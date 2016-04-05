Российские оккупанты сдуваются под Харьковом, но насыщают Херсон.
На сегодняшний день в районе Харькова зафиксировано 3 БТГр оккупантов, которые неспособны удерживать занятые территории. Командиры оккупационных подразделений постоянно обращаются к руководству за поддержкой со стороны ВКС РФ.
На Донбасском плацдарме в целом сконцентрировано 64 БТГр оккупантов, а именно: 34 БТГр в районе Изюма, расположенные к юго-западу и востоку от Изюма, но сейчас находящиеся в состоянии ротации; 23 БТГр на Южно-Донбасском плацдарме; 7 БТГр на Северо-Донбасском.
Не смотря на то, что это наибольшая концентрация вражеских сил и средств в Украине, проводить полномасштабное наступление по всему фронту они не способны. Этих сил для подобных действий недостаточно. Поэтому ограничиваться они будут отдельными направлениями.
В Запорожской области сконцентрировано 8 вражеских БТГр.
В Херсонской области количество российских оккупантов за счёт перегруппирования войск и переброски дополнительных сил и средств было увеличено с 7 до 17 БТГр. Однако этого количества им по-прежнему недостаточно не только для того, чтобы осуществлять наступление по фронту в 160 км, но и чтобы удерживать область в обороне при контрнаступлении ВСУ.
Фактически, решение вопроса с оккупантами в районе Харькова станет определяющим для разгрома их Изюмской группировки, а это в свою очередь приведёт к тому, что этот карточный домик посыпается, да ещё и с огоньком.
Российские оккупанты таки возвращаются на остров Змеиный.
Буквально вчера я писал о том, что зафиксированы попытки российских оккупантов перебросить силы и средства на остров Змеиный, в частности, комплексы ПВО.
Так, известно, что за прошедшие дни в район о.Змеиный было отправлено 2 катера "Раптор", 4 десантных катера "Серна" и РБ "СБ-742". Данная переброска осуществлялась под прикрытием группы истребителей Су-30СМ и Су-35С, взлёты, посадки и пролёты которых на протяжении всего вчерашнего дня фиксировались во временно оккупированном Крыму.
В настоящее время на о.Змеиный россияне намерены перебросить ЗРК "Тор" и ЗРПК "Панцирь-С1". Так же рассматривают вопрос постоянного дежурства в районе Змеиного корабля с ЗРК морского базирования.
Так же известно о выходе из Новороссийска спасательного буксирного судна проекта 22870 «Профессор Николай Муру», с оборудованием для выполнения глубоководных работ. Очевидно, что данное судно будет использовано для проведения глубоководных работ в районе затопления ракетного крейсера «Москва».
Как бы там ни было, а подобного рода решение – вернуться на Змеиный можно смело называть суицидальным, а командование российских оккупантов, отдающее такие приказы, попросту бросает своих военнослужащих в мясорубку.
Скажем так, у оккупантов в Изюмском районе реальные проблемы.🔥
В настоящее время они запрашивают поддержки авиации. Но полноценно её оказать ВКС РФ не могут, не все пилоты готовы вылетать в ВП Украины.
В принципе, то о чём я неоднократно говорил - Изюм, это маркер краха оккупантов на Донбассе.
Щось багато сьогодні в стрічці трапляється постів про мову.
Я з україномовної київської сімʼї. Я розмовляю українською з дітьми і завжди в публічному просторі.
Мій мовний світ не чорно-білий. Але в ньому досить чіткі кольори, не розмиті.
Українська мова на сьогодні - це бронежилет. Чи легко і приємно його носити, якщо ти змалку звик без нього швидко рухатися (легко формулювати, жартувати, казати ніжності і колкості)? Не легко. Але є ситуації, коли бронежилет необхідний і рятує життя. І тобі, і суспільству.
Тому так, я розумію тих, хто говорить російською з рідними в безпечному колі. В мене самої є близькі люди, з якими я розмовляю російською.
Я розумію наших військових, які говорять російською, бо їм треба думати і говорити швидко, що вижити і їм, і нам.
Я підтримую сама і закликаю інших бережно і терпляче підтримувати тих, хто зараз переходить на українську - з помилками і складнощами.
Але підкреслено, принципово публічна російська - це моветон. Поганий знак. І вже зовсім скоро має стати чимось непристойним. Як ходити без бронежилета під обстрілом.
пісі. мене тижлень тому за гоніння на кацапську мову забанили на тиждень - до речі без звинувачення - просто тупо бан - цікаво хто відзначивсі?
така сама історія на лінкедині - рашастан скізь проник...
не здивуюсь бану знову, але буде "топити" за свою точку зору до кінця )))
change_pm Мене поки не банили , але пости видаляють регулярно ... Правила форуму -правилами , але зараз вже якось можна і трохи акценти зміщувати . Причому погстійно і невмолимо . Типу як нафтове ембарго . Спочатку там , потім сям , а врешті решт як для Ірану ... Так повинно бути і для мови . Бо і тут є дехто , хто принципово не бажає піддаватися тиску ( так це називають ) . В результаті чомусь не англійською пишуть , а москальською ...
Puente написав:change_pm Мене поки не банили , але пости видаляють регулярно ... Правила форуму -правилами , але зараз вже якось можна і трохи акценти зміщувати . Причому погстійно і невмолимо . Типу як нафтове ембарго . Спочатку там , потім сям , а врешті решт як для Ірану ... Так повинно бути і для мови . Бо і тут є дехто , хто принципово не бажає піддаватися тиску ( так це називають ) . В результаті чомусь не англійською пишуть , а москальською ...