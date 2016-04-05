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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 995996997998
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:38

Все ж просто!©

І так - вони зі зброєю/технікою - вміють поводитись/знають все добре...👍
А от ще б зі страхом вміли б поводитись ;) - було б ще краще! ;)
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:44

  Успіх написав:Надіюсь, що з Миколаївської області - швидше втікнуть/дістануть копняка орки ;) :mrgreen:
Глава Криму заявив що "Южные области Украины войдут в состав России", так що кто зна.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:57

Нехай закатає губу!

  otg написав:
  Успіх написав:Надіюсь, що з Миколаївської області - швидше втікнуть/дістануть копняка орки ;) :mrgreen:
Глава Криму заявив що "Южные области Украины войдут в состав России", так що кто зна.

О так - ми ввійдем... ми ввійдем йому по самі гланди стволом САУшки! :twisted:
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 11 тра, 2022 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:06

  otg написав:
  Успіх написав:Надіюсь, що з Миколаївської області - швидше втікнуть/дістануть копняка орки ;) :mrgreen:
Глава Криму заявив що "Южные области Украины войдут в состав России", так що кто зна.


Там взагалі пишуть "бывшей Украины". К√рва м@ть!
alibob
 
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