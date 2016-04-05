Российские оккупанты сдуваются под Харьковом, но насыщают Херсон.
На сегодняшний день в районе Харькова зафиксировано 3 БТГр оккупантов, которые неспособны удерживать занятые территории. Командиры оккупационных подразделений постоянно обращаются к руководству за поддержкой со стороны ВКС РФ.
На Донбасском плацдарме в целом сконцентрировано 64 БТГр оккупантов, а именно: 34 БТГр в районе Изюма, расположенные к юго-западу и востоку от Изюма, но сейчас находящиеся в состоянии ротации; 23 БТГр на Южно-Донбасском плацдарме; 7 БТГр на Северо-Донбасском.
Не смотря на то, что это наибольшая концентрация вражеских сил и средств в Украине, проводить полномасштабное наступление по всему фронту они не способны. Этих сил для подобных действий недостаточно. Поэтому ограничиваться они будут отдельными направлениями.
В Запорожской области сконцентрировано 8 вражеских БТГр.
В Херсонской области количество российских оккупантов за счёт перегруппирования войск и переброски дополнительных сил и средств было увеличено с 7 до 17 БТГр. Однако этого количества им по-прежнему недостаточно не только для того, чтобы осуществлять наступление по фронту в 160 км, но и чтобы удерживать область в обороне при контрнаступлении ВСУ.
Фактически, решение вопроса с оккупантами в районе Харькова станет определяющим для разгрома их Изюмской группировки, а это в свою очередь приведёт к тому, что этот карточный домик посыпается, да ещё и с огоньком.
Российские оккупанты таки возвращаются на остров Змеиный.
Буквально вчера я писал о том, что зафиксированы попытки российских оккупантов перебросить силы и средства на остров Змеиный, в частности, комплексы ПВО.
Так, известно, что за прошедшие дни в район о.Змеиный было отправлено 2 катера "Раптор", 4 десантных катера "Серна" и РБ "СБ-742". Данная переброска осуществлялась под прикрытием группы истребителей Су-30СМ и Су-35С, взлёты, посадки и пролёты которых на протяжении всего вчерашнего дня фиксировались во временно оккупированном Крыму.
В настоящее время на о.Змеиный россияне намерены перебросить ЗРК "Тор" и ЗРПК "Панцирь-С1". Так же рассматривают вопрос постоянного дежурства в районе Змеиного корабля с ЗРК морского базирования.
Так же известно о выходе из Новороссийска спасательного буксирного судна проекта 22870 «Профессор Николай Муру», с оборудованием для выполнения глубоководных работ. Очевидно, что данное судно будет использовано для проведения глубоководных работ в районе затопления ракетного крейсера «Москва».
Как бы там ни было, а подобного рода решение – вернуться на Змеиный можно смело называть суицидальным, а командование российских оккупантов, отдающее такие приказы, попросту бросает своих военнослужащих в мясорубку.
Скажем так, у оккупантов в Изюмском районе реальные проблемы.🔥
В настоящее время они запрашивают поддержки авиации. Но полноценно её оказать ВКС РФ не могут, не все пилоты готовы вылетать в ВП Украины.
В принципе, то о чём я неоднократно говорил - Изюм, это маркер краха оккупантов на Донбассе.
sashaqbl написав:Успіх може просто нема чим їх ефективно збивати?
_Mykola_ написав:
Bobua написав:Москвинські безпілотники літають де хочуть, нас вишукують -- а збивати їх нічим (це не таємниця -- вони ж літають і знають...) Ні ел.магн.гармат, ні навіть снайперок. А жаль -- в біноклик якось було навіть видно, що те БПЛА має крила. Цікаво було би спробувати влучити. Але ж не з "АК"...
Электромагнітні рушниці, проти ВІЙСЬКОВИХ беспілотників, безсилі, вони хіба що китайські саморобки можуть дістати, не більше. Зі снайперських гвинтівок, дістати без досвіду роботи ПО ПОВІТРЯНИХ цілях, також не вийде, інша балістика.
А чому обов'язково "ефективно"? Чому б не нади снайперку людям і хай стріляють по черзі, трасерами, поки не втомляться, або й не зіб'ють? :) Чим краще якщо просто безсило тупити?? Це війна, чи збори чемних бойскаутів???
Успіх написав:
Bobua написав:До речі, про "наступ". Для тих, хто очікує, що ЗСУ вже сьогодні-завтра винищить всіх "воріженьків" (spoiler -- важко повірити...)
Як я вже писав раніше -- стоїмо вже місяців півтори (майже всі без досвіду війн -- тобто, нас, ніби-то, мали призивати у 3-4 черги...) на вже добре окопаних (самі, майже все самі...) позиціях на Донбасі. Москвинські безпілотники літають де хочуть, нас вишукують -- а збивати їх нічим (це не таємниця -- вони ж літають і знають...) Ні ел.магн.гармат, ні навіть снайперок. А жаль -- в біноклик якось було навіть видно, що те БПЛА має крила. Цікаво було би спробувати влучити. Але ж не з "АК"... Їхня всіляка "бомбочкова" зброя обстрілює нас (одного навіть в окопі вбило...) А її чомусь не винищують (теж не таємниця -- вони ж знають як довго можуть стріляти без будь-якої відповіді...) Компасів, секундомірів нам не видавали, і навіть програмки в смартфони для триангуляції (чи ще якогось визначення місця виходів) -- нема... Втім, тут вже відповідали, що солдатам це ні до чого. Що мають просто сидіти й дивитись як накривають сусідні позиції (знову ж таки -- не таємниця для москвинів). Мабуть, далеко від фронту воно видніше. Втім, ми майже всі вже звикли... :(
Можливо, все оте й було правильно? Аби не дратувати аж дуже Путлєра і путлєрят?? Аби не застосували яд.зброю???
Але ж ні... При всьому цьому -- хтось вирішив гратись "у наступ" і везти людей з окопів у пусті лісосмуги. Перший день все було дуже мило. Схоже на розважальний похід на Природу. Ще не загаджену. І навіть ямку викопали біля кулемета. Другого дня -- отримали нові враження при якомусь з видів "бомбардувань", коли нема навіть хоч якоїсь викопаної ямки, і все що є -- знайти убоге природне заглиблення і накритись бронею і каскою. І справді -- зовсім інакше відчувається аніж у бліндажах-окопах... :( Зрештою керівництво чомусь вирішило, що далі граємось у "відступ" (яка ж тут таємниця -- купу речей покинули...) Але три трупи по дорозі (те що сам бачив...), вже натякали, що то якась дурнувата гра. :( І я таки дарма думав, що той "відступ" буде розумнішим, аніж усе попереднє. Покинув військові "спальник-карімат" (маю кращі -- цивільні...), а потім відступання раптом призупинили і ночував на касці, бронежилеті й двох наколінниках. Пощастило, що дощ до ночі стих, бо у військоматі питав чи брати намет, але сказали, "що там все буде..", а я дурний повірив і не взяв... :( Та навіть тупої лопати не було, аби вночі погрітись. До речі, планування відступу (що і як робити) в спокійний попередній день чомусь не було. Х.з. чому. Може ми аж ніяк не очікували, що їхні БПЛА і арта знайдуть нас на новому місці? Бо як же ж таке могло статись, неможежбуть...
Чи й це все було, просто аби москвинам було приємно, що так героїчно відбивають наші "наступи"? А вбиті? Наші вбиті?
А що - таке можна писати? А то я б 90% аналогічного написав би зразу після ж першого тижня на передку!
Але ж тут всі мені кричали з першого дня "МОВЧИ"!!!(бо "пОсОдЮт!")
А чому отакі речі не може написати простий солдат на папері і покласти цей аркуш перед... головнокомандуючим? Ну чи в інший спосіб донести цю інформацію до нього?
І нехай тоді ВСІ отримають відповідь, ЧОМУ дрони/безпілотники літають де їм заманеться і скільки хочуть(бо збити ж їх нічим) - зате вони гарно передають ТОЧНІ координати, якщо засічуть солдатів/техніку.... і ще - головне - чому "граються в ігри" керівництво???!
Як так??? Хто пояснить???!
п.с. Але, якщо справді таке НЕ можна писати - то нехай всі вважають, що я це все вигадав, пожартував)) - і взагалі, тут все пишу з наміром "розважально/жартівливого" характеру! :D