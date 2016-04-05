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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 994995996997>
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:04


Конгресс США вчера утвердил помощь Украине в сумме $40 млрд. На этой неделе его утвердят Сенат и Байден.

И этот пакет до сентября.

Далее последует новый пакет уже на сумму $48 млрд.

Итого - консолидированная помощь Украине в 2022 г составит $100 млрд.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:35

ДумайТЕ!;)

  budivelnik написав:
  Успіх написав:Мабуть, просто їх так не накривало близько і часто мінами/снарядами в АТО, як тут на передку!
А може навпаки
Їх 8 років крило, а відповідати їм було заборонено ..і вижили вони тільки тому що були обережні...
Тому як там в писанні
Не критикуй - і критикований не будеш....

Та АТО, як тут вже пояснили АТОвці - це вже були "сталі/зафіксовані" позиції і просто, періодично "грали в пінг-понг"! ;) А за роки - то вже, навіть, знали - хто/коли/де і як буде обстрілювати... ;)

А от ця повномаштабна війна - це вже зовсім інша куйня! :wink:
Тут вже такої "розслабухи" на передку - нема!
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:38

Все ж просто!©

І так - вони зі зброєю/технікою - вміють поводитись/знають все добре...👍
А от ще б зі страхом вміли б поводитись ;) - було б ще краще! ;)
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:57

Нехай закатає губу!

otg
О так - ми ввійдем... ми ввійдем йому по самі гланди стволом САУшки! :twisted:
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 11 тра, 2022 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:06

  otg написав:
  Успіх написав:Надіюсь, що з Миколаївської області - швидше втікнуть/дістануть копняка орки ;) :mrgreen:
Глава Криму заявив що "Южные области Украины войдут в состав России", так що кто зна.


Там взагалі пишуть "бывшей Украины". К√рва м@ть!
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:36

  Успіх написав:
  Investor_K написав:
  Успіх написав:Але, як вже дійде конкретно щось потужне "в руки Успіха" - то вже тоді справді буде БЛИЗЬКО НАША ПЕРЕМОГА!!


Вірю у руки Успіха. Він класний хлопець. Трохи кумендний, але класний! І головне - патріот і наш захисник.

Дякую!
Я вже і сам в себе почав вірити! :D

Раніше думав про інших - ну і що, що воєнний...? Ну і що, що був в АТО...?
Але, коли побував двічі на "передку" - зрозумів багато чого!
Зрозумів, наприклад, слово "герой"!
Бо, навряд-чи, НЕ герой, буде свідомо їхати туди, де є великий шанс отримати поранення, чи втратити життя!

Долярчик, ти молодець!
Не кожен може служити в армії, тим більше - воювати!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:47

Маленький крок до перевороту думок©

  Frant написав:
  Успіх написав:
  Investor_K написав:[quoАле, як вже дійде конкретно щось потужне "в руки Успіха" - то вже тоді справді буде БЛИЗЬКО НАША ПЕРЕМОГА!!


Вірю у руки Успіха. Він класний хлопець. Трохи кумендний, але класний! І головне - патріот і наш захисник.

Дякую!
Я вже і сам в себе почав вірити! :D

Раніше думав про інших - ну і що, що воєнний...? Ну і що, що був в АТО...?
Але, коли побував двічі на "передку" - зрозумів багато чого!
Зрозумів, наприклад, слово "герой"!
Бо, навряд-чи, НЕ герой, буде свідомо їхати туди, де є великий шанс отримати поранення, чи втратити життя!

===========

Долярчик, ти молодець!
Не кожен може служити в армії, тим більше - воювати![/quote]

=========
Дякую!

Та якось і мені трохи дивно - в армії я не служив, а воювати/бути на передку - ВЖЕ довелось :roll:

Цікаво, що мій рідний брат, який служив - то пізніше за мене пішов на місяць(і то сам пішов просити виписати йому повістку), і ще знаходиться/несе службу до сьогодні біля Львівської області!

Оце дива...
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:56

До речі, про "наступ".
Для тих, хто очікує, що ЗСУ вже сьогодні-завтра винищить всіх "воріженьків" (spoiler -- важко повірити...)

Як я вже писав раніше -- стоїмо вже місяців півтори (майже всі без досвіду війн -- тобто, нас, ніби-то, мали призивати у 3-4 черги...) на вже добре окопаних (самі, майже все самі...) позиціях на Донбасі.
Москвинські безпілотники літають де хочуть, нас вишукують -- а збивати їх нічим (це не таємниця -- вони ж літають і знають...) Ні ел.магн.гармат, ні навіть снайперок. А жаль -- в біноклик якось було навіть видно, що те БПЛА має крила. Цікаво було би спробувати влучити. Але ж не з "АК"...
Їхня всіляка "бомбочкова" зброя обстрілює нас (одного навіть в окопі вбило...) А її чомусь не винищують (теж не таємниця -- вони ж знають як довго можуть стріляти без будь-якої відповіді...)
Компасів, секундомірів нам не видавали, і навіть програмки в смартфони для триангуляції (чи ще якогось визначення місця виходів) -- нема... Втім, тут вже відповідали, що солдатам це ні до чого. Що мають просто сидіти й дивитись як накривають сусідні позиції (знову ж таки -- не таємниця для москвинів). Мабуть, далеко від фронту воно видніше. Втім, ми майже всі вже звикли... :(

Можливо, все оте й було правильно? Аби не дратувати аж дуже Путлєра і путлєрят?? Аби не застосували яд.зброю???

Але ж ні... При всьому цьому -- хтось вирішив гратись "у наступ" і везти людей з окопів у пусті лісосмуги.
Перший день все було дуже мило. Схоже на розважальний похід на Природу. Ще не загаджену. І навіть ямку викопали біля кулемета.
Другого дня -- отримали нові враження при якомусь з видів "бомбардувань", коли нема навіть хоч якоїсь викопаної ямки, і все що є -- знайти убоге природне заглиблення і накритись бронею і каскою. І справді -- зовсім інакше відчувається аніж у бліндажах-окопах... :(
Зрештою керівництво чомусь вирішило, що далі граємось у "відступ" (яка ж тут таємниця -- купу речей покинули...) Але три трупи по дорозі (те що сам бачив...), вже натякали, що то якась дурнувата гра. :( І я таки дарма думав, що той "відступ" буде розумнішим, аніж усе попереднє. Покинув військові "спальник-карімат" (маю кращі -- цивільні...), а потім відступання раптом призупинили і ночував на касці, бронежилеті й двох наколінниках. Пощастило, що дощ до ночі стих, бо у військоматі питав чи брати намет, але сказали, "що там все буде..", а я дурний повірив і не взяв... :(
Та навіть тупої лопати не було, аби вночі погрітись.
До речі, планування відступу (що і як робити) в спокійний попередній день чомусь не було. Х.з. чому. Може ми аж ніяк не очікували, що їхні БПЛА і арта знайдуть нас на новому місці? Бо як же ж таке могло статись, неможежбуть...

Чи й це все було, просто аби москвинам було приємно, що так героїчно відбивають наші "наступи"?
А вбиті? Наші вбиті??


До речі, пізнавальна стаття про розмінування Чонгару:
У 2020 році почалося будівництво на перешийку. «Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб — центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти», — сказав Зеленський 26.02.2020 р.
За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук
...
Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день — вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом… За один день!!!
Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ???
Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали.
…Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???
(Скопійовано в Лариса Корогод .)
Микола ПОРОВСЬКИЙ
https://i-ua.tv/news/31993-khto-vidkryv-chonhar
https://ukrainainc.net/2022/05/06/%D1%8 ... %B0%D1%80/

От це для чого було?
Невже навіть це -- лиш аби Путлєр не кинув яд.зброю, коли розізлиться, що Чонгар непрохідний?? Якось аж занадто "многоходовочка"... :(

А ще чув, що у мирній частині України вирішили позакривати всі опозиційні канали (всі що Пороха і йому подібних?) Ню-ню. "Правільним путьом ідьотє, таварщі" Довіряти можна лише "тому що не втік..."
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:19

  GALeon написав:️Война в Украине зашла в тупик, считают в американской разведке.

"Россияне не побеждают, но и украинцы не побеждают, и мы здесь немного в тупике", – заявил глава Агентства оборонной разведки США Скотт Беррьер на встрече с комитетом Сената по вопросам вооруженных сил.

При этом он констатировал, что оккупанты не достигли серьезных успехов ни на одном из направлений

https://www.unian.net/war/voyna-v-ukrai ... an_channel

не тре було тупити та тормозити вступ в НАТО, ЄС, постачати летальну та наступальну зброю, а не пиляти бюджети в Афганістані
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:22

  alex_dvornichenko написав:"Владимир Путин может рассматривать перспективу поражения на Украине как экзистенциальную угрозу своему режиму, которая может спровоцировать его обращение к ядерному оружию, предупредил высокопоставленный представитель американской разведки."
Гейнс пишет: может, может, может.
Журналюги пишут - готов.

І яка ціль, США яка підтримує Україну зброєю, чи Фінляндія, яка йде в НАТО?
flyman
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