаврова обратилась к талибам с просьбой продать ей технику, которую оставили американцы! Но это не всё- Ответ талибов: "Мы не продаем военную технику ТЕРРОРИСТАМ!"
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 16:06

  mephala написав:
  Starikan написав: На deepstate на 7.00 10.05 перечисленные Вами пункты "под вопросом".
я тут смотрю карту. не знаю достоверность но надеюсь дают проверенную инфу
https://militaryland.net/ukraine/invasion-day-75-summary/

Сейчас и дипстейт подтвердило.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Российские оккупанты в четвертый раз попали ракетой в мост через Днестровский лиман - ОК "Юг"
Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании Юг"

Это ведь уникальный мост, за счёт системы противовесов, его можно поднять/опустить с помощью ручной лебёдки

Я в Затоке часто отдыхал, видел этот мост, интересовался.

В Украине декоммунизация - это убрать коммунистические символы в Украине

Для РФ декоммунизация - это уничтожить всё, что построено в период с 1917 по 1991 в Украине

И построено было далеко не коммунистами.
Коммунисты больше языком трындели, чем что-то делали
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 10 тра, 2022 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 17:02

Байден: «Треба негайно надати Україні допомогу у розмірі 39,8 мільярдів доларів». І це більше, ніж річний держбюджет України. До речі, це на 7 мільярдів доларів більше, ніж було заплановано раніше.

Демократи в Конгресі США погодилися надати Україні додаткову допомогу в розмірі $39,8 млрд, що майже на $7 млрд більше, ніж раніше просив президент Джо Байден.
Нова пропозиція передбачає додаткові $3,4 млрд на військову допомогу та $3,4 млрд на гуманітарну допомогу. Голосування за цей пакет допомоги у Палаті представників може відбутися вже сьогодні.
edvardd
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