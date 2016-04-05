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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 тра, 2022 19:28
От як думаєте - коли я напишу: " О, нарешті і до Успіху щось дійшло потужне з Європи/США!"
1. Через тиждень?
2. Через 2?
3. Через місяць?
4. Ваш варіант))
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Додано: Вів 10 тра, 2022 19:55
Успіх написав:
От як думаєте - коли я напишу: " О, нарешті і до Успіху щось дійшло потужне з Європи/США!"
1. Через тиждень?
2. Через 2?
3. Через місяць?
4. Ваш варіант))
4. Наш варіант - сьогодні-завтра
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fler
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Додано: Вів 10 тра, 2022 19:57
Помер перший президент України Леонід Кравчук, повідомляє агентство «Українські Новини» з посиланням на родину політика.
В січні йому виповнилося 88 років
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Додано: Вів 10 тра, 2022 20:07
fler написав: Успіх написав:
От як думаєте - коли я напишу: " О, нарешті і до Успіху щось дійшло потужне з Європи/США!"
1. Через тиждень?
2. Через 2?
3. Через місяць?
4. Ваш варіант))
4. Наш варіант - сьогодні-завтра
В наших реаліях (коли я бачу, як все навколо відбувається) - то я б тішився, як слон, якщо б нам вже хоч за тиждень привезли нові закордонні САУшки, які "достають" далі наших на декілька км👍
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Додано: Вів 10 тра, 2022 20:07
А оце мені уже дуууууже цікаво :
Сі Цзіньпін наголосив на повазі територіальної цілісності України та необхідності невідкладно досягти режиму припинення вогню.
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Василь-Рівне
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Додано: Вів 10 тра, 2022 20:18
Василь-Рівне написав:
А оце мені уже дуууууже цікаво : Сі Цзіньпін наголосив на повазі територіальної цілісності України та необхідності невідкладно досягти режиму припинення вогню.
Не поспішайте тішитися, це азійська дипломатія: в очі одне, позаочі інше.
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Очкарик
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Додано: Вів 10 тра, 2022 20:42
Продолжается освобождение Украины!🇺🇦
Деоккупировано село Питомник на север от Харькова.
Это 15 км от границы с Россией.
Шаг за шагом освобождаем свою землю от оккупантов!
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vitaliian
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Додано: Вів 10 тра, 2022 20:54
Успіх написав:
до Успіху щось дійшло потужне з Європи/США!"
Нічого особистого (навпаки, я дуже поважаю тебе , що ти зараз робиш), але на західну зброю зараз вчаться інші хлопці в Европі.
Якщо тобі справді "заходить" твоя справа, ти можеш спробувати попроситись на це навчання.
Але, звичайно, там можуть бути критерії. Може мова В1 , наприклад.
Або ВОС артилериста з відповідним фахом.
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Hotab
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