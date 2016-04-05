GALeon написав:"Россияне не побеждают, но и украинцы не побеждают, и мы здесь немного в тупике", – заявил глава Агентства оборонной разведки США Скотт Беррьер на встрече с комитетом Сената по вопросам вооруженных сил.
не хочу лопатить форум, но я говорил про этот период, когда русня уже (наступать) не может, а мы еще наступать не можем.
Потом про это сказал Арестович, типа надо время, западное оружие должно поступить на передок в нужном количестве бла бла бла. Сейчас идёт война на истощение. В теории она может длиться годы, у кого первого закончатся боеприпасы. То что противник истощается видно по их отходу с Харьковской области (зачем было заходить, если удержать не можете?). Вангую так же "полудобровольный" отход с Херсона в перспективе 3-6 месяцев.
"Владимир Путин может рассматривать перспективу поражения на Украине как экзистенциальную угрозу своему режиму, которая может спровоцировать его обращение к ядерному оружию, предупредил высокопоставленный представитель американской разведки." Гейнс пишет: может, может, может. Журналюги пишут - готов.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Сер 11 тра, 2022 10:18, всього редагувалось 1 раз.
GALeon написав:"Россияне не побеждают, но и украинцы не побеждают, и мы здесь немного в тупике", – заявил глава Агентства оборонной разведки США Скотт Беррьер на встрече с комитетом Сената по вопросам вооруженных сил.
не хочу лопатить форум, но я говорил про этот период, когда русня уже (наступать) не может, а мы еще наступать не можем.
Потом про это сказал Арестович, типа надо время, западное оружие должно поступить на передок в нужном количестве бла бла бла. Сейчас идёт война на истощение. В теории она может длиться годы, у кого первого закончатся боеприпасы. То что противник истощается видно по их отходу с Харьковской области (зачем было заходить, если удержать не можете?). Вангую так же "полудобровольный" отход с Херсона в перспективе 3-6 месяцев.
Надіюсь, що з Миколаївської області - швидше втікнуть/дістануть копняка орки