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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 тра, 2022 11:38
І так - вони зі зброєю/технікою - вміють поводитись/знають все добре...👍
А от ще б зі страхом вміли б поводитись
- було б ще краще!
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Додано: Сер 11 тра, 2022 11:44
Глава Криму заявив що "Южные области Украины войдут в состав России", так що кто зна.
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otg
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Додано: Сер 11 тра, 2022 11:57
otg написав:Глава Криму заявив
що "Южные области Украины войдут в
состав России", так що кто зна.
О так - ми ввійдем... ми ввійдем йому по самі гланди стволом САУшки!
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 11 тра, 2022 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 12:06
otg написав:
Глава Криму заявив що "Южные области Украины войдут в состав России", так що кто зна.
Там взагалі пишуть "бывшей Украины". К√рва м@ть!
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alibob
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