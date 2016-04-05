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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 990991992993>
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 17:03

  edvardd написав:Байден: «Треба негайно надати Україні допомогу у розмірі 39,8 мільярдів доларів». І це більше, ніж річний держбюджет України. До речі, це на 7 мільярдів доларів більше, ніж було заплановано раніше.

Спасибо Деду за Победу :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка вновь пытается покинуть Украину через пункт пропуска Дяково

В марте он намеревался уехать из страны через пункт пропуска Косино, но его не пустили, так как он - призывного возраста.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 17:17

Радиоперехват с катеров змеиный

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Итак, что я думаю по поводу 9 мая 2022

Для меня это, однозначно, День Победы
День победы над нацизмом Германии

У меня воевал дед, воевали дед и бабка со стороны жены
Но они никогда, никогда не рассказывали о войне.

Деды мрачно пили в День Победы
Бабка плакала, если мы их спрашивали, как было на войне

Теперь я знаю почему они молчали - не дай Бог пережить такое
Смерти людей, разрушенные дома, поломаная психика, разрушенная инфраструктура

А этот звук захода бомбардировщика на цель - забыть невозможно

Хорошо, что мои деды и бабки не дожили до такого, когда их опять обстреливают и бомбят
И бомбит РФ, которая стала страной нацизма
Они бы этого не перенесли
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 10 тра, 2022 17:40, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 17:33

Оновлено 10.05 o 15:41

Опис змін версії
Оновлення на Харківському фронті відповідно заяв волонтерів, які вже на всіх сайтах та каналах.

Звільнено

На Слобожанському напрямку противник намагався відновити втрачені позиці в районі міста Харків, провів невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.

За результатами наступу підрозділами Сил оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.


Оновлено 10.05 o 18:24

Опис змін версії
В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

https://deepstatemap.live/#10/50.0972/36.6147

Очкарик

Як знайти легенду до карти?


На ПК/ноуте нажать ЛКМ на букву "і" в правом верхнем углу. Как на смартфоне не знаю.
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 10 тра, 2022 17:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 17:38

Карта ДіпСтейт

Як знайти легенду до карти?
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 18:05

Боятся санкций, пытаются дистанциироваться от чумного бункерного деда или в расее что-то ожидается?

"Крысы с корабля побежали": в РФ губернаторы областей массово подают в отставку (фото)
10 мая 2022

На фоне войны в Украине в один день друг за другом о сложении полномочий заявили сразу четверо чиновников. А еще один сказал, что не будет баллотироваться на следующий срок.

Во вторник, 10 мая, губернаторы сразу пяти регионов РФ сообщили о сложении своих полномочий или об отказе на выдвижение на следующий срок. В частности, речь идет о главах Томской, Кировской, Саратовской и Рязанской областей.

В связи с истечением пятилетнего срока в отставку подал и губернатор Марий Эл Александр Евстифеев.

https://focus.ua/world/515102-krysy-s-k ... tavku-foto
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 18:19

  yanyura написав:Боятся санкций, пытаются дистанциироваться от чумного бункерного деда или в расее что-то ожидается?

Нiт

Это дымовая завеса
А ты уже знакомый нам любитель РФ
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 18:55

  pesikot написав:
  crumd написав:
  pesikot написав:И встречный вопрос, сколько депутатов от СН сейчас на передке ?

На депутатов 9-го (действующий) созыва распространяется бронь. А патриоты 8-го вполне могут идти на передок защищать Украину

Так почему же Серёжа Лещенко сидит вместе с Зеленским в бункере ? :)

PS. Зелебобики, у меня сейчас мораторий на критику действующей власти
Но если продолжите писать в духе, а почему депутаты от БПП не на передке, то я начну вам задавать очень неудобные вопросы ?

я уже отвечал, может Вам, может не Вам - пришел лесник и потер...
crumd такие набросы делает целенаправленно - можете посмотреть его сообщения, но аккуратно - чтобы не спалили :D
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 19:02

🖌 The New Yorker опублікували матеріал про ТB-2, він же безпілотник Bayraktar. Розроблений і вироблений у Туреччині, він уже став легендарною зброєю, яку Україна використовує у війні з росією. ТВ-2 розробив Сельчук Байрактар, турецький підприємець (дехто навіть вважає його турецькою версією Ілона Маска), одружений з молодшою донькою незмінного турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана. Батько Байрактара, Оздемір, заснував компанію з виробництва автозапчастин і був льотчиком-аматором, а його мати Канан — економістка та програмістка. Коли Байрактар ​​отримував другий ступінь магістра в галузі технічних наук, він почав створювати невеликі прототипи безпілотників на заводі своєї родини в Стамбулі, а його батько подбав про підтримку проєктів сина з боку влади. Прототип TВ-2 дебютував у 2014 році, і Байрактар ​​присвятив його пам’яті Ербакана — наставника Ердогана, який був ісламським націоналістом і критиком західної культури, обраний прем’єр-міністром у 1996 році. Сельчук належить до найближчого оточення президента, посилається на ліберальні цінності, зокрема гендерну рівність, і водночас є відвертим захисником режиму Ердогана, який складно вважати ліберальним або феміністичним. Оскільки Туреччина, як і росія, намагається посилити свою впливовість, відносини між двома країнами складні. Україна не перша країна, яка застосувала ТВ-2 проти росії. У 2020 році Туреччина надала безпілотники Азербайджану, який воював із підтримуваною росією Вірменією в Нагірному Карабаху. Тоді ТВ-2 допоміг Азербайджану успішно атакувати численну російську техніку. Протягом перших тижнів повномасштабного вторгнення рф українська верхівка високо оцінила ТВ-2. Було багато відео про те, як безпілотник нищить російську техніку. І навіть в одному із зоопарків Байрактаром назвали новонародженого лемура. За останні кілька тижнів подібних відео стало менше, що може бути ознакою того, що росіяни навчилися знищувати безпілотники. Тим не менш, Байрактар ​​оновлює програмне забезпечення для своїх продуктів і створює нові — його останній серійний безпілотник Akinci може літати на відстань близько 12 кілометрів і має два пропелери.
vitaliian
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