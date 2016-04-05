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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 989990991992
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 17:03

  edvardd написав:Байден: «Треба негайно надати Україні допомогу у розмірі 39,8 мільярдів доларів». І це більше, ніж річний держбюджет України. До речі, це на 7 мільярдів доларів більше, ніж було заплановано раніше.

Спасибо Деду за Победу :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка вновь пытается покинуть Украину через пункт пропуска Дяково

В марте он намеревался уехать из страны через пункт пропуска Косино, но его не пустили, так как он - призывного возраста.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 17:17

Радиоперехват с катеров змеиный

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Итак, что я думаю по поводу 9 мая 2022

Для меня это, однозначно, День Победы
День победы над нацизмом Германии

У меня воевал дед, воевали дед и бабка со стороны жены
Но они никогда, никогда не рассказывали о войне.

Деды мрачно пили в День Победы
Бабка плакала, если мы их спрашивали, как было на войне

Теперь я знаю почему они молчали - не дай Бог пережить такое
Смерти людей, разрушенные дома, поломаная психика, разрушенная инфраструктура

А этот звук захода бомбардировщика на цель - забыть невозможно

Хорошо, что мои деды и бабки не дожили до такого, когда их опять обстреливают и бомбят
И бомбит РФ, которая стала страной нацизма
Они бы этого не перенесли
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 10 тра, 2022 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 17:33

Оновлено 10.05 o 15:41

Опис змін версії
Оновлення на Харківському фронті відповідно заяв волонтерів, які вже на всіх сайтах та каналах.

Звільнено

На Слобожанському напрямку противник намагався відновити втрачені позиці в районі міста Харків, провів невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.

За результатами наступу підрозділами Сил оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.


Оновлено 10.05 o 18:24

Опис змін версії
В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

https://deepstatemap.live/#10/50.0972/36.6147

Очкарик

Як знайти легенду до карти?


На ПК/ноуте нажать ЛКМ на букву "і" в правом верхнем углу. Как на смартфоне не знаю.
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 10 тра, 2022 17:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 17:38

Карта ДіпСтейт

Як знайти легенду до карти?
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