Bobua написав:Москвинські безпілотники літають де хочуть, нас вишукують -- а збивати їх нічим (це не таємниця -- вони ж літають і знають...) Ні ел.магн.гармат, ні навіть снайперок. А жаль -- в біноклик якось було навіть видно, що те БПЛА має крила. Цікаво було би спробувати влучити. Але ж не з "АК"...
Электромагнітні рушниці, проти ВІЙСЬКОВИХ беспілотників, безсилі, вони хіба що китайські саморобки можуть дістати, не більше. Зі снайперських гвинтівок, дістати без досвіду роботи ПО ПОВІТРЯНИХ цілях, також не вийде, інша балістика.
Рассуждения рядового необученного о тактике и стратегии... Хотя, конечно, на любой войне хватает головотяпства и просто ошибок.
ЛАД написав:Несколько дней назад чуть не записали во враги vitalian, который несколько раньше примерно так же высказывался обо мне
а нифига, я вас врагом никогда не считал, и критиковал не вас а скорее ваши источники информации и миролюбие (вы тогда говорили, что с рф надо договариваться). Увы в войну миролюбие выглядит как слабость. Пересмотрите своё отношение к моей критике. По прежнему ценю вас за высокий интеллект и попытку находить взвешенные позиции.
ЛАД написав:Написал несколько сумбурно
вы слишком близко к сердцу всё принимаете. Война радикализирует взгляды, потому что к здравому смыслу добавляется ненависть.
Не буду сейчас искать Вашу цитату месячной давности, после которой (надеюсь, не вследствие) меня начали надолго банить. Я Вам тогда грубо ответил, потом хотел написать в личку, но оказался у Вас в чёрном списке. Если те слова не "запись во враги", то я не знаю... Насчёт миролюбия и ненависти. Вы меня когда-то упрекали за неправильный прогноз - неверие в войну. По-моему, сейчас видно, что прогноз был верен. В расчёте на рационализм при принятии очень серьёзных решений (а что может быть серьёзнее решения о начале войны).. Этой войной Путин резко ухудшил положение России. Причём, не только сегодня, но и на годы вперёд. Но рассчитывать на дебилизм правителя огромной страны, простите, я никак не мог.
Ненависть понятна и вполне оправдана. И, более того, необходима. На фронте. При анализе событий и принятии решений она вредит. Избавиться от неё сложно или вообще нельзя, но при анализе от неё, как минимум, надо отстраняться.
"Тогда" о переговорах говорил не только я, но и Президент. Согласитесь, неплохая компания. При этом я писал, что мало верю в успех переговоров (сегодня тем более). Но вести их надо. Мне сложно судить (недостаточно информации), но, возможно, войну при бОльшей активности удалось бы предотвратить. Соответственно, избежать всего того, что произошло сейчас и продолжает происходить - гибель и страдания большого количества украинцев, массовая миграция, огромные разрушения.
Сегодня, естественно, только война и уничтожение агрессора. Но допускаю, что при успехах наших войск может появиться возможность переговоров для более быстрого окончания войны. Переговоры это совсем не обязательно "сдача" или "даже "сдача интересов". Тем более, что в нашем случае полная победа (в смысле 2-й мировой - "взятие Берлина") невозможна. В случае перехода боевых действий на территорию РФ резко возрастают риски ядерной войны. На это никто не пойдёт. В т.ч. и Запад.
По-моему, vitaliian уже писал здесь, что цифра 80% поддержки Путина это чушь.
Можно ещё посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=Q5dqdK_oCDY (это мне выбросило случайно). Конечно, есть и неандертальцы - на 6-й минуте. И понятный ответ девочки на 9-й мин -"Не хочу отвечать. Опасно". Не уверен, что наши форумные патриоты, очень храбрые и решительные здесь, "там" не ответили бы "одобряю".
Bobua написав:До речі, про "наступ". Для тих, хто очікує, що ЗСУ вже сьогодні-завтра винищить всіх "воріженьків" (spoiler -- важко повірити...)
Як я вже писав раніше -- стоїмо вже місяців півтори (майже всі без досвіду війн -- тобто, нас, ніби-то, мали призивати у 3-4 черги...) на вже добре окопаних (самі, майже все самі...) позиціях на Донбасі. Москвинські безпілотники літають де хочуть, нас вишукують -- а збивати їх нічим (це не таємниця -- вони ж літають і знають...) Ні ел.магн.гармат, ні навіть снайперок. А жаль -- в біноклик якось було навіть видно, що те БПЛА має крила. Цікаво було би спробувати влучити. Але ж не з "АК"... Їхня всіляка "бомбочкова" зброя обстрілює нас (одного навіть в окопі вбило...) А її чомусь не винищують (теж не таємниця -- вони ж знають як довго можуть стріляти без будь-якої відповіді...) Компасів, секундомірів нам не видавали, і навіть програмки в смартфони для триангуляції (чи ще якогось визначення місця виходів) -- нема... Втім, тут вже відповідали, що солдатам це ні до чого. Що мають просто сидіти й дивитись як накривають сусідні позиції (знову ж таки -- не таємниця для москвинів). Мабуть, далеко від фронту воно видніше. Втім, ми майже всі вже звикли...
Можливо, все оте й було правильно? Аби не дратувати аж дуже Путлєра і путлєрят?? Аби не застосували яд.зброю???
Але ж ні... При всьому цьому -- хтось вирішив гратись "у наступ" і везти людей з окопів у пусті лісосмуги. Перший день все було дуже мило. Схоже на розважальний похід на Природу. Ще не загаджену. І навіть ямку викопали біля кулемета. Другого дня -- отримали нові враження при якомусь з видів "бомбардувань", коли нема навіть хоч якоїсь викопаної ямки, і все що є -- знайти убоге природне заглиблення і накритись бронею і каскою. І справді -- зовсім інакше відчувається аніж у бліндажах-окопах... Зрештою керівництво чомусь вирішило, що далі граємось у "відступ" (яка ж тут таємниця -- купу речей покинули...) Але три трупи по дорозі (те що сам бачив...), вже натякали, що то якась дурнувата гра. І я таки дарма думав, що той "відступ" буде розумнішим, аніж усе попереднє. Покинув військові "спальник-карімат" (маю кращі -- цивільні...), а потім відступання раптом призупинили і ночував на касці, бронежилеті й двох наколінниках. Пощастило, що дощ до ночі стих, бо у військоматі питав чи брати намет, але сказали, "що там все буде..", а я дурний повірив і не взяв... Та навіть тупої лопати не було, аби вночі погрітись. До речі, планування відступу (що і як робити) в спокійний попередній день чомусь не було. Х.з. чому. Може ми аж ніяк не очікували, що їхні БПЛА і арта знайдуть нас на новому місці? Бо як же ж таке могло статись, неможежбуть...
Чи й це все було, просто аби москвинам було приємно, що так героїчно відбивають наші "наступи"? А вбиті? Наші вбиті?
А що - таке можна писати? А то я б 90% аналогічного написав би зразу після ж першого тижня на передку!
Але ж тут всі мені кричали з першого дня "МОВЧИ"!!!(бо "пОсОдЮт!")
А чому отакі речі не може написати простий солдат на папері і покласти цей аркуш перед... головнокомандуючим? Ну чи в інший спосіб донести цю інформацію до нього?
І нехай тоді ВСІ отримають відповідь, ЧОМУ дрони/безпілотники літають де їм заманеться і скільки хочуть(бо збити ж їх нічим) - зате вони гарно передають ТОЧНІ координати, якщо засічуть солдатів/техніку.... і ще - головне - чому "граються в ігри" керівництво???!
Як так??? Хто пояснить???!
п.с. Але, якщо справді таке НЕ можна писати - то нехай всі вважають, що я це все вигадав, пожартував)) - і взагалі, тут все пишу з наміром "розважально/жартівливого" характеру!
ЛАД написав:Я Вам тогда грубо ответил, потом хотел написать в личку, но оказался у Вас в чёрном списке. Если те слова не "запись во враги", то я не знаю...
в чс я вас добавил временно чтобы остыл накал страстей.
ЛАД написав:после которой (надеюсь, не вследствие) меня начали надолго банить.
я на вас жаловался ровно 1 раз, не буду напоминать когда и почему, сомневаюсь что этого достаточно для регулярного бана.
ЛАД написав:Вы меня когда-то упрекали за неправильный прогноз - неверие в войну.
война была неминуема после аннексии Крыма. Поскольку никто в мире Крым российским не признал это ставило под сомнение главный триумф президенства В.Путина, рано или поздно Крым придется вернуть. То есть в историю он бы вошел не как великий император, а как вор чужих территорий. Другой причиной был наезд на Медведчука . Были ещё причины, которые я ранжировать не готов.
ЛАД написав:о переговорах говорил не только я, но и Президент. Согласитесь, неплохая компания.
Давайте отмоделируем эти переговоры? Оба президента договорились по всем территориальным и политическим вопросам, осталась Буча. Пу настаивает что русня никого не убивали, пришли с миром, подарили бучанам цветы и конфеты. Если Зеленский принял бы такую позицию, его за слабость и ложь растерзал бы собственный народ. А Пуйло никогда не согласится с тем что его гордость - хваленая армия россии это насильники и убийцы мирного населения. Тогда получается он не президент а главарь опг, который разрешил своим головорезам убивать и насиловать. На этом переговоры зашли бы в глухой тупик. Для меня загадка что хотел выторговать на этих переговорах Зеленский, они одинаково не нужны ему и Путину. Простой кейс к чему бы они привели описан выше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 тра, 2022 15:33, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:І про генетичну/етнічну вищість кацапи часто толочуть, і про винищення інших націй. То ж ознак нацизму в них більше ніж достатньо, і вони з'явилися не цього року, і навіть не в 2014. І з Руандою і іншими подібними трагедіями не варто й порівнювати, бо непорівнювані масштаби небезпеки - у кацапів величезна армія, купа ресурсів і ядерна зброя. Для безпеки ВСЬОГО СВІТУ, буквально і без перебільшення, рф має бути знищено, якщо не тотально з населенням, то як мінімум, знищена як держава, позбавлена ядерного потенціалу і демілітаризована. Бо то є пошесть планети, виродки, цінності та світогляд яких несумісний з цивилізованим людством.
Не помню, по-моему, уже отвечал на этот пост. Но, скорее всего Ирочка удалила. 1. Чуть выше привёл 2 ссылки на опросы россиян. Это, конечно. не исследования и не имеют социологической ценности, но тем не менее - русские есть разные. 2. В Украине тоже достаточно русских, в т.ч. и воюющих в рядах ВСУ. Вы их тоже отнесёте к "пошести" и "выродкам"? Может, всё же причина не в генетике и не во врождённом "национальном характере"? И не стоит так писать?