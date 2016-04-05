Bobua написав:

До речі, про "наступ".Для тих, хто очікує, що ЗСУ вже сьогодні-завтра винищить всіх "воріженьків" (spoiler -- важко повірити...)Як я вже писав раніше -- стоїмо вже місяців півтори (майже всі без досвіду війн -- тобто, нас, ніби-то, мали призивати у 3-4 черги...) на вже добре окопаних (самі, майже все самі...) позиціях на Донбасі.Москвинські(це не таємниця -- вони ж літають і знають...) Ні ел.магн.гармат, ні навіть снайперок. А жаль -- в біноклик якось було навіть видно, що те БПЛА має крила. Цікаво було би спробувати влучити. Але ж не з "АК"...Їхня всіляка "бомбочкова" зброя обстрілює нас (одного навіть в окопі вбило...) А її чомусь не винищують (теж не таємниця -- вони ж знають як довго можуть стріляти без будь-якої відповіді...)Компасів, секундомірів нам не видавали, і навіть програмки в смартфони для триангуляції (чи ще якогось визначення місця виходів) -- нема... Втім, тут вже відповідали, що солдатам це ні до чого. Що мають просто сидіти й дивитись як накривають сусідні позиції (знову ж таки -- не таємниця для москвинів). Мабуть, далеко від фронту воно видніше. Втім, ми майже всі вже звикли...Можливо, все оте й було правильно? Аби не дратувати аж дуже Путлєра і путлєрят?? Аби не застосували яд.зброю???Але ж ні... При всьому цьому -- хтось вирішив гратись "у наступ" і везти людей з окопів у пусті лісосмуги.Перший день все було дуже мило. Схоже на розважальний похід на Природу. Ще не загаджену. І навіть ямку викопали біля кулемета.Другого дня -- отримали нові враження при якомусь з видів "бомбардувань", коли нема навіть хоч якоїсь викопаної ямки, і все що є -- знайти убоге природне заглиблення і накритись бронею і каскою. І справді -- зовсім інакше відчувається аніж у бліндажах-окопах...Зрештоюу "відступ" (яка ж тут таємниця -- купу речей покинули...) Але три трупи по дорозі (те що сам бачив...), вже натякали,І я таки дарма думав, що той "відступ" буде розумнішим, аніж усе попереднє. Покинув військові "спальник-карімат" (маю кращі -- цивільні...), а потім відступання раптом призупинили і ночував на касці, бронежилеті й двох наколінниках. Пощастило, що дощ до ночі стих, бо у військоматі питав чи брати намет, але сказали, "що там все буде..", а я дурний повірив і не взяв...Та навіть тупої лопати не було, аби вночі погрітись.До речі, планування відступу (що і як робити) в спокійний попередній день чомусь не було. Х.з. чому. Може ми аж ніяк не очікували, що їхні БПЛА і арта знайдуть нас на новому місці? Бо як же ж таке могло статись, неможежбуть...Чи й це все було, просто аби москвинам було приємно, що так героїчно відбивають наші "наступи"?А вбиті? Наші вбиті?