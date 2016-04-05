edvardd написав:Байден: «Треба негайно надати Україні допомогу у розмірі 39,8 мільярдів доларів». І це більше, ніж річний держбюджет України. До речі, це на 7 мільярдів доларів більше, ніж було заплановано раніше.
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"Крысы с корабля побежали": в РФ губернаторы областей массово подают в отставку (фото) 10 мая 2022
На фоне войны в Украине в один день друг за другом о сложении полномочий заявили сразу четверо чиновников. А еще один сказал, что не будет баллотироваться на следующий срок.
Во вторник, 10 мая, губернаторы сразу пяти регионов РФ сообщили о сложении своих полномочий или об отказе на выдвижение на следующий срок. В частности, речь идет о главах Томской, Кировской, Саратовской и Рязанской областей.
В связи с истечением пятилетнего срока в отставку подал и губернатор Марий Эл Александр Евстифеев.
🖌 The New Yorker опублікували матеріал про ТB-2, він же безпілотник Bayraktar. Розроблений і вироблений у Туреччині, він уже став легендарною зброєю, яку Україна використовує у війні з росією. ТВ-2 розробив Сельчук Байрактар, турецький підприємець (дехто навіть вважає його турецькою версією Ілона Маска), одружений з молодшою донькою незмінного турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана. Батько Байрактара, Оздемір, заснував компанію з виробництва автозапчастин і був льотчиком-аматором, а його мати Канан — економістка та програмістка. Коли Байрактар отримував другий ступінь магістра в галузі технічних наук, він почав створювати невеликі прототипи безпілотників на заводі своєї родини в Стамбулі, а його батько подбав про підтримку проєктів сина з боку влади. Прототип TВ-2 дебютував у 2014 році, і Байрактар присвятив його пам’яті Ербакана — наставника Ердогана, який був ісламським націоналістом і критиком західної культури, обраний прем’єр-міністром у 1996 році. Сельчук належить до найближчого оточення президента, посилається на ліберальні цінності, зокрема гендерну рівність, і водночас є відвертим захисником режиму Ердогана, який складно вважати ліберальним або феміністичним. Оскільки Туреччина, як і росія, намагається посилити свою впливовість, відносини між двома країнами складні. Україна не перша країна, яка застосувала ТВ-2 проти росії. У 2020 році Туреччина надала безпілотники Азербайджану, який воював із підтримуваною росією Вірменією в Нагірному Карабаху. Тоді ТВ-2 допоміг Азербайджану успішно атакувати численну російську техніку. Протягом перших тижнів повномасштабного вторгнення рф українська верхівка високо оцінила ТВ-2. Було багато відео про те, як безпілотник нищить російську техніку. І навіть в одному із зоопарків Байрактаром назвали новонародженого лемура. За останні кілька тижнів подібних відео стало менше, що може бути ознакою того, що росіяни навчилися знищувати безпілотники. Тим не менш, Байрактар оновлює програмне забезпечення для своїх продуктів і створює нові — його останній серійний безпілотник Akinci може літати на відстань близько 12 кілометрів і має два пропелери.