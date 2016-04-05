Додано: Сер 11 тра, 2022 19:17

Российские оккупанты сдуваются под Харьковом, но насыщают Херсон.



На сегодняшний день в районе Харькова зафиксировано 3 БТГр оккупантов, которые неспособны удерживать занятые территории. Командиры оккупационных подразделений постоянно обращаются к руководству за поддержкой со стороны ВКС РФ.



На Донбасском плацдарме в целом сконцентрировано 64 БТГр оккупантов, а именно: 34 БТГр в районе Изюма, расположенные к юго-западу и востоку от Изюма, но сейчас находящиеся в состоянии ротации; 23 БТГр на Южно-Донбасском плацдарме; 7 БТГр на Северо-Донбасском.



Не смотря на то, что это наибольшая концентрация вражеских сил и средств в Украине, проводить полномасштабное наступление по всему фронту они не способны. Этих сил для подобных действий недостаточно. Поэтому ограничиваться они будут отдельными направлениями.



В Запорожской области сконцентрировано 8 вражеских БТГр.



В Херсонской области количество российских оккупантов за счёт перегруппирования войск и переброски дополнительных сил и средств было увеличено с 7 до 17 БТГр. Однако этого количества им по-прежнему недостаточно не только для того, чтобы осуществлять наступление по фронту в 160 км, но и чтобы удерживать область в обороне при контрнаступлении ВСУ.



Фактически, решение вопроса с оккупантами в районе Харькова станет определяющим для разгрома их Изюмской группировки, а это в свою очередь приведёт к тому, что этот карточный домик посыпается, да ещё и с огоньком.

Российские оккупанты таки возвращаются на остров Змеиный.



Буквально вчера я писал о том, что зафиксированы попытки российских оккупантов перебросить силы и средства на остров Змеиный, в частности, комплексы ПВО.



Так, известно, что за прошедшие дни в район о.Змеиный было отправлено 2 катера "Раптор", 4 десантных катера "Серна" и РБ "СБ-742". Данная переброска осуществлялась под прикрытием группы истребителей Су-30СМ и Су-35С, взлёты, посадки и пролёты которых на протяжении всего вчерашнего дня фиксировались во временно оккупированном Крыму.



В настоящее время на о.Змеиный россияне намерены перебросить ЗРК "Тор" и ЗРПК "Панцирь-С1". Так же рассматривают вопрос постоянного дежурства в районе Змеиного корабля с ЗРК морского базирования.



Так же известно о выходе из Новороссийска спасательного буксирного судна проекта 22870 «Профессор Николай Муру», с оборудованием для выполнения глубоководных работ. Очевидно, что данное судно будет использовано для проведения глубоководных работ в районе затопления ракетного крейсера «Москва».



Как бы там ни было, а подобного рода решение – вернуться на Змеиный можно смело называть суицидальным, а командование российских оккупантов, отдающее такие приказы, попросту бросает своих военнослужащих в мясорубку.





Скажем так, у оккупантов в Изюмском районе реальные проблемы.🔥



В настоящее время они запрашивают поддержки авиации. Но полноценно её оказать ВКС РФ не могут, не все пилоты готовы вылетать в ВП Украины.



В принципе, то о чём я неоднократно говорил - Изюм, это маркер краха оккупантов на Донбассе.

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