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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 995996997998>
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:17

  greenozon написав:
  alex_dvornichenko написав:
  greenozon написав:Путін готовий до ядерної ескалації, якщо його поразка в Україні стане очевидною – голова спецслужб США

Пишите источник, опять гугл на всякие помойки ссылки даёт.


https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/10/7345354/
+The Guardian

Це було очевидно з самого першого дня війни, амери вже 2,5 місяців обсосують одне і те ж.
Також очевидно що варіант "перемога України" не передбачався взагалі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:24

  alex_dvornichenko написав:"Владимир Путин может рассматривать перспективу поражения на Украине как экзистенциальную угрозу своему режиму, которая может спровоцировать его обращение к ядерному оружию, предупредил высокопоставленный представитель американской разведки."
Гейнс пишет: может, может, может.
Брехня ком юа пишет - готов.

Це ясно як Божий день, пуйло і в предсмертної агонії буде шипіть про яз,
тільки відповідь він уже отримав - хана на взльоті моментальна,ніхто соплі жувати не буде...засцить уйобок за свою погану шкуру, або здохне.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:25

За крок до РЕАЛЬНОГО перевороту думок!©

  Investor_K написав:
  Успіх написав:Але, як вже дійде конкретно щось потужне "в руки Успіха" - то вже тоді справді буде БЛИЗЬКО НАША ПЕРЕМОГА!!


Вірю у руки Успіха. Він класний хлопець. Трохи кумендний, але класний! І головне - патріот і наш захисник.

Дякую!
Я вже і сам в себе почав вірити! :D

Раніше думав про інших - ну і що, що воєнний...? Ну і що, що був в АТО...?
Але, коли побував двічі на "передку" - зрозумів багато чого!
Зрозумів, наприклад, слово "герой"!
Бо, навряд-чи, НЕ герой, буде свідомо їхати туди, де є великий шанс отримати поранення, чи втратити життя!
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:32

Ну і ще спостерігаю, що...

Але, тут вже не від одних чую, що ця війна - далеко НЕ АТО!(а набагато крутіше/небезпечніше)
І, дивно, але з нами є декілька атовців, і вони ЧОМУСЬ більш шугливі/налякані, ніж всі інші...(більше перебувають в укриттях, хоч перебувати там - немає постійної потреби/загрози)
Але, чомусь, вони лякливі, як миші))
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І, дивно, але з нами є декілька атовців, і вони ЧОМУСЬ більш шугливі/налякані, ніж всі інші...(більше перебувають в укриттях, хоч перебувати там - немає постійної потреби/загрози)
Але, чомусь, вони лякливі, як миші))


Саме тому вони ще живі. Не нехтуйте безпекою.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:48

  alex_dvornichenko написав:
  greenozon написав:
  alex_dvornichenko написав:Пишите источник, опять гугл на всякие помойки ссылки даёт.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/10/7345354/
+The Guardian

"Владимир Путин может рассматривать перспективу поражения на Украине как экзистенциальную угрозу своему режиму, которая может спровоцировать его обращение к ядерному оружию, предупредил высокопоставленный представитель американской разведки."
Гейнс пишет: может, может, может.

Рассматривать Путин может всё что угодно.
Но с Запада даже не намекнули, а открыто заявили, мол, при попытке применения ЯО - долбанём по тебе лично

Собственно, поэтому и не было воздушного парада.
Побоялись, и самолёт судного дня демонстрировать, и того, что какой-то лётчик, чисто гипотетически, может повторить подвиг Гастелло
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:55

Просто... за крок до перевороту думок©

  Investor_K написав:
  Успіх написав:І, дивно, але з нами є декілька атовців, і вони ЧОМУСЬ більш шугливі/налякані, ніж всі інші...(більше перебувають в укриттях, хоч перебувати там - немає постійної потреби/загрози)
Але, чомусь, вони лякливі, як миші))


Саме тому вони ще живі. Не нехтуйте безпекою.

Нє, ну цілими днями сидіти в укритті(якщо немає бойових завдань), навіть, коли НЕ "ба-бахають" і вилазити з-відти лише поїсти і в туалет сходити ... і ще, коли комбат крикне: " Та скільки там можна сидіти?! Вилазьте, "діти підземелля/підвальний батальйон"!")) - то це трохи реально занадто!
Вони(АТОвці) б мали бути навпаки - більш підготовленими/вишколеними/загартованими... - одним словом "тертими калачами"!
А вони - ну реально, як перелякані миші :roll:

Мабуть, просто їх так не накривало близько і часто мінами/снарядами в АТО, як тут на передку!
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Мабуть, просто їх так не накривало близько і часто мінами/снарядами в АТО, як тут на передку!
А може навпаки
Їх 8 років крило, а відповідати їм було заборонено ..і вижили вони тільки тому що були обережні...
Тому як там в писанні
Не критикуй - і критикований не будеш....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:04


Конгресс США вчера утвердил помощь Украине в сумме $40 млрд. На этой неделе его утвердят Сенат и Байден.

И этот пакет до сентября.

Далее последует новый пакет уже на сумму $48 млрд.

Итого - консолидированная помощь Украине в 2022 г составит $100 млрд.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:35

ДумайТЕ!;)

  budivelnik написав:
  Успіх написав:Мабуть, просто їх так не накривало близько і часто мінами/снарядами в АТО, як тут на передку!
А може навпаки
Їх 8 років крило, а відповідати їм було заборонено ..і вижили вони тільки тому що були обережні...
Тому як там в писанні
Не критикуй - і критикований не будеш....

Та АТО, як тут вже пояснили АТОвці - це вже були "сталі/зафіксовані" позиції і просто, періодично "грали в пінг-понг"! ;) А за роки - то вже, навіть, знали - хто/коли/де і як буде обстрілювати... ;)

А от ця повномаштабна війна - це вже зовсім інша куйня! :wink:
Тут вже такої "розслабухи" на передку - нема!
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