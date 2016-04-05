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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 990991992993
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 19:28

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

От як думаєте - коли я напишу: " О, нарешті і до Успіху щось дійшло потужне з Європи/США!" :?:
1. Через тиждень?
2. Через 2?
3. Через місяць?
4. Ваш варіант))
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 19:55

  Успіх написав:От як думаєте - коли я напишу: " О, нарешті і до Успіху щось дійшло потужне з Європи/США!" :?:
1. Через тиждень?
2. Через 2?
3. Через місяць?
4. Ваш варіант))


4. Наш варіант - сьогодні-завтра :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Помер перший президент України Леонід Кравчук, повідомляє агентство «Українські Новини» з посиланням на родину політика.

В січні йому виповнилося 88 років
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:07

  fler написав:
  Успіх написав:От як думаєте - коли я напишу: " О, нарешті і до Успіху щось дійшло потужне з Європи/США!" :?:
1. Через тиждень?
2. Через 2?
3. Через місяць?
4. Ваш варіант))


4. Наш варіант - сьогодні-завтра :wink:

В наших реаліях (коли я бачу, як все навколо відбувається) - то я б тішився, як слон, якщо б нам вже хоч за тиждень привезли нові закордонні САУшки, які "достають" далі наших на декілька км👍
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:07

А оце мені уже дуууууже цікаво :
Сі Цзіньпін наголосив на повазі територіальної цілісності України та необхідності невідкладно досягти режиму припинення вогню.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:18

  Василь-Рівне написав:А оце мені уже дуууууже цікаво :
Сі Цзіньпін наголосив на повазі територіальної цілісності України та необхідності невідкладно досягти режиму припинення вогню.


Не поспішайте тішитися, це азійська дипломатія: в очі одне, позаочі інше.
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:42

Продолжается освобождение Украины!🇺🇦

Деоккупировано село Питомник на север от Харькова.

Это 15 км от границы с Россией.

Шаг за шагом освобождаем свою землю от оккупантов!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:до Успіху щось дійшло потужне з Європи/США!"

Нічого особистого (навпаки, я дуже поважаю тебе , що ти зараз робиш), але на західну зброю зараз вчаться інші хлопці в Европі.
Якщо тобі справді "заходить" твоя справа, ти можеш спробувати попроситись на це навчання.
Але, звичайно, там можуть бути критерії. Може мова В1 , наприклад.
Або ВОС артилериста з відповідним фахом.
Hotab
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