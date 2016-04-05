Bobua написав:Москвинські безпілотники літають де хочуть, нас вишукують -- а збивати їх нічим (це не таємниця -- вони ж літають і знають...) Ні ел.магн.гармат, ні навіть снайперок. А жаль -- в біноклик якось було навіть видно, що те БПЛА має крила. Цікаво було би спробувати влучити. Але ж не з "АК"...
Электромагнітні рушниці, проти ВІЙСЬКОВИХ беспілотників, безсилі, вони хіба що китайські саморобки можуть дістати, не більше. Зі снайперських гвинтівок, дістати без досвіду роботи ПО ПОВІТРЯНИХ цілях, також не вийде, інша балістика.
Рассуждения рядового необученного о тактике и стратегии... Хотя, конечно, на любой войне хватает головотяпства и просто ошибок.
Bobua написав:До речі, про "наступ". Для тих, хто очікує, що ЗСУ вже сьогодні-завтра винищить всіх "воріженьків" (spoiler -- важко повірити...)
Як я вже писав раніше -- стоїмо вже місяців півтори (майже всі без досвіду війн -- тобто, нас, ніби-то, мали призивати у 3-4 черги...) на вже добре окопаних (самі, майже все самі...) позиціях на Донбасі. Москвинські безпілотники літають де хочуть, нас вишукують -- а збивати їх нічим (це не таємниця -- вони ж літають і знають...) Ні ел.магн.гармат, ні навіть снайперок. А жаль -- в біноклик якось було навіть видно, що те БПЛА має крила. Цікаво було би спробувати влучити. Але ж не з "АК"... Їхня всіляка "бомбочкова" зброя обстрілює нас (одного навіть в окопі вбило...) А її чомусь не винищують (теж не таємниця -- вони ж знають як довго можуть стріляти без будь-якої відповіді...) Компасів, секундомірів нам не видавали, і навіть програмки в смартфони для триангуляції (чи ще якогось визначення місця виходів) -- нема... Втім, тут вже відповідали, що солдатам це ні до чого. Що мають просто сидіти й дивитись як накривають сусідні позиції (знову ж таки -- не таємниця для москвинів). Мабуть, далеко від фронту воно видніше. Втім, ми майже всі вже звикли...
Можливо, все оте й було правильно? Аби не дратувати аж дуже Путлєра і путлєрят?? Аби не застосували яд.зброю???
Але ж ні... При всьому цьому -- хтось вирішив гратись "у наступ" і везти людей з окопів у пусті лісосмуги. Перший день все було дуже мило. Схоже на розважальний похід на Природу. Ще не загаджену. І навіть ямку викопали біля кулемета. Другого дня -- отримали нові враження при якомусь з видів "бомбардувань", коли нема навіть хоч якоїсь викопаної ямки, і все що є -- знайти убоге природне заглиблення і накритись бронею і каскою. І справді -- зовсім інакше відчувається аніж у бліндажах-окопах... Зрештою керівництво чомусь вирішило, що далі граємось у "відступ" (яка ж тут таємниця -- купу речей покинули...) Але три трупи по дорозі (те що сам бачив...), вже натякали, що то якась дурнувата гра. І я таки дарма думав, що той "відступ" буде розумнішим, аніж усе попереднє. Покинув військові "спальник-карімат" (маю кращі -- цивільні...), а потім відступання раптом призупинили і ночував на касці, бронежилеті й двох наколінниках. Пощастило, що дощ до ночі стих, бо у військоматі питав чи брати намет, але сказали, "що там все буде..", а я дурний повірив і не взяв... Та навіть тупої лопати не було, аби вночі погрітись. До речі, планування відступу (що і як робити) в спокійний попередній день чомусь не було. Х.з. чому. Може ми аж ніяк не очікували, що їхні БПЛА і арта знайдуть нас на новому місці? Бо як же ж таке могло статись, неможежбуть...
Чи й це все було, просто аби москвинам було приємно, що так героїчно відбивають наші "наступи"? А вбиті? Наші вбиті?
А що - таке можна писати? А то я б 90% аналогічного написав би зразу після ж першого тижня на передку!
Але ж тут всі мені кричали з першого дня "МОВЧИ"!!!(бо "пОсОдЮт!")
А чому отакі речі не може написати простий солдат на папері і покласти цей аркуш перед... головнокомандуючим? Ну чи в інший спосіб донести цю інформацію до нього?
І нехай тоді ВСІ отримають відповідь, ЧОМУ дрони/безпілотники літають де їм заманеться і скільки хочуть(бо збити ж їх нічим) - зате вони гарно передають ТОЧНІ координати, якщо засічуть солдатів/техніку.... і ще - головне - чому "граються в ігри" керівництво???!
Як так??? Хто пояснить???!
п.с. Але, якщо справді таке НЕ можна писати - то нехай всі вважають, що я це все вигадав, пожартував)) - і взагалі, тут все пишу з наміром "розважально/жартівливого" характеру!
andrijk777 написав:Зайдіть на будь-який їх форум - там тотальна ненависть до українців. І ще: думка молодих людей взагалі нічого не значить. Дана молодь не приймає участі в управлінні державою. РФ управляють старі пердуни 60+. Середня ланка - це 50+.
Заходив, дивився - одні ті самі, упороті на всю голову. Може десятка 2, не більше. Потрохи банять їх і викидають з форумів зв прозріння. Лавини нема, підтримка згасає. У мене на очах, один "прозрів" , коли його родич/син загинув на мацкве. Заявив - "Я досыта уже сыт перемогами путина" - вилетів як пробка.
На рф кто то у себя дома включил песню Высоцкого "солдаты группы центр" там есть такие слова: по выжженной равнине, за метр метр, идут по Украине солдаты группы центр". Соседи сама доброта - вызвали полицию. Что было дальше - на видео. Высоцкого тоже нельзя? Пропаганда перестаралась у народа рф на слове Украина начинается истерика, совсем крыша поехала.
В США одобрили новый пакет военной и гуманитарной поддержки Украины на 40 млрд долларов. Что в нее входит?
▪️6 млрд долларов пойдут на оружие, разведывательную поддержку и подготовку ВСУ. ▪️8,7 млрд будут потрачены на восполнение запасов оружия, которое было передано Украине. ▪️3,9 млрд пойдут на финансирование операций Европейского командования, в т.ч. разведывательную поддержку. ▪️Оружия, военного и защитного оборудования и снаряжения на 11 млрд долларов Байден сможет отправлять Украине ускоренными темпами — без дополнительного согласования с Конгрессом. ▪️13,8 млрд долларов пойдет в Фонд экономической поддержки, чтобы помочь украинскому правительству продолжать свою работу. ▪️4,4 млрд будут направлены на поставки продовольствия Украине. ▪️900 млн пойдут на поддержку беженцев из Украины, в т.ч. обеспечение жильем, уроками английского и на восстановление от травм.