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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 994995996997>
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:13

  GALeon написав:️Война в Украине зашла в тупик, считают в американской разведке.
\\\

ну да. Именно поэтому американцы и дают ленд-лиз...
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:15

  _hunter написав:
  GALeon написав:️Война в Украине зашла в тупик, считают в американской разведке.
\\\

ну да. Именно поэтому американцы и дают ленд-лиз...

Ленд-лиз дают как раз для целей выхода с тупика 8)
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:34

  alex_dvornichenko написав:
  greenozon написав:Путін готовий до ядерної ескалації, якщо його поразка в Україні стане очевидною – голова спецслужб США

Пишите источник, опять гугл на всякие помойки ссылки даёт.


https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/10/7345354/
+The Guardian
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:44

  alfredhaos написав:
  _hunter написав:
  GALeon написав:️Война в Украине зашла в тупик, считают в американской разведке.
\\\

ну да. Именно поэтому американцы и дают ленд-лиз...

Ленд-лиз дают как раз для целей выхода с тупика 8)

я так и сказал...
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:55

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  5929966 написав:4. Вже?)

Ще тут в нас і не чути...)))

Та й, взагалі, нам же не сьогодні почали "щось" давати закордонні друзі, а вже більше 2х місяців "щось" дають - а дійшло до Успіха за 2міс. аж лише чеські снаряди))

Нє, ну наче є розмови/чутки, що щось там дійшло до інших бригад... - то будемо вірити ;)
Але, як вже дійде конкретно щось потужне "в руки Успіха" - то вже тоді справді буде БЛИЗЬКО НАША ПЕРЕМОГА!!!

п.с.
Надіюсь, через декілька днів, нам одного дня гукнуть: - "Хлопці! Там у ангар завезли нову закордонну техніку - їдьте, гляньте - оціните!"👍 :D
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 11 тра, 2022 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:06

  GALeon написав:"Россияне не побеждают, но и украинцы не побеждают, и мы здесь немного в тупике", – заявил глава Агентства оборонной разведки США Скотт Беррьер на встрече с комитетом Сената по вопросам вооруженных сил.
не хочу лопатить форум, но я говорил про этот период, когда русня уже (наступать) не может, а мы еще наступать не можем.

Потом про это сказал Арестович, типа надо время, западное оружие должно поступить на передок в нужном количестве бла бла бла. Сейчас идёт война на истощение. В теории она может длиться годы, у кого первого закончатся боеприпасы. То что противник истощается видно по их отходу с Харьковской области (зачем было заходить, если удержать не можете?). Вангую так же "полудобровольный" отход с Херсона в перспективе 3-6 месяцев.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:09

Те що дехто розмовляє українською, не означає, що він патріот, чи в нього присутнє раціональне мислення. Багато є продажних на крові ...
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:12

  greenozon написав:
  alex_dvornichenko написав:
  greenozon написав:Путін готовий до ядерної ескалації, якщо його поразка в Україні стане очевидною – голова спецслужб США

Пишите источник, опять гугл на всякие помойки ссылки даёт.


https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/10/7345354/
+The Guardian

"Владимир Путин может рассматривать перспективу поражения на Украине как экзистенциальную угрозу своему режиму, которая может спровоцировать его обращение к ядерному оружию, предупредил высокопоставленный представитель американской разведки."
Гейнс пишет: может, может, может.
Журналюги пишут - готов.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Сер 11 тра, 2022 10:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Але, як вже дійде конкретно щось потужне "в руки Успіха" - то вже тоді справді буде БЛИЗЬКО НАША ПЕРЕМОГА!!


Вірю у руки Успіха. Він класний хлопець. Трохи кумендний, але класний! І головне - патріот і наш захисник.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:14

  vitaliian написав:
  GALeon написав:"Россияне не побеждают, но и украинцы не побеждают, и мы здесь немного в тупике", – заявил глава Агентства оборонной разведки США Скотт Беррьер на встрече с комитетом Сената по вопросам вооруженных сил.
не хочу лопатить форум, но я говорил про этот период, когда русня уже (наступать) не может, а мы еще наступать не можем.

Потом про это сказал Арестович, типа надо время, западное оружие должно поступить на передок в нужном количестве бла бла бла. Сейчас идёт война на истощение. В теории она может длиться годы, у кого первого закончатся боеприпасы. То что противник истощается видно по их отходу с Харьковской области (зачем было заходить, если удержать не можете?). Вангую так же "полудобровольный" отход с Херсона в перспективе 3-6 месяцев.

Надіюсь, що з Миколаївської області - швидше втікнуть/дістануть копняка орки ;) :mrgreen:
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