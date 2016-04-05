alex_dvornichenko написав:"Владимир Путин может рассматривать перспективу поражения на Украине как экзистенциальную угрозу своему режиму, которая может спровоцировать его обращение к ядерному оружию, предупредил высокопоставленный представитель американской разведки." Гейнс пишет: может, может, может. Брехня ком юа пишет - готов.
Це ясно як Божий день, пуйло і в предсмертної агонії буде шипіть про яз, тільки відповідь він уже отримав - хана на взльоті моментальна,ніхто соплі жувати не буде...засцить уйобок за свою погану шкуру, або здохне.
Успіх написав:Але, як вже дійде конкретно щось потужне "в руки Успіха" - то вже тоді справді буде БЛИЗЬКО НАША ПЕРЕМОГА!!
Вірю у руки Успіха. Він класний хлопець. Трохи кумендний, але класний! І головне - патріот і наш захисник.
Дякую! Я вже і сам в себе почав вірити!
Раніше думав про інших - ну і що, що воєнний...? Ну і що, що був в АТО...? Але, коли побував двічі на "передку" - зрозумів багато чого! Зрозумів, наприклад, слово "герой"! Бо, навряд-чи, НЕ герой, буде свідомо їхати туди, де є великий шанс отримати поранення, чи втратити життя!
Але, тут вже не від одних чую, що ця війна - далеко НЕ АТО!(а набагато крутіше/небезпечніше) І, дивно, але з нами є декілька атовців, і вони ЧОМУСЬ більш шугливі/налякані, ніж всі інші...(більше перебувають в укриттях, хоч перебувати там - немає постійної потреби/загрози) Але, чомусь, вони лякливі, як миші))
Успіх написав:І, дивно, але з нами є декілька атовців, і вони ЧОМУСЬ більш шугливі/налякані, ніж всі інші...(більше перебувають в укриттях, хоч перебувати там - немає постійної потреби/загрози) Але, чомусь, вони лякливі, як миші))
"Владимир Путин может рассматривать перспективу поражения на Украине как экзистенциальную угрозу своему режиму, которая может спровоцировать его обращение к ядерному оружию, предупредил высокопоставленный представитель американской разведки." Гейнс пишет: может, может, может.
Рассматривать Путин может всё что угодно. Но с Запада даже не намекнули, а открыто заявили, мол, при попытке применения ЯО - долбанём по тебе лично
Собственно, поэтому и не было воздушного парада. Побоялись, и самолёт судного дня демонстрировать, и того, что какой-то лётчик, чисто гипотетически, может повторить подвиг Гастелло
Успіх написав:І, дивно, але з нами є декілька атовців, і вони ЧОМУСЬ більш шугливі/налякані, ніж всі інші...(більше перебувають в укриттях, хоч перебувати там - немає постійної потреби/загрози) Але, чомусь, вони лякливі, як миші))
Саме тому вони ще живі. Не нехтуйте безпекою.
Нє, ну цілими днями сидіти в укритті(якщо немає бойових завдань), навіть, коли НЕ "ба-бахають" і вилазити з-відти лише поїсти і в туалет сходити ... і ще, коли комбат крикне: " Та скільки там можна сидіти?! Вилазьте, "діти підземелля/підвальний батальйон"!")) - то це трохи реально занадто! Вони(АТОвці) б мали бути навпаки - більш підготовленими/вишколеними/загартованими... - одним словом "тертими калачами"! А вони - ну реально, як перелякані миші
Мабуть, просто їх так не накривало близько і часто мінами/снарядами в АТО, як тут на передку!