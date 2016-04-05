Успіх написав:Але, як вже дійде конкретно щось потужне "в руки Успіха" - то вже тоді справді буде БЛИЗЬКО НАША ПЕРЕМОГА!!
Вірю у руки Успіха. Він класний хлопець. Трохи кумендний, але класний! І головне - патріот і наш захисник.
Дякую! Я вже і сам в себе почав вірити!
Раніше думав про інших - ну і що, що воєнний...? Ну і що, що був в АТО...? Але, коли побував двічі на "передку" - зрозумів багато чого! Зрозумів, наприклад, слово "герой"! Бо, навряд-чи, НЕ герой, буде свідомо їхати туди, де є великий шанс отримати поранення, чи втратити життя!
Долярчик, ти молодець! Не кожен може служити в армії, тим більше - воювати!
Investor_K написав:[quoАле, як вже дійде конкретно щось потужне "в руки Успіха" - то вже тоді справді буде БЛИЗЬКО НАША ПЕРЕМОГА!!
Вірю у руки Успіха. Він класний хлопець. Трохи кумендний, але класний! І головне - патріот і наш захисник.
Дякую! Я вже і сам в себе почав вірити!
Раніше думав про інших - ну і що, що воєнний...? Ну і що, що був в АТО...? Але, коли побував двічі на "передку" - зрозумів багато чого! Зрозумів, наприклад, слово "герой"! Бо, навряд-чи, НЕ герой, буде свідомо їхати туди, де є великий шанс отримати поранення, чи втратити життя!
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Долярчик, ти молодець! Не кожен може служити в армії, тим більше - воювати![/quote]
========= Дякую!
Та якось і мені трохи дивно - в армії я не служив, а воювати/бути на передку - ВЖЕ довелось
Цікаво, що мій рідний брат, який служив - то пізніше за мене пішов на місяць(і то сам пішов просити виписати йому повістку), і ще знаходиться/несе службу до сьогодні біля Львівської області!
До речі, про "наступ". Для тих, хто очікує, що ЗСУ вже сьогодні-завтра винищить всіх "воріженьків" (spoiler -- важко повірити...)
Як я вже писав раніше -- стоїмо вже місяців півтори (майже всі без досвіду війн -- тобто, нас, ніби-то, мали призивати у 3-4 черги...) на вже добре окопаних (самі, майже все самі...) позиціях на Донбасі. Москвинські безпілотники літають де хочуть, нас вишукують -- а збивати їх нічим (це не таємниця -- вони ж літають і знають...) Ні ел.магн.гармат, ні навіть снайперок. А жаль -- в біноклик якось було навіть видно, що те БПЛА має крила. Цікаво було би спробувати влучити. Але ж не з "АК"... Їхня всіляка "бомбочкова" зброя обстрілює нас (одного навіть в окопі вбило...) А її чомусь не винищують (теж не таємниця -- вони ж знають як довго можуть стріляти без будь-якої відповіді...) Компасів, секундомірів нам не видавали, і навіть програмки в смартфони для триангуляції (чи ще якогось визначення місця виходів) -- нема... Втім, тут вже відповідали, що солдатам це ні до чого. Що мають просто сидіти й дивитись як накривають сусідні позиції (знову ж таки -- не таємниця для москвинів). Мабуть, далеко від фронту воно видніше. Втім, ми майже всі вже звикли...
Можливо, все оте й було правильно? Аби не дратувати аж дуже Путлєра і путлєрят?? Аби не застосували яд.зброю???
Але ж ні... При всьому цьому -- хтось вирішив гратись "у наступ" і везти людей з окопів у пусті лісосмуги. Перший день все було дуже мило. Схоже на розважальний похід на Природу. Ще не загаджену. І навіть ямку викопали біля кулемета. Другого дня -- отримали нові враження при якомусь з видів "бомбардувань", коли нема навіть хоч якоїсь викопаної ямки, і все що є -- знайти убоге природне заглиблення і накритись бронею і каскою. І справді -- зовсім інакше відчувається аніж у бліндажах-окопах... Зрештою керівництво чомусь вирішило, що далі граємось у "відступ" (яка ж тут таємниця -- купу речей покинули...) Але три трупи по дорозі (те що сам бачив...), вже натякали, що то якась дурнувата гра. І я таки дарма думав, що той "відступ" буде розумнішим, аніж усе попереднє. Покинув військові "спальник-карімат" (маю кращі -- цивільні...), а потім відступання раптом призупинили і ночував на касці, бронежилеті й двох наколінниках. Пощастило, що дощ до ночі стих, бо у військоматі питав чи брати намет, але сказали, "що там все буде..", а я дурний повірив і не взяв... Та навіть тупої лопати не було, аби вночі погрітись. До речі, планування відступу (що і як робити) в спокійний попередній день чомусь не було. Х.з. чому. Може ми аж ніяк не очікували, що їхні БПЛА і арта знайдуть нас на новому місці? Бо як же ж таке могло статись, неможежбуть...
Чи й це все було, просто аби москвинам було приємно, що так героїчно відбивають наші "наступи"? А вбиті? Наші вбиті??
До речі, пізнавальна стаття про розмінування Чонгару:
У 2020 році почалося будівництво на перешийку. «Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб — центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти», — сказав Зеленський 26.02.2020 р. За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук ... Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день — вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом… За один день!!! Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ??? Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали. …Кому поставити питання? Хто знає відповідь ??? (Скопійовано в Лариса Корогод .) Микола ПОРОВСЬКИЙ https://i-ua.tv/news/31993-khto-vidkryv-chonhar https://ukrainainc.net/2022/05/06/%D1%8 ... %B0%D1%80/
От це для чого було? Невже навіть це -- лиш аби Путлєр не кинув яд.зброю, коли розізлиться, що Чонгар непрохідний?? Якось аж занадто "многоходовочка"...
А ще чув, що у мирній частині України вирішили позакривати всі опозиційні канали (всі що Пороха і йому подібних?) Ню-ню. "Правільним путьом ідьотє, таварщі" Довіряти можна лише "тому що не втік..."
GALeon написав:️Война в Украине зашла в тупик, считают в американской разведке.
"Россияне не побеждают, но и украинцы не побеждают, и мы здесь немного в тупике", – заявил глава Агентства оборонной разведки США Скотт Беррьер на встрече с комитетом Сената по вопросам вооруженных сил.
При этом он констатировал, что оккупанты не достигли серьезных успехов ни на одном из направлений
alex_dvornichenko написав:"Владимир Путин может рассматривать перспективу поражения на Украине как экзистенциальную угрозу своему режиму, которая может спровоцировать его обращение к ядерному оружию, предупредил высокопоставленный представитель американской разведки." Гейнс пишет: может, может, может. Журналюги пишут - готов.
І яка ціль, США яка підтримує Україну зброєю, чи Фінляндія, яка йде в НАТО?
Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до «нуля», и это навсегда, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве 10 мая.
«Мы поняли более чем ясно, что экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», — цитирует заявление Бербок РИА Новости.