Директор национальной разведки Аврил Хейнс заявила сенатскому комитету по вооруженным силам, что Путин будет продолжать размахивать ядерным арсеналом России, пытаясь удержать США и их союзников от дальнейшей поддержки Украины. По ее словам, смещение акцента на восток и юг, скорее всего, является временной тактикой, а не постоянным сокращением военных целей.



Хейнс утверждал, что российский лидер не применит ядерное оружие, пока не увидит экзистенциальную угрозу России или его режиму. Но она добавила, что он может рассматривать перспективу поражения на Украине как такую ​​угрозу.

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«Есть много вещей, которые он сделал бы в контексте эскалации, прежде чем он доберется до ядерного оружия, а также то, что он, вероятно, будет участвовать в некоторых сигналах помимо того, что он сделал до этого», — сказал Хейнс.



Эта сигнализация может включать в себя дальнейшие крупномасштабные ядерные учения, предусматривающие значительное рассредоточение мобильных межконтинентальных ракет, тяжелых бомбардировщиков и стратегических подводных лодок.

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«Если они мобилизуются и объявят войну, это привлечет в бой еще тысячи солдат», — сказал Беррье. «И хотя они могут быть не так хорошо обучены и компетентны, они все равно принесут массу и намного больше боеприпасов».

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«Вероятно, он рассчитывает на решимость США и ЕС ослабнуть по мере ухудшения нехватки продовольствия, инфляции и цен на энергоносители», — сказала она.



Хейнс сказал, что, учитывая уверенность Путина в том, что он может победить, и тот факт, что Украина не собирается сдаваться, американские спецслужбы «не видят жизнеспособного пути для переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе».



Между тем, поскольку война на истощение продолжалась, конфликт, вероятно, примет «более непредсказуемую и потенциально эскалационную траекторию».