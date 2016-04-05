Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Сер 11 тра, 2022 03:07
Полон – це тортури і смерть: чому захисникам Маріуполя не можна здаватись окупантам?
Ukrainian
Повідомлень: 10855
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 11 тра, 2022 07:33
Обличчя Азовсталі: "Азов" опублікував фото поранених бійців
https://www.bbc.com/ukrainian/features-61399957
Ukrainian
Повідомлень: 10855
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 11 тра, 2022 08:30
Успіх написав:
От як думаєте - коли я напишу: " О, нарешті і до Успіху щось дійшло потужне з Європи/США!"
1. Через тиждень?
2. Через 2?
3. Через місяць?
4. Ваш варіант))
Чмут казав, що через 2-3 місяці.
sashaqbl
Повідомлень: 19
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 тра, 2022 08:40
Успіх написав:
От як думаєте - коли я напишу: " О, нарешті і до Успіху щось дійшло потужне з Європи/США!"
1. Через тиждень?
2. Через 2?
3. Через місяць?
4. Ваш варіант))
4. Вже?)
5929966
Повідомлень: 182
З нами з: 11.09.14
Подякував: 82 раз.
Подякували: 30 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 тра, 2022 09:05
️Война в Украине зашла в тупик, считают в американской разведке.
"Россияне не побеждают, но и украинцы не побеждают, и мы здесь немного в тупике", – заявил глава Агентства оборонной разведки США Скотт Беррьер на встрече с комитетом Сената по вопросам вооруженных сил.
При этом он констатировал, что оккупанты не достигли серьезных успехов ни на одном из направлений
https://www.unian.net/war/voyna-v-ukrai ... an_channel
GALeon
Повідомлень: 630
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 тра, 2022 09:13
GALeon написав:
️Война в Украине зашла в тупик, считают в американской разведке.
\\\
ну да. Именно поэтому американцы и дают ленд-лиз...
_hunter
Повідомлень: 6760
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 463 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 11 тра, 2022 09:15
_hunter написав: GALeon написав:
️Война в Украине зашла в тупик, считают в американской разведке.
\\\
ну да. Именно поэтому американцы и дают ленд-лиз...
Ленд-лиз дают как раз для целей выхода с тупика
alfredhaos
Повідомлень: 84
З нами з: 19.12.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 9 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1488
94844
П'ят 26 лис, 2021 09:18 Schmit
6076
451243
1
2904
Вів 05 кві, 2016 10:03 Bukka