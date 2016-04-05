RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 991992993994
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 03:07

Полон – це тортури і смерть: чому захисникам Маріуполя не можна здаватись окупантам?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10855
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 07:33

Обличчя Азовсталі: "Азов" опублікував фото поранених бійців
https://www.bbc.com/ukrainian/features-61399957
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10855
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 08:30

  Успіх написав:От як думаєте - коли я напишу: " О, нарешті і до Успіху щось дійшло потужне з Європи/США!" :?:
1. Через тиждень?
2. Через 2?
3. Через місяць?
4. Ваш варіант))

Чмут казав, що через 2-3 місяці.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 08:40

  Успіх написав:От як думаєте - коли я напишу: " О, нарешті і до Успіху щось дійшло потужне з Європи/США!" :?:
1. Через тиждень?
2. Через 2?
3. Через місяць?
4. Ваш варіант))



4. Вже?)
5929966
Аватар користувача
 
Повідомлень: 182
З нами з: 11.09.14
Подякував: 82 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Война в Украине зашла в тупик, считают в американской разведке.

"Россияне не побеждают, но и украинцы не побеждают, и мы здесь немного в тупике", – заявил глава Агентства оборонной разведки США Скотт Беррьер на встрече с комитетом Сената по вопросам вооруженных сил.

При этом он констатировал, что оккупанты не достигли серьезных успехов ни на одном из направлений

https://www.unian.net/war/voyna-v-ukrai ... an_channel
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 630
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:13

  GALeon написав:️Война в Украине зашла в тупик, считают в американской разведке.
\\\

ну да. Именно поэтому американцы и дают ленд-лиз...
_hunter
 
Повідомлень: 6760
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:15

  _hunter написав:
  GALeon написав:️Война в Украине зашла в тупик, считают в американской разведке.
\\\

ну да. Именно поэтому американцы и дают ленд-лиз...

Ленд-лиз дают как раз для целей выхода с тупика 8)
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 84
З нами з: 19.12.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 991992993994
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 94844
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451243
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2904
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3134)
11.05.2022 10:15
Укргазбанк (196)
11.05.2022 09:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.