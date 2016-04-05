RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 993994995996>
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:22

  alex_dvornichenko написав:"Владимир Путин может рассматривать перспективу поражения на Украине как экзистенциальную угрозу своему режиму, которая может спровоцировать его обращение к ядерному оружию, предупредил высокопоставленный представитель американской разведки."
Гейнс пишет: может, может, может.
Журналюги пишут - готов.

І яка ціль, США яка підтримує Україну зброєю, чи Фінляндія, яка йде в НАТО?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28966
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 2502 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:35

Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до «нуля», и это навсегда, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве 10 мая.

«Мы поняли более чем ясно, что экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», — цитирует заявление Бербок РИА Новости.

https://www.fontanka.ru/2022/05/10/71320127/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22204
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:47

  Василь-Рівне написав:А оце мені уже дуууууже цікаво :
Сі Цзіньпін наголосив на повазі територіальної цілісності України та необхідності невідкладно досягти режиму припинення вогню.

Комментарии Китая по результатам разговора с Макроном звучали несколько иначе.
Об освещении нашей войны в Китае можете почитать https://www.theguardian.com/world/2022/may/10/china-pro-russia-propaganda-exposed-by-online-activists-ukraine
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 11 тра, 2022 14:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22204
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:49

  Bobua написав:Москвинські безпілотники літають де хочуть, нас вишукують -- а збивати їх нічим (це не таємниця -- вони ж літають і знають...) Ні ел.магн.гармат, ні навіть снайперок. А жаль -- в біноклик якось було навіть видно, що те БПЛА має крила. Цікаво було би спробувати влучити. Але ж не з "АК"...

Электромагнітні рушниці, проти ВІЙСЬКОВИХ беспілотників, безсилі, вони хіба що китайські саморобки можуть дістати, не більше.
Зі снайперських гвинтівок, дістати без досвіду роботи ПО ПОВІТРЯНИХ цілях, також не вийде, інша балістика.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4417
З нами з: 09.02.09
Подякував: 641 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:51

  ЛАД написав:
Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до «нуля», и это навсегда, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве 10 мая.

«Мы поняли более чем ясно, что экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», — цитирует заявление Бербок РИА Новости.

  vitaliian написав:

Конгресс США вчера утвердил помощь Украине в сумме $40 млрд. На этой неделе его утвердят Сенат и Байден.

И этот пакет до сентября.

Далее последует новый пакет уже на сумму $48 млрд.

Итого - консолидированная помощь Украине в 2022 г составит $100 млрд.

Добре було б якби це було не в майбутньому часі а в теперішньому/минулому.
А то "по обіцянках" все дуже круто, а по факту не дуже.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3551
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:54

  greenozon написав:
  alex_dvornichenko написав:
  greenozon написав:Путін готовий до ядерної ескалації, якщо його поразка в Україні стане очевидною – голова спецслужб США

Пишите источник, опять гугл на всякие помойки ссылки даёт.


https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/10/7345354/
+The Guardian

А вот первоисточник:
Директор национальной разведки Аврил Хейнс заявила сенатскому комитету по вооруженным силам, что Путин будет продолжать размахивать ядерным арсеналом России, пытаясь удержать США и их союзников от дальнейшей поддержки Украины. По ее словам, смещение акцента на восток и юг, скорее всего, является временной тактикой, а не постоянным сокращением военных целей.

Хейнс утверждал, что российский лидер не применит ядерное оружие, пока не увидит экзистенциальную угрозу России или его режиму. Но она добавила, что он может рассматривать перспективу поражения на Украине как такую ​​угрозу.
.........
«Есть много вещей, которые он сделал бы в контексте эскалации, прежде чем он доберется до ядерного оружия, а также то, что он, вероятно, будет участвовать в некоторых сигналах помимо того, что он сделал до этого», — сказал Хейнс.

Эта сигнализация может включать в себя дальнейшие крупномасштабные ядерные учения, предусматривающие значительное рассредоточение мобильных межконтинентальных ракет, тяжелых бомбардировщиков и стратегических подводных лодок.
.......
«Если они мобилизуются и объявят войну, это привлечет в бой еще тысячи солдат», — сказал Беррье. «И хотя они могут быть не так хорошо обучены и компетентны, они все равно принесут массу и намного больше боеприпасов».
.........
«Вероятно, он рассчитывает на решимость США и ЕС ослабнуть по мере ухудшения нехватки продовольствия, инфляции и цен на энергоносители», — сказала она.

Хейнс сказал, что, учитывая уверенность Путина в том, что он может победить, и тот факт, что Украина не собирается сдаваться, американские спецслужбы «не видят жизнеспособного пути для переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе».

Между тем, поскольку война на истощение продолжалась, конфликт, вероятно, примет «более непредсказуемую и потенциально эскалационную траекторию».

https://www.theguardian.com/world/2022/may/10/putin-nuclear-weapons-us-intelligence-avril-haines
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22204
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:59

  Василь-Рівне написав:А оце мені уже дуууууже цікаво :
Сі Цзіньпін наголосив на повазі територіальної цілісності України та необхідності невідкладно досягти режиму припинення вогню.

Нажаль перша половина речення прямо суперечить другій.
Добре що Захід вже таких ідіотських заяв не робить.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3551
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:59

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до «нуля», и это навсегда, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве 10 мая.

«Мы поняли более чем ясно, что экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», — цитирует заявление Бербок РИА Новости.

  vitaliian написав:

Конгресс США вчера утвердил помощь Украине в сумме $40 млрд. На этой неделе его утвердят Сенат и Байден.

И этот пакет до сентября.

Далее последует новый пакет уже на сумму $48 млрд.

Итого - консолидированная помощь Украине в 2022 г составит $100 млрд.

Добре було б якби це було не в майбутньому часі а в теперішньому/минулому.
А то "по обіцянках" все дуже круто, а по факту не дуже.
Нефть и, тем более, газ це в майбутньому, а ленд-лиз приняли очень быстро и 40 млрд, о кот. написал
vitaliian будут, по-видимому, тоже очень быстро - палата представителей уже одобрила, сенат рассмотрит на днях (не помню точно, когда), Байден тоже не задержит.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22204
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:02

  andrijk777 написав:
  Василь-Рівне написав:А оце мені уже дуууууже цікаво :
Сі Цзіньпін наголосив на повазі територіальної цілісності України та необхідності невідкладно досягти режиму припинення вогню.

Нажаль перша половина речення прямо суперечить другій.
Добре що Захід вже таких ідіотських заяв не робить.

Выше писал - комменты Китая звучали ещё хуже.
К сожалению не сохранил, а искать не хочется.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22204
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:05

Макрон сказал:

Украина своей борьбой и своим мужеством уже является сердечным членом нашей Европы, нашей семьи, нашего союза.

Даже если завтра мы предоставим ей статус кандидата, мы все прекрасно понимаем, что процесс, позволяющий ей присоединиться, действительно займет несколько лет, возможно, несколько десятилетий.

Вместо того, чтобы снижать строгие стандарты, чтобы позволить странам присоединиться быстрее, он предложил создать «параллельное европейское сообщество» для стран, которые стремились присоединиться к блоку, или, явно имея в виду Великобританию, стран, которые вышли из союза.

Это «европейское политическое сообщество» будет открыто для демократических европейских стран, придерживающихся «основных европейских ценностей» в таких областях, как политическое сотрудничество, безопасность, сотрудничество в области энергетики, транспорта, инвестиций в инфраструктуру или передвижения людей.

Макрон добавил:

Присоединение к нему не обязательно предопределит будущее членство в ЕС. Он также не будет закрыт для тех, кто его покинул.

http://surl.li/byusj
И попадалось высказывание Шольца в поддержку Макрона.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 11 тра, 2022 14:12, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22204
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 993994995996>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 94861
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451257
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2906
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3143)
11.05.2022 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.