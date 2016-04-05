Додано: Сер 11 тра, 2022 15:07

vitaliian написав: ЛАД написав: Несколько дней назад чуть не записали во враги vitalian, который несколько раньше примерно так же высказывался обо мне Несколько дней назад чуть не записали во враги vitalian, который несколько раньше примерно так же высказывался обо мне а нифига, я вас врагом никогда не считал, и критиковал не вас а скорее ваши источники информации и миролюбие (вы тогда говорили, что с рф надо договариваться). Увы в войну миролюбие выглядит как слабость. Пересмотрите своё отношение к моей критике. По прежнему ценю вас за высокий интеллект и попытку находить взвешенные позиции. ЛАД написав: Написал несколько сумбурно Написал несколько сумбурно вы слишком близко к сердцу всё принимаете. Война радикализирует взгляды, потому что к здравому смыслу добавляется ненависть. а нифига, я вас врагом никогда не считал, и критиковал не вас а скорее ваши источники информации и миролюбие (вы тогда говорили, что с рф надо договариваться). Увы в войну миролюбие выглядит как слабость. Пересмотрите своё отношение к моей критике. По прежнему ценю вас за высокий интеллект и попытку находить взвешенные позиции.вы слишком близко к сердцу всё принимаете. Война радикализирует взгляды, потому что к здравому смыслу добавляется ненависть.

Не буду сейчас искать Вашу цитату месячной давности, после которой (надеюсь, не вследствие) меня начали надолго банить. Я Вам тогда грубо ответил, потом хотел написать в личку, но оказался у Вас в чёрном списке. Если те слова не "запись во враги", то я не знаю...Насчёт миролюбия и ненависти.Вы меня когда-то упрекали за неправильный прогноз - неверие в войну. По-моему, сейчас видно, что прогноз был верен. В расчёте на рационализм при принятии очень серьёзных решений (а что может быть серьёзнее решения о начале войны)..Этой войной Путин резко ухудшил положение России. Причём, не только сегодня, но и на годы вперёд.Но рассчитывать на дебилизм правителя огромной страны, простите, я никак не мог.Ненависть понятна и вполне оправдана. И, более того, необходима. На фронте.При анализе событий и принятии решений она вредит. Избавиться от неё сложно или вообще нельзя, но при анализе от неё, как минимум, надо отстраняться."Тогда" о переговорах говорил не только я, но и Президент. Согласитесь, неплохая компания.При этом я писал, что мало верю в успех переговоров (сегодня тем более). Но вести их надо. Мне сложно судить (недостаточно информации), но, возможно, войну при бОльшей активности удалось бы предотвратить. Соответственно, избежать всего того, что произошло сейчас и продолжает происходить - гибель и страдания большого количества украинцев, массовая миграция, огромные разрушения.Сегодня, естественно, только война и уничтожение агрессора. Но допускаю, что при успехах наших войск может появиться возможность переговоров для более быстрого окончания войны. Переговоры это совсем не обязательно "сдача" или "даже "сдача интересов". Тем более, что в нашем случае полная победа (в смысле 2-й мировой - "взятие Берлина") невозможна. В случае перехода боевых действий на территорию РФ резко возрастают риски ядерной войны. На это никто не пойдёт. В т.ч. и Запад.