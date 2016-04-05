Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 тра, 2022 17:03
edvardd написав:
Байден: «Треба негайно надати Україні допомогу у розмірі 39,8 мільярдів доларів». І це більше, ніж річний держбюджет України. До речі, це на 7 мільярдів доларів більше, ніж було заплановано раніше.
Спасибо Деду за Победу
pesikot
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Додано: Вів 10 тра, 2022 17:16
Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка вновь пытается покинуть Украину через пункт пропуска Дяково
В марте он намеревался уехать из страны через пункт пропуска Косино, но его не пустили, так как он - призывного возраста.
GALeon
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Додано: Вів 10 тра, 2022 17:17
vitaliian
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Додано: Вів 10 тра, 2022 17:29
Итак, что я думаю по поводу 9 мая 2022
Для меня это, однозначно, День Победы День победы над нацизмом Германии У меня воевал дед, воевали дед и бабка со стороны жены Но они никогда, никогда не рассказывали о войне. Деды мрачно пили в День Победы Бабка плакала, если мы их спрашивали, как было на войне Теперь я знаю почему они молчали - не дай Бог пережить такое Смерти людей, разрушенные дома, поломаная психика, разрушенная инфраструктура А этот звук захода бомбардировщика на цель - забыть невозможно Хорошо, что мои деды и бабки не дожили до такого, когда их опять обстреливают и бомбят И бомбит РФ, которая стала страной нацизма Они бы этого не перенесли
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pesikot
в Вів 10 тра, 2022 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 тра, 2022 17:33
Оновлено 10.05 o 15:41 Опис змін версії
Оновлення на Харківському фронті відповідно заяв волонтерів, які вже на всіх сайтах та каналах.
Звільнено На Слобожанському напрямку противник намагався відновити втрачені позиці в районі міста Харків, провів невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів. За результатами наступу підрозділами Сил оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки. Оновлено 10.05 o 18:24 Опис змін версії
В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.
https://deepstatemap.live/#10/50.0972/36.6147 Очкарик Як знайти легенду до карти?
На ПК/ноуте нажать ЛКМ на букву "
і
" в правом верхнем углу. Как на смартфоне не знаю.
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yanyura
в Вів 10 тра, 2022 17:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 10 тра, 2022 17:38
Як знайти легенду до карти?
Очкарик
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