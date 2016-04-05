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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 994995996997
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:42

як сідати за стіл із цими дебілами-упирками???
винищувати вдень і вночі!

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:14

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:17

Российские оккупанты сдуваются под Харьковом, но насыщают Херсон.

На сегодняшний день в районе Харькова зафиксировано 3 БТГр оккупантов, которые неспособны удерживать занятые территории. Командиры оккупационных подразделений постоянно обращаются к руководству за поддержкой со стороны ВКС РФ.

На Донбасском плацдарме в целом сконцентрировано 64 БТГр оккупантов, а именно: 34 БТГр в районе Изюма, расположенные к юго-западу и востоку от Изюма, но сейчас находящиеся в состоянии ротации; 23 БТГр на Южно-Донбасском плацдарме; 7 БТГр на Северо-Донбасском.

Не смотря на то, что это наибольшая концентрация вражеских сил и средств в Украине, проводить полномасштабное наступление по всему фронту они не способны. Этих сил для подобных действий недостаточно. Поэтому ограничиваться они будут отдельными направлениями.

В Запорожской области сконцентрировано 8 вражеских БТГр.

В Херсонской области количество российских оккупантов за счёт перегруппирования войск и переброски дополнительных сил и средств было увеличено с 7 до 17 БТГр. Однако этого количества им по-прежнему недостаточно не только для того, чтобы осуществлять наступление по фронту в 160 км, но и чтобы удерживать область в обороне при контрнаступлении ВСУ.

Фактически, решение вопроса с оккупантами в районе Харькова станет определяющим для разгрома их Изюмской группировки, а это в свою очередь приведёт к тому, что этот карточный домик посыпается, да ещё и с огоньком.

https://t.me/zloyodessit/15042

Российские оккупанты таки возвращаются на остров Змеиный.

Буквально вчера я писал о том, что зафиксированы попытки российских оккупантов перебросить силы и средства на остров Змеиный, в частности, комплексы ПВО.

Так, известно, что за прошедшие дни в район о.Змеиный было отправлено 2 катера "Раптор", 4 десантных катера "Серна" и РБ "СБ-742". Данная переброска осуществлялась под прикрытием группы истребителей Су-30СМ и Су-35С, взлёты, посадки и пролёты которых на протяжении всего вчерашнего дня фиксировались во временно оккупированном Крыму.

В настоящее время на о.Змеиный россияне намерены перебросить ЗРК "Тор" и ЗРПК "Панцирь-С1". Так же рассматривают вопрос постоянного дежурства в районе Змеиного корабля с ЗРК морского базирования.

Так же известно о выходе из Новороссийска спасательного буксирного судна проекта 22870 «Профессор Николай Муру», с оборудованием для выполнения глубоководных работ. Очевидно, что данное судно будет использовано для проведения глубоководных работ в районе затопления ракетного крейсера «Москва».

Как бы там ни было, а подобного рода решение – вернуться на Змеиный можно смело называть суицидальным, а командование российских оккупантов, отдающее такие приказы, попросту бросает своих военнослужащих в мясорубку.



Скажем так, у оккупантов в Изюмском районе реальные проблемы.🔥

В настоящее время они запрашивают поддержки авиации. Но полноценно её оказать ВКС РФ не могут, не все пилоты готовы вылетать в ВП Украины.

В принципе, то о чём я неоднократно говорил - Изюм, это маркер краха оккупантов на Донбассе.


Все сообщения с одного тг канала. Ссылка выше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:30

vitaliian , настало время акуительных историй.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:35

  Hotab написав:vitaliian , настало время акуительных историй.
я сегодня выходной)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:46

з фейсбуку

Щось багато сьогодні в стрічці трапляється постів про мову.

Я з україномовної київської сімʼї. Я розмовляю українською з дітьми і завжди в публічному просторі.

Мій мовний світ не чорно-білий. Але в ньому досить чіткі кольори, не розмиті.

Українська мова на сьогодні - це бронежилет. Чи легко і приємно його носити, якщо ти змалку звик без нього швидко рухатися (легко формулювати, жартувати, казати ніжності і колкості)? Не легко. Але є ситуації, коли бронежилет необхідний і рятує життя. І тобі, і суспільству.

Тому так, я розумію тих, хто говорить російською з рідними в безпечному колі. В мене самої є близькі люди, з якими я розмовляю російською.

Я розумію наших військових, які говорять російською, бо їм треба думати і говорити швидко, що вижити і їм, і нам.

Я підтримую сама і закликаю інших бережно і терпляче підтримувати тих, хто зараз переходить на українську - з помилками і складнощами.

Але підкреслено, принципово публічна російська - це моветон. Поганий знак. І вже зовсім скоро має стати чимось непристойним. Як ходити без бронежилета під обстрілом.

пісі. мене тижлень тому за гоніння на кацапську мову забанили на тиждень - до речі без звинувачення - просто тупо бан - цікаво хто відзначивсі?

така сама історія на лінкедині - рашастан скізь проник...

не здивуюсь бану знову, але буде "топити" за свою точку зору до кінця )))
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:53

  Успіх написав:
  5929966 написав:4. Вже?)

Ще тут в нас і не чути...)))

Та й, взагалі, нам же не сьогодні почали "щось" давати закордонні друзі, а вже більше 2х місяців "щось" дають - а дійшло до Успіха за 2міс. аж лише чеські снаряди))

Нє, ну наче є розмови/чутки, що щось там дійшло до інших бригад... - то будемо вірити ;)
Але, як вже дійде конкретно щось потужне "в руки Успіха" - то вже тоді справді буде БЛИЗЬКО НАША ПЕРЕМОГА!!!

п.с.
Надіюсь, через декілька днів, нам одного дня гукнуть: - "Хлопці! Там у ангар завезли нову закордонну техніку - їдьте, гляньте - оціните!"👍 :D


у вас не можу казати, що перефірія, але згідно з повідомленням ГенШтабу ЗСУ-Слобожаньский і Донецький напрямок де зараз максимальна "активність" орків потребує більшої уваги (все туда, треба вистояти)
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:59

change_pm
Мене поки не банили , але пости видаляють регулярно ...
Правила форуму -правилами , але зараз вже якось можна і трохи акценти зміщувати . Причому погстійно і невмолимо . Типу як нафтове ембарго . Спочатку там , потім сям , а врешті решт як для Ірану ...
Так повинно бути і для мови . Бо і тут є дехто , хто принципово не бажає піддаватися тиску ( так це називають ) . В результаті чомусь не англійською пишуть , а москальською ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:02

  Puente написав:change_pm
Мене поки не банили , але пости видаляють регулярно ...
Правила форуму -правилами , але зараз вже якось можна і трохи акценти зміщувати . Причому погстійно і невмолимо . Типу як нафтове ембарго . Спочатку там , потім сям , а врешті решт як для Ірану ...
Так повинно бути і для мови . Бо і тут є дехто , хто принципово не бажає піддаватися тиску ( так це називають ) . В результаті чомусь не англійською пишуть , а москальською ...

рашистькі інфільтранти правять бал, прикриваючись правилами форуму...
change_pm
 
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  #<1 ... 994995996997
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