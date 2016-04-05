🖌 The New Yorker опублікували матеріал про ТB-2, він же безпілотник Bayraktar. Розроблений і вироблений у Туреччині, він уже став легендарною зброєю, яку Україна використовує у війні з росією. ТВ-2 розробив Сельчук Байрактар, турецький підприємець (дехто навіть вважає його турецькою версією Ілона Маска), одружений з молодшою донькою незмінного турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана. Батько Байрактара, Оздемір, заснував компанію з виробництва автозапчастин і був льотчиком-аматором, а його мати Канан — економістка та програмістка. Коли Байрактар ​​отримував другий ступінь магістра в галузі технічних наук, він почав створювати невеликі прототипи безпілотників на заводі своєї родини в Стамбулі, а його батько подбав про підтримку проєктів сина з боку влади. Прототип TВ-2 дебютував у 2014 році, і Байрактар ​​присвятив його пам’яті Ербакана — наставника Ердогана, який був ісламським націоналістом і критиком західної культури, обраний прем’єр-міністром у 1996 році. Сельчук належить до найближчого оточення президента, посилається на ліберальні цінності, зокрема гендерну рівність, і водночас є відвертим захисником режиму Ердогана, який складно вважати ліберальним або феміністичним. Оскільки Туреччина, як і росія, намагається посилити свою впливовість, відносини між двома країнами складні. Україна не перша країна, яка застосувала ТВ-2 проти росії. У 2020 році Туреччина надала безпілотники Азербайджану, який воював із підтримуваною росією Вірменією в Нагірному Карабаху. Тоді ТВ-2 допоміг Азербайджану успішно атакувати численну російську техніку. Протягом перших тижнів повномасштабного вторгнення рф українська верхівка високо оцінила ТВ-2. Було багато відео про те, як безпілотник нищить російську техніку. І навіть в одному із зоопарків Байрактаром назвали новонародженого лемура. За останні кілька тижнів подібних відео стало менше, що може бути ознакою того, що росіяни навчилися знищувати безпілотники. Тим не менш, Байрактар ​​оновлює програмне забезпечення для своїх продуктів і створює нові — його останній серійний безпілотник Akinci може літати на відстань близько 12 кілометрів і має два пропелери.