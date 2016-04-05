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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 тра, 2022 21:51
Hotab написав: Успіх написав:
до Успіху щось дійшло потужне з Європи/США!"
Нічого особистого (навпаки, я дуже поважаю тебе , що ти зараз робиш), але на західну зброю зараз вчаться інші хлопці в Европі.
Якщо тобі справді "заходить" твоя справа, ти можеш спробувати попроситись на це навчання.
Але, звичайно, там можуть бути критерії. Може мова В1 , наприклад.
Або ВОС артилериста з відповідним фахом.
там в основном расчёт "кабанчиков" носит
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edvardd
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