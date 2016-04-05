Bobua написав:Москвинські безпілотники літають де хочуть, нас вишукують -- а збивати їх нічим (це не таємниця -- вони ж літають і знають...) Ні ел.магн.гармат, ні навіть снайперок. А жаль -- в біноклик якось було навіть видно, що те БПЛА має крила. Цікаво було би спробувати влучити. Але ж не з "АК"...
Электромагнітні рушниці, проти ВІЙСЬКОВИХ беспілотників, безсилі, вони хіба що китайські саморобки можуть дістати, не більше. Зі снайперських гвинтівок, дістати без досвіду роботи ПО ПОВІТРЯНИХ цілях, також не вийде, інша балістика.
Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до «нуля», и это навсегда, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве 10 мая.
«Мы поняли более чем ясно, что экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», — цитирует заявление Бербок РИА Новости.
vitaliian написав:
Конгресс США вчера утвердил помощь Украине в сумме $40 млрд. На этой неделе его утвердят Сенат и Байден.
И этот пакет до сентября.
Далее последует новый пакет уже на сумму $48 млрд.
Итого - консолидированная помощь Украине в 2022 г составит $100 млрд.
Добре було б якби це було не в майбутньому часі а в теперішньому/минулому. А то "по обіцянках" все дуже круто, а по факту не дуже.
Директор национальной разведки Аврил Хейнс заявила сенатскому комитету по вооруженным силам, что Путин будет продолжать размахивать ядерным арсеналом России, пытаясь удержать США и их союзников от дальнейшей поддержки Украины. По ее словам, смещение акцента на восток и юг, скорее всего, является временной тактикой, а не постоянным сокращением военных целей.
Хейнс утверждал, что российский лидер не применит ядерное оружие, пока не увидит экзистенциальную угрозу России или его режиму. Но она добавила, что он может рассматривать перспективу поражения на Украине как такую угрозу. ......... «Есть много вещей, которые он сделал бы в контексте эскалации, прежде чем он доберется до ядерного оружия, а также то, что он, вероятно, будет участвовать в некоторых сигналах помимо того, что он сделал до этого», — сказал Хейнс.
Эта сигнализация может включать в себя дальнейшие крупномасштабные ядерные учения, предусматривающие значительное рассредоточение мобильных межконтинентальных ракет, тяжелых бомбардировщиков и стратегических подводных лодок. ....... «Если они мобилизуются и объявят войну, это привлечет в бой еще тысячи солдат», — сказал Беррье. «И хотя они могут быть не так хорошо обучены и компетентны, они все равно принесут массу и намного больше боеприпасов». ......... «Вероятно, он рассчитывает на решимость США и ЕС ослабнуть по мере ухудшения нехватки продовольствия, инфляции и цен на энергоносители», — сказала она.
Хейнс сказал, что, учитывая уверенность Путина в том, что он может победить, и тот факт, что Украина не собирается сдаваться, американские спецслужбы «не видят жизнеспособного пути для переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе».
Между тем, поскольку война на истощение продолжалась, конфликт, вероятно, примет «более непредсказуемую и потенциально эскалационную траекторию».
Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до «нуля», и это навсегда, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве 10 мая.
«Мы поняли более чем ясно, что экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», — цитирует заявление Бербок РИА Новости.
vitaliian написав:
Конгресс США вчера утвердил помощь Украине в сумме $40 млрд. На этой неделе его утвердят Сенат и Байден.
И этот пакет до сентября.
Далее последует новый пакет уже на сумму $48 млрд.
Итого - консолидированная помощь Украине в 2022 г составит $100 млрд.
Добре було б якби це було не в майбутньому часі а в теперішньому/минулому. А то "по обіцянках" все дуже круто, а по факту не дуже.
Нефть и, тем более, газ це в майбутньому, а ленд-лиз приняли очень быстро и 40 млрд, о кот. написал vitaliian будут, по-видимому, тоже очень быстро - палата представителей уже одобрила, сенат рассмотрит на днях (не помню точно, когда), Байден тоже не задержит.