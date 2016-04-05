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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 995996997998>
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:42

як сідати за стіл із цими дебілами-упирками???
винищувати вдень і вночі!

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:14

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:17

Российские оккупанты сдуваются под Харьковом, но насыщают Херсон.

На сегодняшний день в районе Харькова зафиксировано 3 БТГр оккупантов, которые неспособны удерживать занятые территории. Командиры оккупационных подразделений постоянно обращаются к руководству за поддержкой со стороны ВКС РФ.

На Донбасском плацдарме в целом сконцентрировано 64 БТГр оккупантов, а именно: 34 БТГр в районе Изюма, расположенные к юго-западу и востоку от Изюма, но сейчас находящиеся в состоянии ротации; 23 БТГр на Южно-Донбасском плацдарме; 7 БТГр на Северо-Донбасском.

Не смотря на то, что это наибольшая концентрация вражеских сил и средств в Украине, проводить полномасштабное наступление по всему фронту они не способны. Этих сил для подобных действий недостаточно. Поэтому ограничиваться они будут отдельными направлениями.

В Запорожской области сконцентрировано 8 вражеских БТГр.

В Херсонской области количество российских оккупантов за счёт перегруппирования войск и переброски дополнительных сил и средств было увеличено с 7 до 17 БТГр. Однако этого количества им по-прежнему недостаточно не только для того, чтобы осуществлять наступление по фронту в 160 км, но и чтобы удерживать область в обороне при контрнаступлении ВСУ.

Фактически, решение вопроса с оккупантами в районе Харькова станет определяющим для разгрома их Изюмской группировки, а это в свою очередь приведёт к тому, что этот карточный домик посыпается, да ещё и с огоньком.

https://t.me/zloyodessit/15042

Российские оккупанты таки возвращаются на остров Змеиный.

Буквально вчера я писал о том, что зафиксированы попытки российских оккупантов перебросить силы и средства на остров Змеиный, в частности, комплексы ПВО.

Так, известно, что за прошедшие дни в район о.Змеиный было отправлено 2 катера "Раптор", 4 десантных катера "Серна" и РБ "СБ-742". Данная переброска осуществлялась под прикрытием группы истребителей Су-30СМ и Су-35С, взлёты, посадки и пролёты которых на протяжении всего вчерашнего дня фиксировались во временно оккупированном Крыму.

В настоящее время на о.Змеиный россияне намерены перебросить ЗРК "Тор" и ЗРПК "Панцирь-С1". Так же рассматривают вопрос постоянного дежурства в районе Змеиного корабля с ЗРК морского базирования.

Так же известно о выходе из Новороссийска спасательного буксирного судна проекта 22870 «Профессор Николай Муру», с оборудованием для выполнения глубоководных работ. Очевидно, что данное судно будет использовано для проведения глубоководных работ в районе затопления ракетного крейсера «Москва».

Как бы там ни было, а подобного рода решение – вернуться на Змеиный можно смело называть суицидальным, а командование российских оккупантов, отдающее такие приказы, попросту бросает своих военнослужащих в мясорубку.



Скажем так, у оккупантов в Изюмском районе реальные проблемы.🔥

В настоящее время они запрашивают поддержки авиации. Но полноценно её оказать ВКС РФ не могут, не все пилоты готовы вылетать в ВП Украины.

В принципе, то о чём я неоднократно говорил - Изюм, это маркер краха оккупантов на Донбассе.


Все сообщения с одного тг канала. Ссылка выше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:30

vitaliian , настало время акуительных историй.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:35

  Hotab написав:vitaliian , настало время акуительных историй.
я сегодня выходной)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:53

  Успіх написав:
  5929966 написав:4. Вже?)

Ще тут в нас і не чути...)))

Та й, взагалі, нам же не сьогодні почали "щось" давати закордонні друзі, а вже більше 2х місяців "щось" дають - а дійшло до Успіха за 2міс. аж лише чеські снаряди))

Нє, ну наче є розмови/чутки, що щось там дійшло до інших бригад... - то будемо вірити ;)
Але, як вже дійде конкретно щось потужне "в руки Успіха" - то вже тоді справді буде БЛИЗЬКО НАША ПЕРЕМОГА!!!

п.с.
Надіюсь, через декілька днів, нам одного дня гукнуть: - "Хлопці! Там у ангар завезли нову закордонну техніку - їдьте, гляньте - оціните!"👍 :D


у вас не можу казати, що перефірія, але згідно з повідомленням ГенШтабу ЗСУ-Слобожаньский і Донецький напрямок де зараз максимальна "активність" орків потребує більшої уваги (все туда, треба вистояти)
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:20

Чудова думка - в публічному просторі має бути українська, той же корінний киянин-російськомовний Антін Мухарський вже років 8 про це говорить.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:37

Росія завдала ракетного удару по Полтавській області.
--
швидше в ленд-ліз запрацював а то ці упирки взагалі берега попутали
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:44

  sashaqbl написав:Успіх може просто нема чим їх ефективно збивати?


  _Mykola_ написав:
  Bobua написав:Москвинські безпілотники літають де хочуть, нас вишукують -- а збивати їх нічим (це не таємниця -- вони ж літають і знають...) Ні ел.магн.гармат, ні навіть снайперок. А жаль -- в біноклик якось було навіть видно, що те БПЛА має крила. Цікаво було би спробувати влучити. Але ж не з "АК"...

Электромагнітні рушниці, проти ВІЙСЬКОВИХ беспілотників, безсилі, вони хіба що китайські саморобки можуть дістати, не більше.
Зі снайперських гвинтівок, дістати без досвіду роботи ПО ПОВІТРЯНИХ цілях, також не вийде, інша балістика.



А чому обов'язково "ефективно"?
Чому б не нади снайперку людям і хай стріляють по черзі, трасерами, поки не втомляться, або й не зіб'ють? :)
Чим краще якщо просто безсило тупити??
Це війна, чи збори чемних бойскаутів???



  Успіх написав:
  Bobua написав:До речі, про "наступ".
Для тих, хто очікує, що ЗСУ вже сьогодні-завтра винищить всіх "воріженьків" (spoiler -- важко повірити...)

Як я вже писав раніше -- стоїмо вже місяців півтори (майже всі без досвіду війн -- тобто, нас, ніби-то, мали призивати у 3-4 черги...) на вже добре окопаних (самі, майже все самі...) позиціях на Донбасі.
Москвинські безпілотники літають де хочуть, нас вишукують -- а збивати їх нічим (це не таємниця -- вони ж літають і знають...) Ні ел.магн.гармат, ні навіть снайперок. А жаль -- в біноклик якось було навіть видно, що те БПЛА має крила. Цікаво було би спробувати влучити. Але ж не з "АК"...
Їхня всіляка "бомбочкова" зброя обстрілює нас (одного навіть в окопі вбило...) А її чомусь не винищують (теж не таємниця -- вони ж знають як довго можуть стріляти без будь-якої відповіді...)
Компасів, секундомірів нам не видавали, і навіть програмки в смартфони для триангуляції (чи ще якогось визначення місця виходів) -- нема... Втім, тут вже відповідали, що солдатам це ні до чого. Що мають просто сидіти й дивитись як накривають сусідні позиції (знову ж таки -- не таємниця для москвинів). Мабуть, далеко від фронту воно видніше. Втім, ми майже всі вже звикли... :(

Можливо, все оте й було правильно? Аби не дратувати аж дуже Путлєра і путлєрят?? Аби не застосували яд.зброю???

Але ж ні... При всьому цьому -- хтось вирішив гратись "у наступ" і везти людей з окопів у пусті лісосмуги.
Перший день все було дуже мило. Схоже на розважальний похід на Природу. Ще не загаджену. І навіть ямку викопали біля кулемета.
Другого дня -- отримали нові враження при якомусь з видів "бомбардувань", коли нема навіть хоч якоїсь викопаної ямки, і все що є -- знайти убоге природне заглиблення і накритись бронею і каскою. І справді -- зовсім інакше відчувається аніж у бліндажах-окопах... :(
Зрештою керівництво чомусь вирішило, що далі граємось у "відступ" (яка ж тут таємниця -- купу речей покинули...) Але три трупи по дорозі (те що сам бачив...), вже натякали, що то якась дурнувата гра. :( І я таки дарма думав, що той "відступ" буде розумнішим, аніж усе попереднє. Покинув військові "спальник-карімат" (маю кращі -- цивільні...), а потім відступання раптом призупинили і ночував на касці, бронежилеті й двох наколінниках. Пощастило, що дощ до ночі стих, бо у військоматі питав чи брати намет, але сказали, "що там все буде..", а я дурний повірив і не взяв... :(
Та навіть тупої лопати не було, аби вночі погрітись.
До речі, планування відступу (що і як робити) в спокійний попередній день чомусь не було. Х.з. чому. Може ми аж ніяк не очікували, що їхні БПЛА і арта знайдуть нас на новому місці? Бо як же ж таке могло статись, неможежбуть...

Чи й це все було, просто аби москвинам було приємно, що так героїчно відбивають наші "наступи"?
А вбиті? Наші вбиті?

А що - таке можна писати?
А то я б 90% аналогічного написав би зразу після ж першого тижня на передку!

Але ж тут всі мені кричали з першого дня "МОВЧИ"!!!(бо "пОсОдЮт!")

А чому отакі речі не може написати простий солдат на папері і покласти цей аркуш перед... головнокомандуючим?
Ну чи в інший спосіб донести цю інформацію до нього?

І нехай тоді ВСІ отримають відповідь, ЧОМУ дрони/безпілотники літають де їм заманеться і скільки хочуть(бо збити ж їх нічим) - зате вони гарно передають ТОЧНІ координати, якщо засічуть солдатів/техніку.... і ще - головне - чому "граються в ігри" керівництво???!

Як так???
Хто пояснить???!

п.с.
Але, якщо справді таке НЕ можна писати - то нехай всі вважають, що я це все вигадав, пожартував)) - і взагалі, тут все пишу з наміром "розважально/жартівливого" характеру! :D



А й справді -- чому все так?
От одна з можливих відповідей: https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 2878416689
На жаль -- неприємна... :(
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:А й справді -- чому все так?
От одна з можливих відповідей: https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 2878416689
На жаль -- неприємна... :(

Якась маячня.
Ukrainian
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