Додано: Сер 11 тра, 2022 12:56



За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

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Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день — вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом… За один день!!!

Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ???

Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали.

…Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???

(Скопійовано в Лариса Корогод .)

Микола ПОРОВСЬКИЙ

https://i-ua.tv/news/31993-khto-vidkryv-chonhar

https://ukrainainc.net/2022/05/06/%D1%8 ... %B0%D1%80/

У 2020 році почалося будівництво на перешийку. «Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб — центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти», — сказав Зеленський 26.02.2020 р.За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук...Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день — вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом… За один день!!!Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ???Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали.…Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???(Скопійовано в Лариса Корогод .)Микола ПОРОВСЬКИЙ

До речі, про "наступ".Для тих, хто очікує, що ЗСУ вже сьогодні-завтра винищить всіх "воріженьків" (spoiler -- важко повірити...)Як я вже писав раніше -- стоїмо вже місяців півтори (майже всі без досвіду війн -- тобто, нас, ніби-то, мали призивати у 3-4 черги...) на вже добре окопаних (самі, майже все самі...) позиціях на Донбасі.Москвинські безпілотники літають де хочуть, нас вишукують -- а збивати їх нічим (це не таємниця -- вони ж літають і знають...) Ні ел.магн.гармат, ні навіть снайперок. А жаль -- в біноклик якось було навіть видно, що те БПЛА має крила. Цікаво було би спробувати влучити. Але ж не з "АК"...Їхня всіляка "бомбочкова" зброя обстрілює нас (одного навіть в окопі вбило...) А її чомусь не винищують (теж не таємниця -- вони ж знають як довго можуть стріляти без будь-якої відповіді...)Компасів, секундомірів нам не видавали, і навіть програмки в смартфони для триангуляції (чи ще якогось визначення місця виходів) -- нема... Втім, тут вже відповідали, що солдатам це ні до чого. Що мають просто сидіти й дивитись як накривають сусідні позиції (знову ж таки -- не таємниця для москвинів). Мабуть, далеко від фронту воно видніше. Втім, ми майже всі вже звикли...Можливо, все оте й було правильно? Аби не дратувати аж дуже Путлєра і путлєрят?? Аби не застосували яд.зброю???Але ж ні... При всьому цьому -- хтось вирішив гратись "у наступ" і везти людей з окопів у пусті лісосмуги.Перший день все було дуже мило. Схоже на розважальний похід на Природу. Ще не загаджену. І навіть ямку викопали біля кулемета.Другого дня -- отримали нові враження при якомусь з видів "бомбардувань", коли нема навіть хоч якоїсь викопаної ямки, і все що є -- знайти убоге природне заглиблення і накритись бронею і каскою. І справді -- зовсім інакше відчувається аніж у бліндажах-окопах...Зрештою керівництво чомусь вирішило, що далі граємось у "відступ" (яка ж тут таємниця -- купу речей покинули...) Але три трупи по дорозі (те що сам бачив...), вже натякали, що то якась дурнувата гра.І я таки дарма думав, що той "відступ" буде розумнішим, аніж усе попереднє. Покинув військові "спальник-карімат" (маю кращі -- цивільні...), а потім відступання раптом призупинили і ночував на касці, бронежилеті й двох наколінниках. Пощастило, що дощ до ночі стих, бо у військоматі питав чи брати намет, але сказали, "що там все буде..", а я дурний повірив і не взяв...Та навіть тупої лопати не було, аби вночі погрітись.До речі, планування відступу (що і як робити) в спокійний попередній день чомусь не було. Х.з. чому. Може ми аж ніяк не очікували, що їхні БПЛА і арта знайдуть нас на новому місці? Бо як же ж таке могло статись, неможежбуть...Чи й це все було, просто аби москвинам було приємно, що так героїчно відбивають наші "наступи"?А вбиті? Наші вбиті??До речі, пізнавальна стаття про розмінування Чонгару:От це для чого було?Невже навіть це -- лиш аби Путлєр не кинув яд.зброю, коли розізлиться, що Чонгар непрохідний?? Якось аж занадто "многоходовочка"...А ще чув, що у мирній частині України вирішили позакривати всі опозиційні канали (всі що Пороха і йому подібних?) Ню-ню. "Правільним путьом ідьотє, таварщі" Довіряти можна лише "тому що не втік..."